Союз независимых

Как Брюссель намерен добиться автономии от Вашингтона

Эмманюэль Макрон публично призвал активизировать усилия по укреплению независимости Евросоюза от США. Хотя с его предложениями согласна Германия, конкретные действия на этом направлении пока не просматриваются, говорит эксперт

Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer/Reuters)

В поисках автономии

В понедельник, 27 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью перед послами республики в других странах. В ней он заострил внимание на необходимости Евросоюза принять меры, способствующие укреплению его потенциала в качестве независимого игрока на международной арене. «Сегодня мы сталкиваемся с вопросом: считают ли Соединенные Штаты или Китай, что Европа — независимая сила, обладающая той же степенью автономии, что они сами? Я так не думаю», — посетовал французский лидер.

Для достижения большей самостоятельности Макрон предложил активизировать усилия по укреплению обороны ЕС. Развернутый план, как достичь этой цели, французский лидер обещал представить «в ближайшие месяцы».

При этом Макрон перечислил достижения, которых ему уже удалось добиться на этом направлении. Среди них он назвал создание фонда ЕС для финансирования оборонных проектов и укрепление германо-французского сотрудничества в сфере военной авиации. Макрон также указал на прогресс в реализации проекта по созданию общеевропейских сил быстрого реагирования (EII), который он анонсировал в сентябре 2017 года. По утверждению французского лидера, под EII подписались девять стран союза, включая Францию. «Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», — подчеркнул Макрон.

Озвученные Макроном тезисы свидетельствуют о его желании «оживить образ Франции как мировой державы», констатирует председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Цель французского лидера — вернуться к временам, когда Париж, оставаясь союзником США, мог вести автономную политику», — пояснил эксперт.​

«Евросоюз не должен быть вассалом»

Речь Макрона не первое проявление стремлений ЕС к большей автономии от США. О том, что Европа больше не может рассчитывать «на суперсилу Соединенных Штатов» для решения своих проблем, в июле заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель (цитата по Reuters). На прошлой неделе министр экономики Германии Хайко Маас предложил ЕС создать собственный валютный фонд и SWIFT-систему, чтобы защищаться от санкций США. Ранее, в мае, Евросоюз раскритиковал решение президента Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, а также за повышение им пошлин на европейские товары.

Недовольство поведением Вашингтона Маас в очередной раз выразил в понедельник, 27 августа. «Когда США внезапно, не согласованно и не специфическим образом вводят санкции в отношении России, Китая, Турции — а в будущем, возможно, и в отношении других наших важнейших торговых партнеров, — это касается Европы и Германии тоже», — сказал он, выступая на конференции с главами дипмиссий ФРГ в других странах.

На этом фоне министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о готовности работать с Берлином над созданием независимой франко-германской или общеевропейской финансовой системы для защиты от косвенных санкций США в отношении других стран. «Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а поэтому мы нуждаемся в полностью независимых финансовых инструментах, которых на сегодняшний день у нас нет», — отметил французский министр в пятницу (цитата по Bloomberg).

Несмотря на громкие заявления, до сих пор страны ЕС не смогли подкрепить свои намерения серьезными шагами, утверждает Лукьянов. В качестве примера он привел ситуацию с ядерной сделкой: «Европейские политики говорят, что не приемлют поведения Вашингтона и что соглашение с Тегераном остается в силе, однако сами европейские фирмы выводят свои активы из Ирана, опасаясь потерять доступ к американским рынкам». «В ЕС осознают, что у США есть хорошие козыри для давления на них, но никаких конкретных мер, как преодолеть это давление, они не приняли, их демарш ограничивается лозунгами», — резюмировал Лукьянов.

Показателем серьезности стремлений стран — лидеров ЕС действовать независимо от США станет судьба проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море, считает Лукьянов. 18 августа Wall Street Journal (WSJ) писала о готовности американских властей «в течение нескольких недель» привести в действие пакет санкций против компаний, участвующих в СП-2. Однако в Германии заинтересованы в реализации проекта. «Если Вашингтону удастся в очередной раз продавить свое решение, это станет свидетельством полного отсутствия дееспособности Евросоюза, — рассуждает Лукьянов. — Однако если Берлин сможет каким-то образом отстоять этот проект, то можно будет говорить о росте политической независимости ЕС от США».

Диалог с Россией

В выступлении перед французскими дипломатами Макрон призвал к исчерпывающему» диалогу с «европейскими партнерами, а следовательно, и с Россией» (цитата по Le Point). Однако Лукьянов к возможности прорыва в отношениях России и ЕС относится скептично. Хотя президент Владимир Путин и стал чаще общаться с европейскими коллегами, «никаких серьезных подвижек по ключевым досье сегодня ждать не стоит», отметил он. «По Украине мы не можем найти точек соприкосновения, по Ирану и санкциям — руки европейцев связаны их зависимостью от США, а в сирийском конфликте Евросоюз военно-политического участия не принимает», — сказал Лукьянов.

Заявления французских и немецких политиков могут «способствовать разряжению атмосферы» в российско-европейских отношениях, но практических последствий они за собой не повлекут, согласен руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Диалог между странами лучше, чем его отсутствие, но европейские санкции против России останутся, а высказывания [Мааса и Макрона] — это ритуальные слова, которые произносятся в первую очередь из-за разлада ЕС в отношениях с Трампом», — пояснил он.