«Силовым машинам» выделят из бюджета 3 млрд руб. на производство турбин

Президент России Владимир Путин поручил в 2019 году выделить 3 млрд руб. компании «Силовые машины» на разработку газовых турбин большой мощности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Председатель совета директоров компании Алексей Мордашов принял участие в заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности под председательством президента Владимира Путина. В ходе заседания Мордашов выступил по вопросу разработки линейки отечественных газотурбинных установок мощностью 65–175 МВт и строительства электростанции, на которой можно получить референции для турбин. «Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 млрд руб. в 2019 году», — говорится в сообщении.

В мае источники РБК рассказали, что «Силовые машины» оценивают свой проект по газовым турбинам в 15 млрд руб. По их информации, Мордашов попросил правительство выделить из бюджета 7,5 млрд, а остальные средства пообещал привлечь сам.

27 августа вице-премьер Дмитрий Козак сказал РБК, что разработка «дорожной карты» по импортозамещению производства газовых турбин находится «в завершающей стадии». Вице-премьер также выразил надежду, что в ближайшие три-четыре года в России наладят производство газовой турбины, которая будет соответствовать качеству, «которое выпускает Siemens и другие ведущие мировые компании».

В апреле Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» после попадания компании под санкции США из-за ситуации с турбинами Siemens.

Летом 2017 года «дочка» «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» — поставила в Крым четыре газовые турбины производства «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ). Эффективная доля Siemens в этом предприятии составляет 65%, а «Силовых машин» — 35%. По словам Мордашова, по «очень странной логике» США наложили санкции не на СП или Siemens, а на «Силовые машины».