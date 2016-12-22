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Макрон рассказал о роли России в обеспечении безопасности в Европе
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Макрон рассказал о роли России в обеспечении безопасности в Европе
Политика, 16:55
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Макрон рассказал о роли России в обеспечении безопасности в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна укрепить собственную безопасность и не полагаться в этом вопросе только на США, обсуждение этой темы должно вестись при участии России. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

«Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», — сказал Макрон. По его словам, Европа должна обсуждать вопросы безопасности вместе с Россией. Французский лидер подчеркнул, что «существенный прогресс в разрешении украинского кризиса и соблюдение рамок ОБСЕ, безусловно, станут предпосылками прогресса отношений с Москвой».

Путин и Макрон обсудили ситуацию с голодающим Сенцовым
Политика

В конце июля Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили международные проблемы, а также российско-французскую гуманитарную помощь в Сирии.

Теги: Эмманюэль Макрон , Франция , Европа
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