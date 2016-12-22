Глава МИД ФРГ заявил о необходимости создать Европейский валютный фонд

Европе нужно увеличивать независимость от американских институтов, создав собственные валютный фонд и SWIFT-систему

Хайко Маас (Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС)

Европе необходимо усилить свою автономию от США, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Handelsblatt.

Такое мнение министр высказал в разговоре о ситуации с Ираном. Он напомнил, что европейцы ясно объяснили США, что считают выход из ядерной сделки с Ираном ошибкой, но, несмотря на это, Вашингтон решил вернуть санкции против Тегерана.

«В таком положении стратегически важно, что мы говорили Вашингтону: мы хотим работать вместе. Но мы не допустим, чтобы вы действовали над нашими головами нам во вред», — объяснил Маас важность защиты европейских компаний от санкций.

В связи с этим «необходимо усилить автономность Европы», создавая платежные каналы, независимые от США. Это и Европейский валютный фонд и независимая SWIFT-система, пояснил глава МИД. «Действующий договор лучше взрывоопасного кризиса, который грозит Ближнему Востоку», — добавил Маас.

По словам министра, Европа постарается «занять те позиции, которые оставляют» Штаты. «Конечно, нам не удастся закрыть все пробелы. Но вместе мы можем сгладить самые серьезные последствия от мышления, которое считает успех в количестве сэкономленных долларов», — считает дипломат. По его словам, поэтому Европа увеличила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Евросоюз объявил о планах защищать компании из Европы, которые работают с Ираном, еще в мае. «Пока иранцы уважают свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, одним из архитекторов которого он был», — сказал по этому поводу президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 7 августа Брюссель активировал «блокирующую регуляцию», которая запрещает европейским компаниям и физлицам соблюдать экстерриториальные американские санкции против Ирана и соблюдать решения иностранных судов, принятые на их основе.

Еще до приведения в действие блокирующего механизма французская Total объявила о выходе из иранского проекта по разработке месторождения Южный Парс.

Договор о ядерном нераспространении с Ираном (СВПД) был подписан в 2015 году США, Британией, Францией, Россией, Китаем и Германией. США вышли из соглашения 8 мая, так как администрация американского президента Дональда Трампа посчитала, что Иран не соблюдает условия сделки.