Дороги и порты раздадут по разнарядке

Компаниям из списка Белоусова предложили проекты на 9 трлн руб.

Компаниям из списка Белоусова предложили перечень приоритетных для правительства инвестиционных проектов на сумму свыше 9 трлн руб. Среди них строительство магистралей, портов, АЭС, сетей 5G и национальных парков

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

К​омпании из списка Белоусова получили предварительный список инвестиционных проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций, рассказали РБК два источника, знакомых с документом. В нем более 395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. Почти по половине из них нет финансовой оценки. Проектов, оценка которых все-таки проведена, набралось на 13 трлн руб., в том числе потребность в частном допфинансировании — 9 трлн руб.

Самые затратные проекты у Минтранса, ведомству нужно привлечь 7,7 трлн руб., не считая десятков проектов, указанных в списке без финансовой оценки. Минпромторг заявил проекты на 1 трлн руб.: в основном средства нужны на переход отраслей на принципы наилучших доступных технологий (НДТ; подразумевают обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения отходов и выбросов). Минсельхоз предложил частному бизнесу поучаствовать в проектах на 61 млрд руб., Минкомсвязь — на 53 млрд руб., «Росатом» — на 33 млрд руб., Минстрой — на 18,5 млрд руб., Минприроды — на 37 млрд руб.

Источник РБК, близкий к правительству, говорит, что подготовленный перечень проектов «носит скорее справочный характер». «Он подготовлен для обсуждения условий, при которых подобные проекты могут быть реализованы. Это не значит, что выбор будет производиться именно из этого списка. И это вообще не значит, что кто-то что-то будет отбирать, так вопрос не стоит», — пояснил он.

Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Эти деньги нужны на выполнение майского указа президента Владимира Путина, писал он в своем письме. Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет о привлечении частных инвестиций в российскую экономику и участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин разработал законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. Для отбора приоритетных инвестпроектов, которые будут предлагать бизнесу, была создана рабочая группа. В ее состав вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. Планировалось, что окончательный список проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

Бизнес уже со своей стороны представил правительству свои проекты на 6 трлн руб., рассказывал Белоусов. «И вот этот вот мультипликатор — 6 трлн руб. за 500 млрд руб., — по-моему, неплохой», — сказал он. Однако, по его словам, это не означает, что все эти проекты «пройдут фильтр», то есть будут одобрены рабочей группой. «Бизнесу будут предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры, такие как БАМ, Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные стратегические автодороги, скоростное движение», — говорил Белоусов.

В разосланном накануне компаниям перечне проектов представлены как масштабные скоростные железнодорожные магистрали: Москва — Казань (1,8 трлн руб.), Хабаровск — Владивосток, Новосибирск — Кемерово, Краснодар — Грозный — Махачкала (оценивалась в 1,2 трлн руб., но в списке ее стоимость не указана. — РБК), так и менее масштабные проекты. Например, заявленное Минкомсвязью оснащение органов государственной власти автоматизированными рабочими местами и обеспечение хранения документов госорганов. Минкомсвязь предложила бизнесу также поучаствовать в создании сетей 5G в городах-миллионниках (проект оценен почти в 80 млрд руб.).

Крупнейшие проекты из списка Высокоскоростные железнодорожные магистрали Москва — Казань (1,8 трлн руб.), Хабаровск — Владивосток (оценивалась в сумму свыше 500 млрд руб. — РБК), Краснодар — Грозный — Махачкала (оценивалась в 1,2 трлн руб. — РБК).

Автодороги Екатеринбург — Тюмень — Омск (около 400 млрд руб.), реконструкция участка Джубга — Новороссийск скоростной автодороги М-4 «Дон» (около 116 млрд руб.).

Создание железнодорожного «Северного широтного хода» (оценивалось в 113 млрд руб. — РБК), развитие международных транспортных коридоров «Приморье 1 и 2» (оценивалось в 300 млрд руб. — РБК), строительство портового комплекса на Новой Земле (свыше 400 млрд руб.).

«Росатом» предложил бизнесу вложить 26 млрд руб. в создание атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 (общая стоимость проекта — 49 млрд руб.), а также поучаствовать в проектах госкорпорации по цифровизации атомных городов. От Минтранса есть предложение построить портовый комплекс на Новой Земле стоимостью свыше 400 млрд руб., но единственным интересантом проекта также является «Росатом», который решил там добывать свинцово-цинковую руду на месторождении Павловское.

Минпромторг вновь призвал создать производство газовых турбин, которое обойдется в 15 млрд руб., половину из которых просил выделить из бюджета владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Минприроды предлагает инвестировать в создание национальных парков в Сочи, Калининградской области, в Арктике и на Дальнем Востоке.

По перечисленным проектам предусмотрены меры господдержки, такие как компенсация расходов инвестора за счет новых налоговых поступлений от проекта, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, льготное проектное финансирование, а также стабилизация регуляторных и налоговых условий. Для нескольких проектов чиновники даже приводят расчет IRR (internal rate of return — внутренняя норма доходности).

Александр Шохин в разговоре с РБК не ответил на вопрос, действительно ли в РСПП поступил список госпроектов по плану Белоусова на 7 трлн руб. Но, по его словам, совещание под председательством Антона Силуанова, в котором примет участие и Андрей Белоусов, пройдет в четверг. «Там и прояснится картина, раньше времени комментировать не хотел бы», — отметил он.

По словам Шохина, работа [над перечнем проектов] постоянно идет, но «говорить о списке пока не приходится». «Список — это что-то финальное, что мы должны подготовить не раньше середины октября, а сейчас идет работа по оценке проектов как государственных, так и корпоративных», — добавил глава РСПП.

РБК направил запросы в ведомства: представители Минтранса, госкорпорации «Росатом» и госкомпании «РусГидро» от комментариев отказались. В компаниях списка Белоусова планы по участию в озвученных проектах также не комментируют.

Минсельхоз подготовил предварительный список инвестпроектов, сообщили в пресс-службе ведомства. Данные проекты являются перспективными, имеют готовую проектно-сметную документацию. Договоренности с региональными администрациями получены, вопросы по земельным участкам, на которых будут размещены объекты, решены, уточнили в пресс-службе.​