Два миллиона за неполный бак

Госкомиссия одобрила введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что закон об оборотных штрафах за недолив топлива может вступить в силу в начале 2019 года. Однако ужесточение законодательства не решит эту проблему, считают эксперты

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Штраф за недолив

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 26 сентября одобрила проект закона, предусматривающего введение оборотных штрафов за недолив бензина и дизтоплива на заправках. Об этом журналистам сообщил сам Мантуров.

По его словам, в ближайшее время законопроект предполагается согласовать с профильными ведомствами, после чего он будет направлен в Госдуму. «Мы постараемся [внести законопроект] в осеннюю сессию, но, возможно, это перейдет в весеннюю [сессию]», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Мантурова, новый закон может вступить в силу с января 2019 года или, возможно, с середины следующего года.

Об ужесточении ответственности за недолив топлива Мантуров заявил еще в начале августа. Тогда он говорил, что нарушителей будут наказывать штрафами в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. За повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб., уточнял чиновник.

Первой вопрос о недоливе топлива на российских АЗС подняла в начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР), которая проверила заправки в 13 регионах и выявила, что около 76% из них недоливают бензин. Тогда глава этой организации Сергей Канаев сообщал, что проверки прошли на заправочных станциях всех крупных компаний и к ним вопросов меньше всего. Позже еще два профильных объединения (Независимый топливный союз и Российский топливный союз) признали проблему, объяснив, что таким образом АЗС повышают свою рентабельность.

Когда появилась информация о систематических нарушениях, руководитель Росстандарта Алексей Абрамов пригрозил недобросовестным владельцам АЗС оборотными штрафами. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. «Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал он 17 июля. К решению проблемы подключилось и МВД, инициировав проверки. По итогам одной из них полиция обнаружила, что из 600 АЗС Московского региона топливо недоливали почти в четверти из них — 141 заправка. В конце августа Росстандарт сообщил о двукратном росте числа жалоб на недолив топлива на столичных заправках.

Поможет ли новая мера решить проблему?

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что «Роснефть» всегда следит за тем, чтобы в баки клиентов наливали точное количество бензина. «Недолив бензина — это просто хищение, сопоставимое с недовесом товара в магазине. Мы рассматриваем это как воровство у компании», — сказал он. По его словам, за тем, чтобы сотрудники не расхищали топливо, следит служба безопасности «Роснефти»: уже было несколько резонансных дел по этому поводу, когда уголовную ответственность несли все участники схемы.

В ЛУКОЙЛе работа с франчайзи, использующими бренд компании, выстраивается так, что после второго выявления факта недолива договор с ними разрывается, рассказал источник в компании. После вступления в силу нового закона оборотные штрафы будут налагаться на самих франчайзи, которые несут ответственность за нарушения, добавил он. Официальный представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Глава Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша считает, что вместо ужесточения наказания за недолив на АЗС надо отлаживать методику контроля их работы и проводить внезапные проверки. «Проверяющие не научились работать молотком, а берут в руки кувалду. Власти идут по пути ужесточения наказания за недолив бензина, но проблему это не устранит», — утверждает он.

Этот закон принимается в интересах Росстандарта, который с его вступлением в силу расширит свои полномочия как главный контролер качества и количества топлива в баке, сказал РБК президент Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС и трейдеров) Павел Баженов. На самом деле недолив топлива — это обман потребителя, отношения с которым регулирует закон «О защите прав потребителя», напоминает он. Баженов предупреждает о коррупционных рисках нового закона: в текущей экономической ситуации оборотный штраф для небольшой сети АЗС может привести к ее разорению или вынудить к продаже за бесценок крупной компании. «Отрасль загнали в критическое состояние [из-за высоких оптовых цен и сдерживания цены бензина на заправках], а вместо того чтобы реабилитировать розничную торговлю топливом, государство ужесточает требования к работе АЗС. Мера несвоевременная, и мы не понимаем, как будет работать этот закон», — жалуется Баженов.

Аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» Виктор Костюков уверен, что оборотные штрафы за недолив топлива необходимы, но с исполнением закона у них могут возникнуть проблемы. «Мы понимаем, что во всей торговле есть обвесы, а на каждую АЗС не поставишь контролера. Раньше уже действовали штрафы за недолив, но проблема осталась», — сказал он. Выходом может стать повышение маржинальности заправок, ведь недолив горючего — это способ заработать при отсутствии возможности получить свою прибыль честным способом, рассуждает эксперт.