МИД Германии призвал ответить на действия США укреплением суверенитета ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал укреплять автономию и суверенитет Европейского союза, реагируя на санкционную политику США в отношении торговых партнеров ЕС.

«Когда США внезапно, не согласованно и не специфическим образом вводят санкции в отношении России, Китая, Турции — а в будущем, возможно, и в отношении других наших важнейших торговых партнеров — это касается Европы и Германии тоже», — заявил Маас, выступая на конференции с главами дипмиссий ФРГ в других странах (трансляция выступления велась на странице МИД ФРГ в Facebook).

​Министр подчеркнул, что приоритетом внешней политики Берлина остается «суверенная и сильная Европа». «Мы должны объединять силы там, где национальные государства больше не могут действовать в одиночку», — сказал Маас.

Он также добавил, что именно укрепление европейской независимости создаст условия для того, чтобы власти США и ЕС могли рассчитывать друг на друга и в будущем.

В понедельник, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. В рамках первого пакета санкций Вашингтон, в частности, решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).

Дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если российское правительство не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия.