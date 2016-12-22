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Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России
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Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России
Политика, 22:07
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Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США против России
ЕС оценит последствия законопроекта американских сенаторов для ЕС. Ранее в конгрессе США предложили заблокировать операции российских госбанков в США и ограничить операции с российским госдолгом
Фото: Virginia Mayo / AP

В Европейском союзе «обратили внимание на внесенный в сенат США законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России», заявила РБК пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Представитель Еврокомиссии также отметила, что Брюссель приступил к анализу возможных последствий содержащихся в билле мер для ЕС.

2 августа в конгресс США был внесен законопроект, содержащий новый пакет ограничений против России. Законопроект получил название «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA). В нем также содержатся предложения заблокировать операции российских госбанков с амери​канскими институтами. Среди которых названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме того, билль предлагает ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Вопросу координации новых санкций с ЕС посвящены ряд глав 6-ого раздела текста законопроекта. В них говорится о том, что президенту США требуется «продолжать поддерживать <…> единство с европейскими и другими ключевыми игроками в том, что касается реализации санкций против России». Не позже 60 дней после утверждения билля американский лидер должен направить в конгресс отчет о работе специально созданного офиса по вопросам координации санкций, утверждается в документе. На данный момент реализацию штрафных мер в администрации курирует дипломат Дэвид Тесслер. 

Раз в 180 дней после принятия DASKAA президенту придется предоставлять конгрессу доклад о всех случаях, когда введенные США санкции против физического лица из-за его взаимоотношений с Россией не были применены в ЕС (и наоборот). В этом документе хозяин Белого дома должен будет объяснить причины таких «нестыковок».

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евросоюз , Санкции , американские санкции , Брюссель , Экономика
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