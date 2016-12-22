В России запустили серийное производство гиперзвуковой ракеты «Авангард»

В России завершилась разработка гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», предприятия ОПК начали его серийное производство, сообщает Минобороны России.

«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка комплекса «Авангард», — приводит «РИА Новости» сообщение. Отмечается, что комплекс оснащен планирующим крылатым боевым блоком.

Разделяющаяся боеголовка «Авангард» доставляется к цели в плотных слоях атмосферы, что отличает ее от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые двигаются по баллистической траектории. Максимальная скорость «Авангарда» больше скорости звука более чем в 20 раз.

Президент России Владимир Путин рассказал о комплексе «Авангард» 1 марта в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, комплекс, «как огненный шар», способен поражать цели из космоса. Позднее Минобороны России заявило, что заключило контракт на серийное производство этих гиперзвуковых ракет.