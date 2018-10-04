Полтавченко встает на якорь

Губернатору Петербурга предложено возглавить ОСК

Владимир Путин неожиданно уволил главу Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, назначив на этот пост полпреда в СЗФО Александра Беглова. Почему эта участь постигла губернатора, который уже готовился к выборам, разбирался РБК

Александр Беглов и Георгий Полтавченко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В среду Владимир Путин продолжил перестановки в губернаторском корпусе — неожиданно в отставку ушел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. На его место назначен полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

В полпредстве в среду с начала дня готовились к новому назначению Беглова, говорит источник РБК, близкий к полпредству. Беглов на днях встречался с руководством администрации президента, добавляет он.

Почему ушел Полтавченко

Запись встречи Полтавченко с президентом в Петербурге показал телеканал «Россия 24». Путин поблагодарил Полтавченко за работу на посту губернатора и отметил, что под его руководством Петербург «изменился к лучшему».

Полтавченко возглавляет Петербург с 2011 года, его срок истекал в сентябре 2019 года. Он сменил на этом посту Валентину Матвиенко, которая перешла в Совет Федерации по его рекомендации. Слухи об отставке Полтавченко ходили несколько лет.

Политолог Андрей Колядин назвал Полтавченко «не коррупционером, не негодяем и неплохим руководителем». «Его ругали за излишнюю религиозность, но у нас в стране это не наказуемо», — отметил эксперт. Главная проблема главы Петербурга заключалась во внутренней политике. В Петербурге проходили наиболее крупные акции протеста, конфликты, фиксировались нарушения на выборах, «когда на участках гасили свет и производились вбросы», продолжает Колядин. В соответствующем подразделении городской администрации работали непрофессионалы, и это создавало иллюзию, что Петербург — постоянное место для рождения революционных масс, говорит он.

Сейчас растет спрос на фигуры во власти, способные выстроить диалог с обществом, а у Полтавченко это не было сильной стороной, объясняет возможную причину отставки политолог Ростислав Туровский.

Колядин не исключает, что отставка главы города именно сейчас связана с риском протестного голосования, с которым Кремль недавно столкнулся в нескольких регионах. Риск протестного голосования в регионе высок, и второй тур выборов был бы вполне вероятен, уверен политолог.

Тот факт, что о планах бороться за пост главы города заявила Ксения Собчак, на решение Кремля вряд ли повлиял, считает Колядин. Желание принять участие в выборах помимо Собчак изъявила и петербургский политик Оксана Дмитриева. «Если будут созданы условия для конкурентных выборов, то я, естественно, буду предлагать свою кандидатуру», — сказала она местному порталу «78.ру».

К чему готовился сам Полтавченко

Полтавченко до последнего момента готовился к выдвижению на новый срок, рассказали РБК три источника, близких к городской администрации. «Смольный уже начинал проводить социологические исследования, комитеты прорабатывали предложения для предвыборной программы губернатора», — рассказывает один из собеседников РБК. Начиная с конца лета вся работа Смольного строилась с оглядкой на предстоящую избирательную кампанию, подтверждает другой источник, близкий к городской администрации. «Все решения тщательно выверялись исходя из возможной реакции людей на них», — поясняет он.

Георгий Полтавченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В начале года Полтавченко говорил своему близкому окружению, что у него есть желание продолжать губернаторскую работу и дальше, рассказывал РБК источник, близкий к Кремлю. Губернатор искал возможности обсудить этот вопрос с президентом, но сделать это никак не удавалось, говорит знакомый Полтавченко. В мае глава Санкт-Петербурга публично сказал: «Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга». Позже Полтавченко сказал в узком кругу, что согласовал с руководством страны свое выдвижение на новый срок, добавляет собеседник РБК. Когда сценарий с выдвижением Полтавченко на новый срок поменялся и из-за чего — остается неясным.

Что ждет Полтавченко

Поблагодарив Полтавченко за работу, президент предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

Представитель ОСК сообщил РБК, что формирование состава совета директоров корпорации — прерогатива государства как единственного акционера. «Директиву правительства о включении Полтавченко в состав совета директоров ОСК и избрании его председателем может выпустить курирующий вице-премьер хоть за один день, если будет такая необходимость», — сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. В Минпромторге не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Назначение Полтавченко в ОСК — успех для госкорпорации, считает Колядин, который в 2013 году работал первым вице-президентом ОСК. Полтавченко хороший экономический менеджер, и его в госкорпорации ждет интересная работа, уверен эксперт. Считать перевод Полтавченко в ОСК понижением Колядин не стал. «Я бы не стал сравнивать две эти должности, я бы не назвал это понижением, — пояснил политолог. — С одной стороны, крупнейшая госкорпорация, которая за несколько лет должна освоить несколько триллионов рублей и создать новый флот, с другой — ведущий регион». По мнению Колядина, ориентация Полтавченко на экономические показатели будет в корпорации востребована, «а политикой там заниматься не надо».

Полтавченко — человек, близкий к братьям Аркадию и Борису​ Роттенбергам, а Беглов — к братьям Юрию и Михаилу Ковальчукам, ранее говорили РБК два собеседника, близких к Кремлю.

ОСК — крупнейшая в России судостроительная компания, которая занимается строительством как военных кораблей, так и гражданских судов. Создана в 2007 году, принадлежит государству (100% у Росимущества). В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. Выручка ОСК по МСФО за 2017 год составила 326 млрд руб., чистая прибыль — 6 млрд руб., следует из годового отчета. Сейчас председателем совета директоров является глава Минпромторга Денис Мантуров, президентом ОСК — Алексей Рахманов. В феврале 2018 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал об обсуждении вопроса включения ОСК в «Ростех», но позже «Ростех» опровергал такие переговоры.

Кто такой Беглов

Ставший исполняющим обязанности губернатора Петербурга 62-летний Александр Беглов также присутствовал на встрече президента с Полтавченко.

Путин предложил Беглову проработать исполняющим обязанности главы города до сентября 2019 года, а после определиться, идти ли на выборы. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — отметил глава государства.

Александр Беглов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Выборы главы Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. На данный момент базовый сценарий заключается в том, что Беглов будет участвовать в них, сказал РБК федеральный чиновник.

Сам Беглов в среду вечером был недоступен для комментариев.

Путин не склонен к резким действиям в отношении родного города, отметил в комментарии РБК политолог Ростислав Туровский. Поэтому, по его мнению, назначение Беглова на место Полтавченко следует считать не просто новостью, а «давно существующим вариантом».

Туровский напомнил, что Беглов уже исполнял обязанности губернатора в 2003 году, а затем уступил это место Валентине Матвиенко. «С тех пор Беглов входил во все шорт-листы возможных претендентов, а его назначение на пост полпреда в СЗФО в 2017 году сделало его наиболее вероятным кандидатом, если Полтавченко пришлось бы уйти», — отметил он. То, что решение об отставке было принято сейчас, политолог связал с необходимостью подготовиться к выборам губернатора, которые должны состояться через год. «Пока широкой публике Беглов малоизвестен, — сказал Туровский. — У Полтавченко, вероятно, накопилось слишком много проблем и в отношениях с горожанами, и во внутриэлитных отношениях, поэтому одной абсолютной лояльности Путину было недостаточно для удержания власти».

Назначение Беглова на эту должность ожидаемо: он «очень неплохо» разбирается в местной специфике, так как работал врио губернатора Петербурга, а также разбирается в кадровой политике, считает Колядин. «Глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин был его заместителем в Центральном федеральном округе», — напоминает эксперт, по мнению которого Беглов «сумеет сформировать правильную команду». Бывший полпред вряд ли «приехал в регион временно» и, скорее всего, пойдет на выборы, продолжает политолог.

Что смена губернатора значит для Петербурга

Политолог Евгений Минченко не исключает, что может снова возникнуть тема объединения Петербурга и Ленинградской области. «Это один из тех объединительных проектов регионов, который имеет реальный экономический смысл», — считает он.

Когда Беглова назначали полпредом в СЗФО в декабре 2017 года, обсуждалось, что он может стать будущим губернатором и именно в контексте возможного объединения Петербурга и Ленобласти, напоминает Минченко.

С приходом Беглова в Петербурге может произойти перезагрузка городской элиты — будет произведена кадровая ротация, которая при этом должна учесть сложившиеся интересы, говорит Туровский. Также будут пересмотрены отношения власти и бизнеса, которые при Полтавченко практически не развивались, считает политолог. Могут улучшиться и отношения с властями Ленинградской области, ожидает эксперт​.​

Новому кандидату всегда легче победить на выборах — на него не давит груз накопленных ошибок, скандалов и невыполненных обещаний, говорит политолог Константин Калачев. «Но по типажу Полтавченко и Беглов — двое из ларца, одинаковых с лица, и по сути это смена шила на мыло», — считает эксперт, по мнению которого критики Полтавченко в Петербурге «вряд ли хотели себе такого же губернатора». «Беглов — такой же православно-консервативный политический тяжеловес, 60-летний выходец из Баку, тоже бывший полпред», — резюмирует он.​​