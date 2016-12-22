ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,65 61,61 EUR Нал. 73,51 72,28 USD Бирж. 61,74 -0,75 EUR Бирж. 72,56 -0,89 USD ЦБ. 62,44 -0,39 EUR ЦБ. 73,35 -0,59 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6311,20 -279,70 IMOEX 2365,17 -0,34% RTSI 1202,42 +0,78% Brent 78,81 +1,10% DJIA 24919,66 +0,58% Nasdaq 7759,20 +0,04%
Долги мира выросли сильнее всего за два года
Лента новостей
Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 09:20, Партнерский материал СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов 09:16, Политика Число жертв наводнений в Японии превысило 170 человек 09:08, Общество СМИ узнали об угрозе Индии от покупки Пакистаном российских Су-35 09:06, Политика Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на доходы населения 09:00, Экономика CNN сообщил о сборе Mail.ru данных пользователей Facebook 08:46, Технологии и медиа Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 08:40, РБК и Sony Bravia ФК «Барселона» позвал спасенных в Таиланде футболистов на свой стадион 08:34, Общество Долги мира выросли сильнее всего за два года 08:31, Экономика В США умерла признанная в июне самой уродливой в мире собака 08:10, Общество Росстат нашел способ сократить масштабы неточностей в промышленных данных 08:02, Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 07:58, Финансы Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 07:34, РБК и Volkswagen Teramont Более 2 тыс. отдохнувших на Ставрополье отказались платить курортный сбор 07:31, Бизнес Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения 07:25, Общество Зиничев ввел в МЧС управление собственной безопасности 07:00, Общество СМИ рассказали о строительстве Россией укреплений близ границы с Польшей 06:59, Политика В Чите около 3 тыс. человек эвакуировали из-за паводка 06:53, Общество В Таиланде решили привлечь к затопленной с детьми пещере туристов 06:15, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 06:12, РБК и Ингосстрах Мощный взрыв прогремел в Висконсине 05:29, Общество Reuters рассказал о разочаровании Трампа войной в Афганистане 05:12, Политика В Якутии произошел взрыв на руднике «Удачный» 04:52, Общество В Брюсселе фанаты подрались с полицейскими после вылета Бельгии с ЧМ 04:13, Общество Нервы для машины: как бизнес использует нейросети​ 03:59, Партнерский материал США решили ввести новые пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд 03:50, Экономика Вертолет экстренно эвакуировал пострадавшего в массовом ДТП на МКАД 03:35, Общество СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей 03:10, Общество
Долги мира выросли сильнее всего за два года
Экономика, 08:31
0
Долги мира выросли сильнее всего за два года
Совокупная задолженность в мире в первом квартале 2018 года выросла на $8 трлн — максимальный прирост за два года. Показатель обновил рекорд и достиг $247 трлн, или 318% глобального ВВП, сообщил Институт международных финансов

Размер глобального долга в первом квартале 2018 года обновил исторический максимум и составил $247,2 трлн, следует из обзора Global Debt Monitor (есть у РБК), подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Данные IIF охватывают около 70 стран и территорий. Основная часть мирового долга ($178,3 трлн) приходится на развитые экономики, оставшиеся $68,9 трлн — на развивающиеся рынки.

Совокупный показатель увеличился на $8 трлн с конца 2017 года, что является самым быстрым приростом за два года, отмечает IIF. Долг $247 трлн эквивалентен 318% мирового ВВП — это соотношение увеличилось впервые за год. За период с четвертого квартала 2016 года мировой долг вырос на $30 трлн, отмечают аналитики.

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств.

Номинированный в иностранной валюте долг развивающихся стран (исключая обязательства банков) тоже достиг рекорда в первом квартале ($5,5 трлн). Большая часть (78%) в его структуре приходится на корпорации. Самые уязвимые страны в силу их зависимости от валютных долгов — Аргентина, Венгрия, Турция, Польша и Чили, утверждает IIF. Валютный долг банковского сектора развивающихся стран удвоился с 2010 года, достигнув $3 трлн. Наибольший прирост показал Китай, где банковский долг вырос с $110 млрд в первом квартале 2010 года до $785 млрд в первом квартале 2018 года. Данный тренд указывает на растущую уязвимость финансового сектора КНР перед колебаниями юаня, полагают аналитики.

Валютные риски

В условиях небольшого замедления мирового роста и его географической неоднородности, а также повышения ставок в США опасения в отношении кредитных рисков снова возвращаются на передний план, в том числе во многих развитых странах, считает IIF. Рекордных уровней на развитых рынках достигли долги корпораций и домохозяйств. В частности, исторические максимумы обновлены в Канаде, Франции и Швейцарии. Значительный рост долгов домохозяйств в годовом выражении отмечается в Швейцарии и Дании. Соотношение долга к ВВП увеличилось в США, Австралии и Греции, тогда как в Германии оно заметно снизилось.

Наибольшим рискам на международном долговом рынке подвержены страны (кроме США), занимающие в долларах, поскольку повышение ставки ФРС укрепляет американскую валюту. В развитых странах (не считая США) порядка 30% международных облигаций выражено в долларах, до конца первого квартала 2019 года подходит срок погашения бумаг на $900 млрд.

У развивающихся стран до конца 2019 года подойдет срок погашения облигаций и синдицированных кредитов на $2,7 трлн. При этом порядка трети от этого объема приходится на обязательства, выраженные в долларах. К числу стран с наибольшими рисками, относящимися к возврату долларовых долгов, IIF относит Аргентину, Колумбию. Египет и Нигерию (в этих странах более 75% всех заимствований выражено в долларах), Мексику (62%), ЮАР (57%), Бразилию (50%) и Турцию (47%). У России валютный долг невелик — чуть более 20% ВВП, следует из данных IIF. Меньше только у Индонезии, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии и Китая.

В понедельник, 9 июля, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева призвала повысить внимание к вопросу приемлемого уровня долга в условиях повышения процентных ставок. Центробанкам по всему миру приходится следовать примеру ФРС, которая повышает ставки быстрее, чем ожидалось ранее, что особенно бьет по формирующимся рынкам и развивающимся экономикам, сказала Георгиева в интервью Bloomberg TV.

Российские долги

Совокупный долг России IIF оценивает в 89,4% ВВП на конец первого квартала 2018 года (годом ранее было 92,6% ВВП). В том числе долг домохозяйств составляет 15,6% ВВП (увеличился с 15,2% годом ранее), долг корпораций — 47,5% ВВП (уменьшился с 49,8% годом ранее), финансового сектора — 10,5% ВВП и госдолг — 15,8% ВВП.

Российские власти и Росстат не рассчитывают совокупные долговые показатели, аналогичные данным IIF. По данным Sberbank CIB, общая долговая нагрузка экономики составляла около 100% ВВП на конец 2016 года, и аналитики отмечали, что ее можно безопасно нарастить до 150% ВВП в процессе стимулирования экономики. Расчет такого показателя может сильно зависеть от методологии: так, Международный валютный фонд в своей базе данных по глобальным долгам оценил (*.xlsx) совокупный «долг частного сектора» в России в 197% ВВП на конец 2015 года «по всем инструментам» (включая долг нефинансовых корпораций в 181% ВВП). Представитель IIF Дилан Риддл сказал РБК, что расхождение данных института с данными МВФ может быть обусловлено разницей в наборе долговых инструментов, которые учитываются.

Автор: Олег Макаров.
Теги: госдолг , долги , задолженность , ВВП , развивающиеся рынки
Главное
СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов Политика
Материалы по теме
Цены на российский госдолг упали до минимума с ноября 2017 года Финансы
В АКРА оценили долю проблемных долгов в российских банках Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter