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Глава МИД Великобритании призвал ЕС ввести против России новые санкции
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Глава МИД Великобритании призвал ЕС ввести против России новые санкции
Политика, 19:35
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Глава МИД Великобритании призвал ЕС ввести против России новые санкции
Глава британского МИДа Джереми Хант во время своего визита в США заявил, что Лондон призвал страны ЕС ввести новые санкции против России. Собеседники Reuters заявили, что Британия предложений о новых санкциях пока не передавала
Джереми Хант (Фото: Emmanuele Contini / Imago / ТАСС)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал партнеров из Европейского союза усилить санкционное давление на Россию и ввести новые ограничительные меры, сообщает Reuters.

«Сегодня Соединенное Королевство попросило своих союзников пойти дальше, призвав ЕС ввести против России всеобъемлющие санкции, которые продемонстрируют, что мы действительно стоим плечом к плечу с США», — заявил Хант, выступая в Вашингтоне.

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Официальные лица ЕС заявили Reuters, что Великобритания пока не предлагала государствам — членам ЕС ввести новые санкционные меры в отношении России.

Великобритания и США ввели против России санкции из-за инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, проживающего в Великобритании, и его дочери Юлии, которая приехала его навестить. Ответственность за отравление Лондон возложил на Москву. Россия свою причастность к этому инциденту отрицает.

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Объявляя об ограничениях на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, которые вступят в силу с 22 августа, Вашингтон также пообещал ввести против России более жесткие меры, если Россия даст «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие.

По словам Ханта, мир превратился в «опасное место» из-за использования отравляющего вещества «Новичок» в Солбери, поэтому для сдерживания России необходимо создать систему новых гарантий.

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Отвечая на вопрос о выступлении Ханта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритания слишком высоко оценивает себя и пытается навязать свою политику в отношении России ЕС и США, сообщало «РИА Новости».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , антироссийские санкции
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