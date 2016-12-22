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Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
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Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Общество, 07 мар, 20:46
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Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство
Правоохранительные органы Великобритании заявили, что преступники применили нервно-паралитическое вещество. Состояние двух пострадавших по-прежнему критическое, в больнице также остается один из полицейских
Сергей Скрипаль (Фото: Юрий Сенаторов / «Коммерсантъ»)

Власти рассматривают инцидент в Солсбери с экс-сотрудником ГРУ и его дочерью​ как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества, говорится в сообщении полиции Уилтшира, поступившем в РБК.

«Состояние двух пострадавших остается критическим», — отметили в полиции. В сообщении также говорится, что пострадали мужчина и женщина, их имена не называются.

В отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии также находится один из полицейских, прибывших в числе первых на место происшествия, добавил врио главного констебля Уилтшира Кир Критчард.

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Ситуацию также прокомментировал глава контртеррористического подразделения полиции Великобритании Марк Роули, передает Reuters. «Я также могу подтвердить, что мы считаем, что два человека, которым стало плохо, не были случайными мишенями», — подчеркнул он. По словам Роули, полиция будет работать на месте происшествия еще несколько дней.

Незадолго до официальных заявлений властей британская газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники, также сообщила, что власти рассматривают версию с отравлением нервно-паралитическим препаратом, однако конкретное вещество собеседники не назвали.

Ранее в британской прессе появилась версия, что Скрипали могли отравиться или могли быть отравлены сильнодействующим опиатом. 

Видео: РБК

В британском городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ, и его дочь Юлия. Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, его в 2010 году обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки.

Авторы: Андрей Гатинский, Илья Немченко.
Теги: Великобритания , отравление
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