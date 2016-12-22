Полтавченко определился с участием в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на новый срок. На совещаниях в городской администрации уже обсуждалась подготовка команды действующего губернатора к выборам, рассказали источники РБК

Георгий Полтавченко (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко определился со своим участием в следующих выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2019 года. Он принял решение идти на третий срок, рассказал РБК собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник, близкий к руководству города.

У Полтавченко есть желание продолжать губернаторскую работу и дальше, своему близкому окружению он говорил об этом еще в начале года, рассказывает собеседник, близкий к Кремлю.

В феврале глава Санкт-Петербурга говорил о своем участии в предстоящей кампании. «Времени еще много. Не исключаю возможность, что на эти выборы я пойду», — заявил он в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» 21 февраля.

С тех пор ситуация стала более определенной: губернатор обсуждал свое участие в выборах с руководством страны и нашел поддержку, говорит близкий к администрации президента источник РБК.

В городской администрации уже были совещания, на которых говорилось, что «мы идем на выборы и пора готовиться к ним», рассказывает близкий к руководству города собеседник РБК. «Мы» — это сам Полтавченко и его команда, уточняет источник. Эту информацию подтвердил РБК еще один собеседник, близкий к руководству города.

«Все [в администрации Санкт-Петербурга] исходят из того, что губернатор идет на новый срок», — уточняет собеседник РБК.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов не ответил на звонки и сообщение РБК.

Полтавченко был назначен губернатором в 2011 году. В 2014-м он пошел на досрочные выборы, набрав 79,3% голосов. Полномочия губернатора Санкт-Петербурга истекают в 2019 году.

В октябре телеканал «Дождь» сообщил о возможной отставке Полтавченко после выборов президента, объяснив это плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами, в частности затягиванием сроков строительства стадиона «Санкт-Петербург Арена».

В кремлевской администрации готовились к увольнению Полтавченко еще в 2016 году, однако в итоге уход был отложен, поскольку «у губернатора хороший контакт с президентом и ему удалось договориться о временном сохранении должности», утверждали источники телеканала.

У Полтавченко длительная история отношений с Владимиром Путиным, это играет важную роль в том, почему губернатору удается удержаться на своем посту, говорит политолог Евгений Минченко.

Еще одна причина заключается в том, что люди, которые могли бы рассматриваться на пост губернатора Санкт-Петербурга, «так или иначе были выбиты или ослаблены», говорит эксперт. В качестве примера он приводит экс-главу Минтранса Максима Соколова.

Главный залог того, что Полтавченко удается сохранить свой пост, его отношения с президентом, соглашается политолог Константин Калачев. Важно также и отсутствие к главе Петербурга серьезных претензий в плане управления городом, добавляет он. К Полтавченко как к губернатору привыкли и горожане, продолжает Калачев. «Противники Полтавченко должны были найти аргументы о необходимости его замены, но серьезных аргументов нет. Последние федеральные выборы, и думские и президентские, показали, что власть в городе чувствует себя уверенно», — резюмирует эксперт.

На выборах в Госдуму-2016 «Единая Россия» получила в Санкт-Петербурге 39,4%, на президентских выборах Владимир Путин набрал там 75% голосов.

Тот факт, что определенность с участием губернатора в следующих выборах появилась за год до кампании, «это нормально для такого региона, как Санкт-Петербург»: «Лучше анонсировать [намерение об участии в выборах] заранее, чтобы не дестабилизировать ситуацию в городе и не дать внутриэлитным конфликтам разгореться с новой силой», — поясняет Калачев.