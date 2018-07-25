Одна индексация вместо двух

Кабинет представил новую методику перерасчета пенсионных выплат

Индексация пенсий будет проходить ежегодно с 1 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Такие поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта о пенсионном возрасте

Татьяна Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство определилось с новым порядком индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Индексация будет проходить с 1 января каждого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«При этом должна сказать, что в данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года», — сообщила вице-премьер. Такой порядок индексации будет предложен ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста (состоится осенью), уточнила она. Действующий порядок индексации страховых пенсий предполагает двухэтапное повышение: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля — исходя из средств бюджета ПФР.

Законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, правительство внесло в Госдуму в июне. Переходный период составит десять лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение будет проходить в темпе «плюс один год каждый год» и затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше. Пенсионная реформа, по расчетам властей, позволит увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. руб. в год. В 2019 году, по оценкам правительства, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году он достигнет 20 тыс. руб.

История индексаций Правительство не всегда индексировало пенсии на уровень инфляции. В 2016 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены с 1 февраля только на 4%, тогда как инфляция за 2015 год составила 12,9%. Из-за отсутствия достаточных ресурсов власти не смогли провести доиндексацию и выплатили каждому пенсионеру по 5 тыс. руб. в январе 2017 года. В​ 2017 году индексацию пенсий удалось провести в два этапа: в феврале пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 5,4%, а в апреле — еще на 0,4%. В 2018 году пенсии были проиндексированы с 1 января на 3,7%, что было выше инфляции за 2017 год (2,5%). Индексация пенсий работающих пенсионеров заморожена с 2016 года.

На месяц раньше

Для пенсионеров индексация пенсий с 1 января лучше, чем в феврале и апреле, потому как они раньше получат прибавку к пенсии, полагает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Индексация пенсий несколько раз в течение года проводилась для того, чтобы при высокой инфляции обеспечивать сохранение покупательной способности пенсий, напомнил экономист.

Повышение пенсий с 1 февраля было связано с тем, что Росстат предоставлял первые данные по инфляции за прошлый год в январе. Проведение индексации с 1 января позволяет пользоваться только предварительными данными по инфляции, значение которой может оказаться в реальности чуть ниже или чуть выше, указал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Данные по росту цен за прошлый месяц Росстат публикует в начале следующего, однако о результатах декабря (то есть годовых) служба сообщает в конце этого месяца и уточняет их после окончания зимних праздников (в последние два года эти оценки совпадали).

«Сейчас инфляция снизилась до вполне умеренных параметров, и вторая дополнительная индексация исходя из средств Пенсионного фонда получается мизерной, в деньгах это копейки, а у людей это вызывает только раздражение. В связи с этим абсолютно логично перейти к одношаговой индексации в рамках прогнозов по инфляции», — сказал РБК Юрий Горлин. Если инфляция ускорится, правительству, возможно, придется вернуться к индексации пенсий в несколько этапов, отметил он.

Ускорить рост цен может повышение НДС с 18 до 20%, которое во вторник в третьем чтении одобрила Госдума. В 2018 году инфляция составит 3,1%, а в 2019-м — 4,3%, прогнозирует Минэкономразвития. Ускорение почти укладывается в таргет ЦБ по инфляции (он находится на уровне около 4%), а с 2020 года рост цен замедлится (до 3,8–4% в последующие годы).

Прогнозы ПФР

Параметры бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы рассчитаны с учетом повышения пенсионного возраста, указала во вторник Татьяна Голикова. «Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом», — сказала она.

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020-м — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020-м и 4% — в 2021 году) (*.pdf).

Таким образом, в следующем году средний размер пенсий вырастет до 15 367 руб., в 2020-м — до 16 284 руб., в 2021 году достигнет 17 212 руб. Средний уровень реальных пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14 748 руб. (по сравнению с 14 049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15 718 руб., в 2021 году — до 16 550 руб.