Правительство одобрило состав рабочей группы по реализации инвестпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте постановления говорится, что решение о создании рабочей группы было принято для выработки механизмов и инструментов защиты и поощрения капиталовложений на территории России, а также для формирования перечнев новых инвестиционных проектов.

В состав рабочей группы вошли министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и другие члены правительства, администрации президента и бизнеса.

«Результаты работы рабочей группы будут учитываться при реализации государственной экономической политики, в том числе при разработке реализации мер государственной финансовой и нефинансовой поддержки осуществления частных инвестиций в основной капитал», — отмечается в документе.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предлагал изъять сверхдоходы металлургических компаний более чем на 500 млрд руб. После обсуждения инициативы с представителями бизнеса и правительством подход изменился: власти и крупные компании договорились привлечь инвестиции со стороны бизнеса (направление вложений им подскажет правительство).

