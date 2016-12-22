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В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионном возрасте
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В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионном возрасте
Пенсионная реформа, 14:18
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В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионном возрасте

В Госдуму поступило более 100 поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что на слушания по пенсионной реформе прибыли представители всех российских регионов, в том числе более 40 председателей региональных законодательных собраний и 32 зампредседателя заксобраний. Всего в слушаниях примут участие около 600 человек.

Почему правительство решилось на повышение пенсионного возраста
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«Большие» слушания по пенсионной реформе ранее анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также сообщил, что прием поправок к законопроекту завершится 24 сентября.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении. Второе чтение состоится осенью.

Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Медведев указал на увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и возможность дольше продолжать карьеру. Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что из-за старения населения и сокращения числа работающих граждан на каждого пенсионера приходится 1,8 работающего гражданина.

Теги: пенсионный возраст , законопроект , Госдума
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