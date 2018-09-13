В сенате США ищут лазейки Москвы

Бывшие чиновники американского Минфина предложили новые меры против России

В сенате США состоялись новые слушания на тему антироссийских санкций. Два бывших чиновника американского Минфина подготовили для сенаторов рекомендации, как усилить эти санкции

Здание ​Минфина США (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

Запретить американским инвесторам покупать новый государственный долг России, ограничить ее доступ к международному рынку компонентов для оружейных систем, а также обязать все регистрируемые в США компании раскрывать своих бенефициаров (потому что среди них могут оказаться российские «агенты») — такие предложения подготовили бывшие чиновники Минфина США Далип Сингх и Элизабет Розенберг к слушанию в банковском комитете сената, которое состоялось 12 сентября. Тексты их выступлений размещены на сайте комитета.

Сингх, работавший в американском Минфине до 2017 года, считает, что «Минфин США и другие органы власти как минимум должны провести исследование, в рамках которого будет сделана попытка установить активы [самых высокопоставленных российских чиновников] и финансовых посредников, которые управляют богатством [президента России] Владимира Путина и извлекают из этого выгоду». Во-вторых, «американским инвесторам нужно запретить покупать новый суверенный долг России». «Мне не приходит в голову ни один достойный аргумент, почему государственные пенсионные фонды США или сберегательные организации должны косвенно финансировать российское правительство, в то время как последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявляет Сингх (*.pdf). Он говорит, что «активно участвовал» в разработке санкций против России в 2014 году.

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«Эффективный менеджер»

Несколько законодательных инициатив, находящихся сейчас в конгрессе США (в том числе законопроекты DETER и DASKA), предусматривают запрет для американских инвесторов совершать сделки с новыми российскими госбумагами, хотя в январе 2018 года Минфин США посчитал такие санкции нецелесообразными.

На вопрос сенатора Марка Уорнера о том, почему Сингх в 2014 году выступал против санкций в отношении госдолга, а сейчас их поддерживает, эксперт, в частности, сослался на улучшение макроэкономических показателей в России. «Способность России выдерживать санкционные удары возросла, — констатировал Сингх. — Рецессия закончилась, инфляция упала с 14–16% в середине 2014 года до исторического минимума, валютные резервы полностью вернулись к досанкционному уровню, бюджетные показатели России лучше, чем у нас».

«Я правильно понимаю, что отношение долга к ВВП у России всего лишь 13%?» — переспросил Сингха сенатор Уорнер. «Вот бы у нас был такой показатель», — сказал сенатор, получив положительный ответ. Госдолг США превышает 100% ВВП.

​Россия сможет выдержать санкции против госдолга, и эта мера не приведет к шокам на глобальных рынках, считает Сингх. Совокупный суверенный долг России составляет порядка $150 млрд, американцам принадлежат $10 млрд этого долга, тогда как иностранным инвесторам в целом $50 млрд — «ничтожно мало по сравнению с глобальным рынком объемом $45 трлн», привел он оценки.

Доля американских инвесторов в российском госдолге неизвестна (АКРА оценило ее в 8%). По данным Банка международных расчетов (Bank of International Settlements), долговые требования банков США к «официальному сектору» России (правительство и Центральный банк) составляли $4,1 млрд на конец марта 2018 года. В марте 2018 года американские инвесторы приобрели около четверти ($1 млрд) двух выпусков еврооблигаций Минфина России с погашением в 2029 и 2047 годах, сообщал организатор «ВТБ Капитала».

Элизабет Розенберг, которая до 2013 года работала старшим советником заместителя министра финансов США по финансовой разведке, тоже указала на устойчивость российской экономики, несмотря на санкционный ущерб. «Российское правительство проявило себя как эффективный менеджер в вопросе преодоления экономического стресса, вызванного санкциями, — заявил она. — Российские лидеры активно спасали попавшие под санкции структуры и привлекали капитал для защиты от будущих ограничительных мер». Они обезопасили «критически необходимый потенциал, особенно в энергетическом секторе», добавила она.

«Если у нашего правительства и есть стратегия для сдерживания и противостояния России, то она не работает, — подвел промежуточный итог дискуссии в середине слушаний сенатор от штата Индиана Джо Доннелли. — Мы не смогли изменить поведение России, а в некоторых случаях оно, напротив, улучшилось». Если не принять дополнительных мер, «и без того значительно улучшившаяся экономическая ситуация в России продолжит улучшаться», сказал Сингх.

«Огромная лазейка»

Розенберг тоже поддерживает санкции против новых выпусков российских госбумаг (*.pdf). Она отмечает, что иностранцы уже снизили свою долю на рынке ОФЗ до 28% (на 1 августа по сравнению с 34,5% на 1 апреля) и российские власти частично способны заместить иностранное фондирование внутренними источниками, поэтому эффект таких санкций будет «символическим», но «все же значимым». Розенберг также высказывает идею поправки в закон CAATSA, которая ограничила бы «способность России закупать международно производимые компоненты для использования в системах вооружения». В специальных стратегических системах и в военной технике в России запрещено использовать импортную компонентную базу, говорили ранее источники РБК в отрасли.

Розенберг также подняла вопрос о финансовой непрозрачности внутриамериканских юрисдикций. По ее мнению, существование анонимных компаний в США является «ужасающим» пробелом и «огромной лазейкой», которая позволяет злоумышленникам, включая «российских агентов», работать анонимно и безнаказанно в Соединенных Штатах. Она напомнила, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что США не соблюдают требования по прозрачности и раскрытию бенефициарных собственников юридических лиц — таким был один из выводов странового обзора FATF по США в декабре 2016 года (*.pdf). В нем говорилось, что образование юридических лиц в США регулируется законами штатов и «ни в одном штате нет механизма или процедуры получения, хранения и опубликования информации о бенефициарном владении». Поэтому правоохранительным органам США трудно добывать информацию о бенефициарах американских компаний, которые не выпускают ценных бумаг и не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

«Мы знаем, что Россия использует эту лазейку [в национальной безопасности США]», — заявила Розенберг. Она призвала американских конгрессменов выработать федеральное законодательство, которое установит требования по сбору и раскрытию информации о бенефициарном владении как при формировании компании, так и в процессе ее функционирования.