В Думе предложили лишить пенсионных льгот всех госслужащих

Если лишать пенсионных надбавок депутатов и сенаторов, то также эту меру следует применить и в отношении госслужащих и депутатов региональных собраний, заявили во фракции «Единая Россия», комментируя предложение руководства партии

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Если лишать парламентариев пенсионных льгот, то следует лишить аналогичных привилегий и всех остальных, кому они полагаются. Так депутаты фракции «Единая Россия» прокомментировали озвученное накануне предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака аннулировать пенсионные преференции для федеральных парламентариев.

В частности, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») в разговоре с РБК согласился с необходимостью продемонстрировать гражданам России, что «те, кто вынужден принимать непопулярные меры, начинают с себя». Он отметил, что «важно показывать единство». «Если такое решение будет принято для парламентариев, то целесообразно коснуться всей системы государственной и муниципальной службы», — подчеркнул депутат.

По закону о статусе депутата, гражданин России, не менее пяти лет исполнявший полномочия депутата Госдумы или сенатора, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости. Если он проработал в парламенте от пяти до десяти лет, то размер доплаты равен 55%, если более десяти лет, то 75% от ежемесячного вознаграждения. Закон уравнивает в правах на льготы, в том числе на пенсионные, федеральных парламентариев с федеральными министрами.

Распространить на всех

Депутат Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия») возмутилась тем, что срезать пенсионные надбавки предлагается только депутатам и сенаторам. «Надо распространить эту норму на всех», — заявила она РБК после совместного заседания генсовета «Единой России» и совета партийных фракций в понедельник, 20 августа. «У нас [депутатов и сенаторов] есть доплата к пенсии, как у всех государственных служащих. Закон одинаково действует, на всех распространить [отмену льгот], и все», — заключила парламентарий.

По ее словам, это можно сделать, когда Госдума ратифицирует конвенцию Международной организации труда № 102, в соответствии с которой пенсия для всех граждан России должна составлять не менее 40% от прежнего заработка. Конвенция МОТ была ратифицирована в первом чтении в июле, второе чтение запланировано на осень, а вступить в силу она должна с января 2019 года.

По данным Росстата, в 2017 году в фед​​еральных государственных органах работали 1,4 млн человек, а в госорганах, органах мес​тного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований — 2,2 млн человек.

Единоросс Виталий Милонов, в свою очередь, считает, что наравне с депутатами и сенаторами необходимо лишить пенсионных льгот и прочих привилегий также депутатов региональных законодательных собраний.

Ни один из депутатов пока не высказал намерения вносить соответствующие поправки в законодательство.

«Безусловно, необходимо в сложных экономических условиях задумываться над оптимизацией расходов на депутатский корпус. Поэтому предложение нашего руководства воспринимаю оптимистично», — передал РБК комментарий Милонова его помощник. В то же время, по мнению депутата, нужно также не забывать про государственные расходы на содержание региональных органов представительной власти. «Не совсем понятно, куда уходят миллиарды рублей из бюджетов регионов», — отметил он. Милонов намерен обратиться к руководству «Единой России» и нижней палаты с предложением провести аудит таких трат и их эффективность в регионах.

Аннулировать пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в понедельник предложил секретарь генсовета и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России». «Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих», — сказал Турчак, предложив депутатам и сенаторам от «Единой России» внести соответствующие изменения в законодательство.

По словам Турчака, речь идет о поправках в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, а решение об отмене льгот депутатов и сенаторов должно вступить в силу 1 января 2019 года.​

Политическое решение

Предложение Турчака для пенсионной системы и состояния пенсионного фонда будет иметь нулевое значение, даже если распространить его на всех госслужащих и депутатов региональных парламентов, подчеркнул эксперт по госслужбе Павел Кудюкин. Как депутаты, так и госслужащие имеют особый порядок пенсионного обеспечения — они получают свою пенсию из бюджета, а не из пенсионного фонда, объяснил он. В результате, по словам Кудюкина, в случае с инициативой Турчака и депутатов может идти речь лишь об экономии бюджетных средств.

Инициатива Турчака была скорее политическим решением, и с экономической точки зрения она не будет иметь серьезного эффекта, согласен с ним ректор РАНХиГС Владимир Мау. «По-моему, хотя бы тем [парламентариям], кто получает уже пенсию, можно было бы ее сохранить, а не пересматривать решение назад», — заметил ректор РАНХиГС, выступая во время парламентских слушаний по пенсионной реформе во вторник. Он оговорился, что высказывает свое частное мнение.