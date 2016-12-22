Эсэр Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии

Филягин снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам». В ЦИК заявили, что второй тур пройдет 21 октября, кандидатами станут коммунист Валентин Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар

Андрей Филягин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Член «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, сообщил агентству «РИА Новости» представитель его избирательного штаба Сергей Воейков.

«Сегодня Андрей Николаевич в 21:21 минуту подал заявление в избирательную комиссию Республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики», — сказал собеседник агентства.

Региональный избирком подтвердил наличие заявления от Филягина. ​«Он подал заявление о снятии своей кандидатуры, но решение пока мы еще не принимали», — сказала ТАСС секретарь комиссии Ольга Куюкова. Председатель избиркома Александр Чуманин в свою очередь пояснил «Интерфаксу», что Филягин снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам». Чуманин также сообщил, что в среду комиссия проведет заседание, на котором примет решение об отмене второго тура выборов.

Между тем зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил РБК, что второй тур состоится 21 октября.

Причины отказа

Сам Филягин после объявления о снятии кандидатуры призвал остальных претендентов на пост руководителя Хакасии последовать его примеру. По его мнению, это даст возможность назначить новые выборы «в условиях нормальной конкуренции».

По словам эсэра, во время подготовки ко второму туру он встретился с жителями республики и понял, что в первом туре они голосовали не столько за него или за кандидатов от КПРФ и Партии роста, сколько «за или против действующего главы Хакасии Виктора Зимина».

«Я уверен в своих силах, уверен и в том, что избиратели поддержат меня», — заявил Филягин агентству «РИА Новости». «Но сейчас <...> я считаю правильным снять свою кандидатуру и призываю сделать это и других кандидатов. <...> Республика должна развиваться под руководством настоящего руководителя, избранного не вопреки чему-то, а в силу его реальных управленческих качеств», — добавил он.

Кто пойдет на выборы в Хакасии

Выборы в Хакасии прошли 9 сентября. На пост главы региона претендовали четыре кандидата: помимо Филягина это были Виктор Зимин от «Единой России — «на тот момент действующий глава Хакасии, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов и директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, представлявший региональное отделение Партии роста.

По итогам голосования был назначен второй тур, куда вышли Зимин и Коновалов. Еще до второго тура Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. В итоге соперником Коновалова стал Андрей Филягин от «Справедливой России», который в первом туре по количество набранных голосов стал третьим.

Теперь во втором туре выборов должны принять участие Коновалов и Мяхар, заявил РБК Николай Булаев. Если и кандидат от Партии роста снимет свою кандидатуру с выборов, закон предусматривает голосование за одного кандидата, который должен набрать более 50% голосов для победы, рассказал Булаев.

Позиция Партии роста

Партия роста решила вопрос об участии ее кандидата во втором туре в течение суток, заявил «Интерфаксу» член федерального политсовета партии Виктор Звагельский. Он пояснил, что движению нужно время, чтобы оценить шансы на победу.

«Просто так участвовать — наверное, нет, а с учетом сложившейся ситуации, наверное, будем участвовать», — добавил Звагельский.

Он подчеркнул, что партия изначально шла на выборы в этом регионе «не в качестве статистов».

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар родился в 1975 году в Абакане, окончил Хакасский госуниверситет. Он является директором компании «Современные технологии». В первом туре выборов набрал 6,61% голосов избирателей.