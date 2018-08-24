Нештатная ситуация

Почему ЕС вслед за США не ввел новые антироссийские санкции

В США и Великобритании призвали Евросоюз принять новые антироссийские санкции. Раньше Брюссель старался действовать с США синхронно, но сейчас вводить ограничения не спешит: к этому не готовы Франция, Германия и Италия

Фото: Леонид Жуков / ТАСС

«Плечом к плечу с США»

В Европейском союзе нет единодушия по поводу необходимости усилить санкционное давление на Россию после введения новых экономических ограничений со стороны США. Об этом в четверг, 23 августа, интернет-изданию Euractiv рассказали дипломаты ЕС. «Не вижу такой возможности (введения новых санкций против России. — РБК)», — заявил источник Euractiv.

Отсутствие политической воли на этот шаг собеседник издания объяснил нежеланием ряда европейских стран разрывать экономические связи с Москвой. «Италия, Австрия и даже Франция слишком сильно заинтересованы в том, чтобы вести бизнес с Россией», — пояснил дипломат. Согласно правилам ЕС для принятия санкций требуется согласие всех 28 стран союза.

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предложил ЕС ввести дополнительные санкции против России из-за покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. Атака на Скрипалей состоялась в марте — за нападением, по мнению Лондона, стояли российские власти. В начале августа в связи с инцидентом в Солсбери Госдеп анонсировал санкции, запрещающие экспорт в Россию чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров (электроника, материалы, нефтегазовое оборудование и т.п.). Они вступили в силу в среду, 22 августа. «Соединенное Королевство призывает <...> Европейский союз принять меры, гарантирующие, что санкции против России носят всеобъемлющий характер и что мы стоим плечом к плечу с США», — подчеркнул Хант, выступая в Вашингтоне.

Помимо этого в начале августа в американском сенате был представлен законопроект, содержащий новый пакет ограничений против России. Билль получил название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA): он предусматривает ограничения на покупку российского госдолга и возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. Законопроект также обязывает президента США «продолжать поддерживать <…> единство с европейскими и другими ключевыми игроками в том, что касается реализации санкций против России». Не позже 60 дней после принятия закона американский лидер должен направить в конгресс отчет о работе специально созданного офиса по вопросам координации санкций, утверждается в документе.

Призывы плотнее сотрудничать с ЕС на санкционном направлении прозвучали в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам, которые состоялись 21 августа. Заместитель председателя комитета демократ Боб Менендес призвал изучить способы, как подтолкнуть европейцев к усилению давления на Россию. «Мы действительно считаем приемлемым, чтобы наши компании и фирмы наших стран-партнеров продолжали вести бизнес с Россией?» — спросил он в ходе слушаний. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заверил, что сотрудничество с союзниками остается одним из ключевых принципов американской политики в отношении России, однако ни о каких конкретных предложениях не рассказал.

Официально ЕС на призывы принять новые санкции не реагировал. 8 июня в Брюсселе сообщили, что «обратили внимание» на DASKAA и изучают его положения. Об этом РБК заявляла пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Избирательная синхронность

В 2014 году ЕС и США ввели штрафные меры против России за присоединение Крыма и приписываемую Москве поддержку сепаратистов на востоке Украины. Однако затем действия Вашингтона и Брюсселя потеряли синхронность. В августе 2017 года президент США подписал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривал введение ограничений в отношении нескольких секторов российской экономики, включая финансовый и оборонный. Однако европейские страны дублировать его положения не стали. А во время обсуждения CAATSA в конгрессе летом 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что примет ответные меры, если антироссийские санкции негативно отразятся на деятельности европейского бизнеса. «Есть проблема, что США разрабатывают санкции, не консультируясь с нами, а мы должны потом им придерживаться», — посетовал в беседе с РБК Штефан Майстер, руководитель Центра им. Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии при Германском обществе внешней политики.

Жан-Клод Юнкер (Фото: Ye Pingfan / Zuma / ТАСС)

В июле Евросоюз расширил перечень санкций против России, однако масштаб ограничений оказался заметно скромнее, чем американских. За участие в строительстве Крымского моста в санкционный список ЕС были внесены шесть компаний. В него в том числе попали «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга, которые уже находились под ограничениями США.

Впрочем, как рассказал Euractiv европейский чиновник, даже тогда у европейцев возникли споры, какие фирмы должны быть включены в окончательный перечень. По его словам, изначально планировалось, что в санкционный список войдут восемь фирм и только потом из-за оппозиции со стороны Италии и Германии он был сокращен до шести позиций. «Те дискуссии очертили рамки, за которые ЕС не готов заходить», — сказал Euractiv другой дипломат. И добавил, что, хотя ЕС и может «время от времени пополнять свой санкционный список некоторыми именами, возможности введения масштабных секторальных санкций на данный момент нет».

В эскалацию санкционного давления со стороны Евросоюза сейчас никто не верит, соглашается директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. «Если бы в Европе существовал консенсус по поводу принятия более жестких ограничений против Москвы, то такие идеи были бы реализованы еще в марте, после нападения на Скрипалей», — пояснил он. По мнению эксперта, несмотря на призывы США и Британии, для многих стран ЕС вопрос о послаблении антироссийских санкций является более актуальным, чем принятие новых.

В то же время европейский бизнес действительно испытывает беспокойство из-за новых санкций США, в частности из-за DASKAA, признал Дюбьен. Аналитик констатировал: учитывая тесные экономические связи ЕС и США, даже снятие с России санкций ЕС едва ли предоставит европейским компаниям карт-бланш на сотрудничество с Москвой. «Для этого Евросоюзу нужно обрести большую степень независимости от США, в частности создав собственные валютный фонд и SWIFT-систему, как это предложил сделать министр иностранных дел Германии Хайко Маас», — сказал Дюбьен, заметив​, что идеи Мааса вряд ли будут воплощены в ближайшее время.

В Германии считают новые санкции бесполезным инструментом в нынешней ситуации: изменить поведение Владимира Путина они не смогут, а только помешают наладить с Москвой диалог насчет важных проблем, считает Штефан​ Майстер.