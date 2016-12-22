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Металлурги пожаловались Козаку на тарифы и «последнюю милю»
Бизнес, 22:12
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Металлурги пожаловались Козаку на тарифы и «последнюю милю»
Металлурги попросили вице-премьера Дмитрия Козака снять с отрасли дополнительные обременения. Их не устраивает текущая версия программы модернизации энергогенерации, возвращение «последней мили» и ряд экологических инициатив
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Козак 19 сентября провел совещание по вопросам развития черной металлургии в РФ, рассказали РБК участники совещания. Представитель Козака подтвердил факт совещания, отметив, что ранее ассоциация металлургов «Русская сталь» обратилась к вице-премьеру с просьбой провести комплексное обсуждение вопросов развития отрасли и сложившейся ситуации.

На совещании присутствовали президент «Русской стали» и основной владелец крупнейшей металлургической компании в России — Новолипецкого металлургического комбината — Владимир Лисин, основной владелец ОМК Анатолий Седых, основной владелец ММК Виктор Рашников, основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, а также представители «Северстали», «Металлоинвеста», «Мечела», ЧТПЗ и ПМХ.

На совещании обсуждались проблемы металлургов, которые Лисин изложил в письме Козаку 23 августа (копия есть у РБК). «На фоне внешнеторговых и санкционных ограничений» компании вынуждены преодолевать внутренние барьеры, связанные с ростом тарифной, налоговой нагрузки, дополнительных обременений в сфере экологии и строительства, которые ухудшают инвестклимат и напрямую влияют на инвестиционные программы отрасли, говорилось в письме.

Металлурги предложили доработать программу модернизации тепловой генерации, поскольку считают, что в текущем варианте она предполагает введение нерыночного платежа в дополнение к уже существующим надбавкам на субсидирование возобновляемой энергетики, финансирование утилизации мусора, субсидирование энерготарифов для ряда регионов страны. Программу модернизации энергетики в августе этого года одобрил президент Владимир Путин, она предполагает модернизацию 40 ГВт до 2035 года за счет повышенных платежей на мощность для промышленности. Это увеличит платеж для промышленных потребителей на 4,4 трлн руб., при этом выбор объектов для модернизации оторван от реальной потребности в мощности в конкретных узлах энергосистемы, писал Лисин.

Кроме того, металлурги раскритиковали законопроект Минэнерго по «реинкарнации» отмененной с лета 2017 года «последней мили». Плата за «последнюю милю» — вид перекрестного субсидирования, при котором промышленные потребители субсидируют стоимость электроэнергии для населения.

«Русская сталь» также предложила учесть в инвестпрограмме РЖД по расширению инфраструктуры прогнозируемый рост производства металлопродукции, в том числе перевозки на экспорт. Сейчас инвестпрограмма монополии не учитывает в полной мере будущие потребности металлургов, указывает «Русская сталь».

Металлургов не устраивает и ряд экологических инициатив: экологический налог и квотирование выбросов.

В «Русской стали» считают, что предложенная Минфином замена платы за негативное воздействие на окружающую среду на экологический налог несет риски для бизнеса. Это введение уголовной ответственности по данному платежу, постепенное увеличение ставок и платежей, дальнейшее увеличение налогооблагаемой базы, невозможность зачета затрат на природоохранные мероприятия в счет платы за негативное воздействие.

А квотирование выбросов, предложенное Минприроды, противоречит, по мнению металлургов, внедрению с 1 января 2019 года наилучших доступных технологий (НДТ). НДТ подразумевают обновление парка оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности. Списки оборудования, отвечающего наилучшим экологическим стандартам, еще не составлены. С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим загрязнителям из топ-300 списка Минприроды​.

Представитель Козака сказал РБК, что, готовясь к сегодняшней встрече, Минпромторг, Минэнерго и Минтранс предварительно прорабатывали предложения металлургов. «По итогам состоявшегося обсуждения будут даны конкретные поручения по снятию инфраструктурных ограничений для развития отрасли», — заявил он. По словам источника РБК, близкого к одному из участников совещания, «оно прошло очень позитивно, Козак по многим вопросам поддержал металлургов».

Представитель «Русской стали» в беседе с РБК отметил, что «состоялось конструктивное обсуждение части важнейших проблем, которые замедляют развитие черной металлургии (например, инфраструктурные ограничения железнодорожных путей и станций примыкания), а также имеющихся в органах государственной власти инициатив, утверждение которых нанесет вред как отрасли, так и всей экономике». «По итогам совещания были намечены дальнейшие совместные шаги по решению проблем и даны соответствующие поручения профильным ведомствам», — сообщил представитель компании.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева.
Теги: Дмитрий Козак
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