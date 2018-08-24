«Армия-2018» мобилизовала 130 миллиардов

Какие контракты были подписаны на проходящем в Кубинке военно-техническом форуме

Контракт на «Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия» заключен с Московским институтом теплотехники. Его выполнение начнется уже в этом году

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Министерство обороны подписало госконтракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия» с Московским институтом теплотехники. ОКР получили шифр «Анчар-РВ», передает корреспондент РБК с форума «Армия-2018», который проходит в подмосковном парке «Патриот». Создание гиперзвукового летательного аппарата начнется уже в этом году.

Как сообщает корреспондент РБК, сроки завершения работ по «Анчар-РВ» не уточняются, известно, что стоимость контракта составляет 1,374 млрд руб.

Всего в среду, 22 августа, военное ведомство подписало 32 госконтракта на общую сумму свыше 130 млрд руб. Помимо контракта на ОКР по новому гиперзвуковому оружию Минобороны договорилось, в частности, о поставке 132 модернизированных БМД-4, двух истребителей Су-57 и шести Миг-35.

1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин представил некоторые новинки в области вооружения, среди которых был ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком «Авангард». По словам Путина, комплекс, «как огненный шар», способен поражать цели из космоса. Тогда же президент сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал».

Спустя почти две недели Минобороны сообщило, что подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет, оснащенных «Авангардом», которое было запущено в июле.

В середине лета вокруг российского гиперзвукового оружия возник скандал: ФСБ обнаружила утечку данных о нем. Как сообщал источник РБК, по этому поводу в июле в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) прошли обыски. Свидетелем по делу об утечке проходит теперь уже бывший директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон.