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Кудрин нашел в ФНБ средства лишь на один экономический кризис
Пенсионная реформа, 14:39
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Кудрин нашел в ФНБ средства лишь на один экономический кризис
Денег Фонда национального благосостояния хватит лишь на то, чтобы пережить еще один кризис масштаба 2008–2009 годов, рассказал глава Счетной палаты. «Пока у нас больше средств нет», — констатировал он
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сможет выдержать только один экономический кризис, сравнимый с тем, что произошел в 2008–2009 годах. Об этом в ходе парламентско-общественных слушаний о будущем пенсионной системы заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Трансляция его выступления ведется на сайте Госдумы.

​«Напомню, что в 2008–2009 году половина всего резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. На сегодня Резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет... Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы», — сказал глава ведомства.

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Политика

На тему о ФНБ Кудрин вышел, комментируя одну из рассматриваемых в рамках пенсионной реформы инициатив.

Согласно данным Минфина, объем ФНБ на 1 августа составил 4,844 трлн руб., это больше почти на 5 млрд руб., чем месяцем ранее. В пересчете на доллары объем фонда вырос до $77,16 млрд с $77,11 млрд в июле.

Говоря о пенсионной реформе, Кудрин отметил, что она неизбежна, поскольку «невозможно будет смотреть честно в глаза» людям, которые и дальше будут получать пенсии на том уровне, который установлен сейчас. Он уверен, что реформу нужно было проводить раньше, но в настоящий момент ее надо делать обязательно, потому что страна «подошла к черте».

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«Мы оказались на определенной развилке, которая определяет будущее нашей страны», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Несмотря на то что закон о пенсионной реформе уже принят в первом чтении, сама концепция изменений еще будет обсуждаться, потому что есть множество сложных вопросов, добавил он.

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​В середине июня правительство предложило повысить пенсионный возраст на пять лет у мужчин и на восемь у женщин — до 65 и 63 лет соответственно. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Согласно положениям инициативы, повышать пенсионный возраст власти планируют поэтапно с января 2019 года. Полностью переходный период завершится к 2034 году.

Необходимость такой реформы премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил сложившейся демографической ситуацией, когда доля работающих «становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше». Это, по его словам, может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».

Президент Владимир Путин 20 июля отметил, что положения реформы, которые обсуждаются в правительстве, ему не нравятся. Медведев сравнивал эти меры с горьким лекарством.

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Автор: Анна Трунина.
Теги: Алексей Кудрин , экономический кризис , фонд национального благосостояния
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