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Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты
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Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты
Пенсионная реформа, 13:59
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Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты
В других странах размер пенсии с учетом накопительной части составляет 60–70% от средней зарплаты, сказал глава Счетной палаты. Кудрин призвал для начала довести этот параметр до 40%
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме на парламентско-общественных слушаниях «Совершенствование пенсионного законодательства», призвал добиться роста пенсий на 25% и более в реальном выражении. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

«Я считаю, что необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (соотношение среднего размера назначенных пенсий со средней зарплатой. — РБК) в соответствии со стандартами Международной организации труда — до 40%. И тут я скажу, что, конечно, и 40% не является конечной целью. С учетом добровольной накопительной составляющей во всех странах пенсия составляет от 60–70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу», — заявил Кудрин.

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«Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60–70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопросы повышения пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — заявил глава Счетной палаты.

Согласно расчетам ведомства, представленным в ходе выступления его главы, коэффициент замещения при реализации правительственных предложений о повышении пенсионного возраста в 2024 году составит 34%, а к 2035 году — 35,6%.

«Мы подошли к черте. Сегодня это [повышать пенсионной возраст] нужно делать обязательно», — сказал Кудрин, заметив, что реформу нужно было проводить 10 лет назад.

Глава Счетной палаты отметил, что «более справедливо» повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих пенсионеров. «Я считаю, что в конечном счете после переходного периода [пенсионной реформы] нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих [пенсионеров]», — сказал Кудрин. Он выступил за сохранение региональных льгот, предоставляемых пенсионерам, в действующих границах пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Глава СП предложил рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов, чтобы стимулировать работодателей не увольнять работников старшего возраста.

О решении повысить пенсионный возраст объявил глава правительства Дмитрий Медведев 14 июня. После реформы возраст выхода на пенсию для мужчин повысится до 65 лет, для женщин — до 63 лет, это повышение будет проходить поэтапно, сообщил премьер.

Решение провести реформу спровоцировало акции протеста, несколько инициативных групп обратились в ЦИК с требованием провести референдум по этому вопросу. Центральная избирательная комиссия призвала эти группы объединиться.

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Автор: Юлия Старостина.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Алексей Кудрин , Госдума , повышение пенсионного возраста
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