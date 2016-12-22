ЦБ притормозит рост валютных депозитов у банков

Банк России решил повысить нормативы резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте. Это должно затормозить рост валютных обязательств в структуре пассивов банков

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ЦБ решил с 1 августа повысить на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте. Теперь под привлекаемые валютные депозиты от физлиц и юрлиц банки должны будут создавать больше резервов.

Для обязательств перед физлицами нормативы резервирования составят 7%, для обязательств перед компаниями-нерезидентами и прочих обязательств — 8%.

ЦБ отмечает, что решение принято для того, чтобы дестимулировать рост валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. При этом нормативы резервов по обязательствам банков в рублях оставлены без изменений.

В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости «девалютизации баланса банков». «Это будет иметь позитивный долгосрочный эффект для финансовой стабильности в целом и стабильности финансовой системы, она будет меньше подвержена валютным рискам», — уверяла она. В рамках этой политики ЦБ с 1 июля уже ограничил валютное кредитование для российских компаний. Коэффициент риска по кредитным требованиям в валюте к компаниям-экспортерам вырос со 100 до 110%. По требованиям к компаниям, берущим валютный кредит на приобретение недвижимости, коэффициент вырос со 130 до 150%. Коэффициенты риска по прочим валютным займам компаний повысились со 110% до 130%. Коэффициэнты риска не повысились только для тех компаний, возврат кредита которых прямо или косвенно гарантирует государство.

О важности «дедолларизации» балансов банков на встрече с президентом Владимиром Путиным в середине июля говорил и глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, с начала 2018 года «у населения с начала года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублевых».