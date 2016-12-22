Макрон рассказал о роли России в обеспечении безопасности в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна укрепить собственную безопасность и не полагаться в этом вопросе только на США, обсуждение этой темы должно вестись при участии России. Об этом сообщает радиостанция Europe1.
«Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», — сказал Макрон. По его словам, Европа должна обсуждать вопросы безопасности вместе с Россией. Французский лидер подчеркнул, что «существенный прогресс в разрешении украинского кризиса и соблюдение рамок ОБСЕ, безусловно, станут предпосылками прогресса отношений с Москвой».
В конце июля Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили международные проблемы, а также российско-французскую гуманитарную помощь в Сирии.