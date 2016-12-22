ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,68 EUR Нал. 76,34 74,81 USD Бирж. 65,33 +0,33 EUR Бирж. 75,50 +0,30 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6535,80 -61,20 IMOEX 2448,07 -0,98% RTSI 1181,61 -0,81% Brent 85,11 +1,14% DJIA 26781,62 +0,42% Nasdaq 8040,85 +0,04%
Эсэр Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии
Лента новостей
Грызлов анонсировал разведение сил в районе Станицы Луганской 5 октября 19:26, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 19:24, РБК и Philips В Стамбуле автомобиль совершил наезд на пешеходов 19:23, Общество СМИ узнали о планах «МЮ» купить бывшего капитана «Краснодара» 19:22, Спорт Кадыров заявил о «спросе» с критиков изменения границы Чечни и Ингушетии 19:22, Политика ФСБ задержала экс-главу центра связи ФСИН за хищение бюджетных средств 19:17, Общество США пригрозили уничтожать российские крылатые ракеты 19:15, Политика Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина и назвал его «дорогим другом» 19:00, Политика В ЦИК выразили соболезнования инициаторам пенсионного референдума 18:57, Общество Путин призвал бороться с раком «ритмично и профессионально» 18:56, Общество Какое пространство максимально отражает ваш характер и внутренний мир 18:44, РБК и Элитная недвижимость В ЦИК назвали новую дату второго тура выборов в Хакасии 18:42, Политика Минтранс назвал сроки начала поставок бензина по Крымскому мосту 18:37, Общество В Москве арестовали «короля госзаказов» Валерия Маркелова 18:27, Общество «Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко 18:19, Общество Покупать или продавать: IOTA подешевела на 20% за месяц 18:17, Крипто Собянин сменил префектов в трех административных округах Москвы 18:11, Политика Эсэр Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии 18:07, Политика ОБСЕ заявила об обнаружении трех «Буков» в Донбассе 18:06, Политика Новые лица: кем пополнился список губернаторов 17:54, Фотогалерея  Сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Крымскому мосту перенесли 17:53, Бизнес Порошенко наградил Джона Болтона именным оружием 17:52, Политика Стало известно время и место прощания с Романом Карцевым 17:43, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:36, Спецпроект РБК PINK Путин назначил новых глав Липецкой и Курганской областей 17:30, Политика В России отозвали 28,6 тыс. автомобилей Hyundai Creta 17:24, Общество СМИ сообщили об интересе турецкого клуба к Александру Кокорину 17:23, Спорт Новые Toyota RAV4 и Corolla: что изменилось 17:22, Авто
Эсэр Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии
Вторые туры — 2018, 18:07
0
Эсэр Андрей Филягин отказался от участия во втором туре выборов в Хакасии
Филягин снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам». В ЦИК заявили, что второй тур пройдет 21 октября, кандидатами станут коммунист Валентин Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар
Андрей Филягин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Член «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, сообщил агентству «РИА Новости» представитель его избирательного штаба Сергей Воейков.

«Сегодня Андрей Николаевич в 21:21 минуту подал заявление в избирательную комиссию Республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики», — сказал собеседник агентства.

Региональный избирком подтвердил наличие заявления от Филягина. ​«Он подал заявление о снятии своей кандидатуры, но решение пока мы еще не принимали», — сказала ТАСС секретарь комиссии Ольга Куюкова. Председатель избиркома Александр Чуманин в свою очередь пояснил «Интерфаксу», что Филягин снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам». Чуманин также сообщил, что в среду комиссия проведет заседание, на котором примет решение об отмене второго тура выборов.

Между тем зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил РБК, что второй тур состоится 21 октября.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 2 фото
Фотогалерея

Причины отказа

Сам Филягин после объявления о снятии кандидатуры призвал остальных претендентов на пост руководителя Хакасии последовать его примеру. По его мнению, это даст возможность назначить новые выборы «в условиях нормальной конкуренции».

По словам эсэра, во время подготовки ко второму туру он встретился с жителями республики и понял, что в первом туре они голосовали не столько за него или за кандидатов от КПРФ и Партии роста, сколько «за или против действующего главы Хакасии Виктора Зимина».

Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией
Политика

«Я уверен в своих силах, уверен и в том, что избиратели поддержат меня», — заявил Филягин агентству «РИА Новости». «Но сейчас <...> я считаю правильным снять свою кандидатуру и призываю сделать это и других кандидатов. <...> Республика должна развиваться под руководством настоящего руководителя, избранного не вопреки чему-то, а в силу его реальных управленческих качеств», — добавил он.

Кто пойдет на выборы в Хакасии

Выборы в Хакасии прошли 9 сентября. На пост главы региона претендовали четыре кандидата: помимо Филягина это были Виктор Зимин от «Единой России — «на тот момент действующий глава Хакасии, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов и директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, представлявший региональное отделение Партии роста.

Снявшийся с выборов глава Хакасии объяснил свое решение уйти
Политика

По итогам голосования был назначен второй тур, куда вышли Зимин и Коновалов. Еще до второго тура Зимин снял свою кандидатуру, объяснив это состоянием здоровья. В итоге соперником Коновалова стал Андрей Филягин от «Справедливой России», который в первом туре по количество набранных голосов стал третьим.

Теперь во втором туре выборов должны принять участие Коновалов и Мяхар, заявил РБК Николай Булаев. Если и кандидат от Партии роста снимет свою кандидатуру с выборов, закон предусматривает голосование за одного кандидата, который должен набрать более 50% голосов для победы, рассказал Булаев.

Позиция Партии роста

Партия роста решила вопрос об участии ее кандидата во втором туре в течение суток, заявил «Интерфаксу» член федерального политсовета партии Виктор Звагельский. Он пояснил, что движению нужно время, чтобы оценить шансы на победу.

«Просто так участвовать — наверное, нет, а с учетом сложившейся ситуации, наверное, будем участвовать», — добавил Звагельский.

СМИ узнали о желании Кремля уволить главу Хакасии до второго тура
Политика

Он подчеркнул, что партия изначально шла на выборы в этом регионе «не в качестве статистов».

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар родился в 1975 году в Абакане, окончил Хакасский госуниверситет. Он является директором компании «Современные технологии». В первом туре выборов набрал 6,61% голосов избирателей.

Авторы: Маргарита Девяткина, Евгения Кузнецова.
Теги: Хакасия , Выборы , второй тур
Главное
Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США Политика
Материалы по теме
Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области Политика
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter