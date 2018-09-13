ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,80 68,30 EUR Нал. 81,01 79,49 USD Бирж. 69,03 -0,38 EUR Бирж. 80,23 -0,37 USD ЦБ. 69,57 -0,40 EUR ЦБ. 80,65 -0,75 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6383,10 +121,80 IMOEX 2340,63 +0,23% RTSI 1071,32 +1,46% Brent 79,64 +1,28% DJIA 25998,92 +0,11% Nasdaq 7954,23 -0,23%
В сенате США ищут лазейки Москвы
Лента новостей
Кремль направит чиновников и депутатов в регионы со вторым туром выборов 09:00, Политика В Улан-Удэ вандал затушил Вечный огонь 08:44, Общество 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 08:36, Партнерский материал У 50 детей диагностировали серозный менингит в Сахалинской области 08:21, Общество Путин на крупнейших военных учениях рассказал о миролюбивости России 08:10, Политика Эксперты связали рост российской экономики с неустойчивыми факторами 08:01, Экономика «Роскачество» определило лучшие марки творога на российском рынке 08:00, Общество Сердюков предложил сценарий списания всех старых вертолетов в России 07:42, Политика При жесткой посадке вертолета в Магаданской области пострадали трое 07:20, Общество Куратор выборов за рубежом уйдет из ЦИК из-за расхождений с Памфиловой 07:00, Политика «Ростех» потратит $2 млн на внедрение блокчейн-платформы в госуправление 06:58, Технологии и медиа Началась основная фаза самых крупных за почти 40 лет учений «Восток» 06:36, Политика Как производят мраморную говядину в России 06:36, РБК и Мираторг В ООН решили внести поправки в заблокированный Россией доклад по КНДР 06:12, Политика Вице-президент Tesla объявил об уходе из компании 05:20, Технологии и медиа Акции Apple отреагировали падением на презентацию новых iPhone 04:52, Технологии и медиа Трамп дал характеристику указу о санкциях за вмешательство в выборы 04:41, Политика Объем заключенных на ВЭФ сделок составил почти 3 трлн руб. 04:24, Экономика Польский посол объяснил увольнение выпускников МГИМО из МИД 03:55, Политика «Ведомости» рассказали об отсутствии грузов для моста на Сахалин 03:50, Экономика В Москве появились выдающие себя за патрульных ЦОДД вымогатели 03:08, Общество МВФ предсказал 1,5% роста экономики России при отсутствии реформ 02:12, Экономика Кадыров записал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова 02:01, Общество Париж опубликовал «амбициозный план» по борьбе с нищетой 01:31, Политика Истребители США перехватили два российских бомбардировщика близ Аляски 01:24, Политика Крупнейшая фракция Европарламента выдвинула Сенцова на премию Сахарова 00:41, Политика Российский «король спама» признал вину на суде в США 00:28, Политика Четвертый американский эсминец с «Томагавками» вошел в Средиземное море 00:11, Политика
В сенате США ищут лазейки Москвы
Газета № 156 (2880) (1309) Экономика, 12 сен, 21:14
0
В сенате США ищут лазейки Москвы
Бывшие чиновники американского Минфина предложили новые меры против России
В сенате США состоялись новые слушания на тему антироссийских санкций. Два бывших чиновника американского Минфина подготовили для сенаторов рекомендации, как усилить эти санкции
Здание ​Минфина США (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

Запретить американским инвесторам покупать новый государственный долг России, ограничить ее доступ к международному рынку компонентов для оружейных систем, а также обязать все регистрируемые в США компании раскрывать своих бенефициаров (потому что среди них могут оказаться российские «агенты») — такие предложения подготовили бывшие чиновники Минфина США Далип Сингх и Элизабет Розенберг к слушанию в банковском комитете сената, которое состоялось 12 сентября. Тексты их выступлений размещены на сайте комитета.

Сингх, работавший в американском Минфине до 2017 года, считает, что «Минфин США и другие органы власти как минимум должны провести исследование, в рамках которого будет сделана попытка установить активы [самых высокопоставленных российских чиновников] и финансовых посредников, которые управляют богатством [президента России] Владимира Путина и извлекают из этого выгоду». Во-вторых, «американским инвесторам нужно запретить покупать новый суверенный долг России». «Мне не приходит в голову ни один достойный аргумент, почему государственные пенсионные фонды США или сберегательные организации должны косвенно финансировать российское правительство, в то время как последнее продолжает поддерживать нарушения американского суверенитета», — заявляет Сингх (*.pdf). Он говорит, что «активно участвовал» в разработке санкций против России в 2014 году.

Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям
Экономика

«Эффективный менеджер»

Несколько законодательных инициатив, находящихся сейчас в конгрессе США (в том числе законопроекты DETER и DASKA), предусматривают запрет для американских инвесторов совершать сделки с новыми российскими госбумагами, хотя в январе 2018 года Минфин США посчитал такие санкции нецелесообразными.

На вопрос сенатора Марка Уорнера о том, почему Сингх в 2014 году выступал против санкций в отношении госдолга, а сейчас их поддерживает, эксперт, в частности, сослался на улучшение макроэкономических показателей в России. «Способность России выдерживать санкционные удары возросла, — констатировал Сингх. — Рецессия закончилась, инфляция упала с 14–16% в середине 2014 года до исторического минимума, валютные резервы полностью вернулись к досанкционному уровню, бюджетные показатели России лучше, чем у нас».

«Я правильно понимаю, что отношение долга к ВВП у России всего лишь 13%?» — переспросил Сингха сенатор Уорнер. «Вот бы у нас был такой показатель», — сказал сенатор, получив положительный ответ. Госдолг США превышает 100% ВВП.

​Россия сможет выдержать санкции против госдолга, и эта мера не приведет к шокам на глобальных рынках, считает Сингх. Совокупный суверенный долг России составляет порядка $150 млрд, американцам принадлежат $10 млрд этого долга, тогда как иностранным инвесторам в целом $50 млрд — «ничтожно мало по сравнению с глобальным рынком объемом $45 трлн», привел он оценки.

Доля американских инвесторов в российском госдолге неизвестна (АКРА оценило ее в 8%). По данным Банка международных расчетов (Bank of International Settlements), долговые требования банков США к «официальному сектору» России (правительство и Центральный банк) составляли $4,1 млрд на конец марта 2018 года. В марте 2018 года американские инвесторы приобрели около четверти ($1 млрд) двух выпусков еврооблигаций Минфина России с погашением в 2029 и 2047 годах, сообщал организатор «ВТБ Капитала».

Элизабет Розенберг, которая до 2013 года работала старшим советником заместителя министра финансов США по финансовой разведке, тоже указала на устойчивость российской экономики, несмотря на санкционный ущерб. «Российское правительство проявило себя как эффективный менеджер в вопросе преодоления экономического стресса, вызванного санкциями, — заявил она. — Российские лидеры активно спасали попавшие под санкции структуры и привлекали капитал для защиты от будущих ограничительных мер». Они обезопасили «критически необходимый потенциал, особенно в энергетическом секторе», добавила она.

«Если у нашего правительства и есть стратегия для сдерживания и противостояния России, то она не работает, — подвел промежуточный итог дискуссии в середине слушаний сенатор от штата Индиана Джо Доннелли. — Мы не смогли изменить поведение России, а в некоторых случаях оно, напротив, улучшилось». Если не принять дополнительных мер, «и без того значительно улучшившаяся экономическая ситуация в России продолжит улучшаться», сказал Сингх.

«Огромная лазейка»

Розенберг тоже поддерживает санкции против новых выпусков российских госбумаг (*.pdf). Она отмечает, что иностранцы уже снизили свою долю на рынке ОФЗ до 28% (на 1 августа по сравнению с 34,5% на 1 апреля) и российские власти частично способны заместить иностранное фондирование внутренними источниками, поэтому эффект таких санкций будет «символическим», но «все же значимым». Розенберг также высказывает идею поправки в закон CAATSA, которая ограничила бы «способность России закупать международно производимые компоненты для использования в системах вооружения». В специальных стратегических системах и в военной технике в России запрещено использовать импортную компонентную базу, говорили ранее источники РБК в отрасли.

Розенберг также подняла вопрос о финансовой непрозрачности внутриамериканских юрисдикций. По ее мнению, существование анонимных компаний в США является «ужасающим» пробелом и «огромной лазейкой», которая позволяет злоумышленникам, включая «российских агентов», работать анонимно и безнаказанно в Соединенных Штатах. Она напомнила, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что США не соблюдают требования по прозрачности и раскрытию бенефициарных собственников юридических лиц — таким был один из выводов странового обзора FATF по США в декабре 2016 года (*.pdf). В нем говорилось, что образование юридических лиц в США регулируется законами штатов и «ни в одном штате нет механизма или процедуры получения, хранения и опубликования информации о бенефициарном владении». Поэтому правоохранительным органам США трудно добывать информацию о бенефициарах американских компаний, которые не выпускают ценных бумаг и не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

«Мы знаем, что Россия использует эту лазейку [в национальной безопасности США]», — заявила Розенберг. Она призвала американских конгрессменов выработать федеральное законодательство, которое установит требования по сбору и раскрытию информации о бенефициарном владении как при формировании компании, так и в процессе ее функционирования.

Авторы: Иван Ткачёв, Олег Макаров.
Теги: Санкции , Сенат США , Минфин США
Материалы по теме
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы Политика
Костин рассказал о судьбе долларовых вкладов в случае расширения санкций Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter