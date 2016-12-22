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Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС до 20%
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Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС до 20%
Политика, 11:47
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Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС до 20%
Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20% уже с 1 января 2019 года. Власти ожидают, что в результате федеральный бюджет будет получать дополнительные 620 млрд руб. в год
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Прямая трансляция заседания нижней палаты российского парламента велась на официальном сайте Госдумы. Сам законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Помимо этого документ устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления (если зарплата гражданина менее 85 тыс. руб. в год) и 10% — свыше установленной базы (если зарплата более 85 тыс. руб. в год).

«Донастройка» на ₽600 млрд: кто заплатит за повышение НДС
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Правительство считает, что повышение НДС позволит привлекать в федеральный бюджет 620 млрд руб. в год дополнительно. Эти средства власти планируют направить на соцпрограммы для выполнения майских указов президента Владимира Путина.

При этом в новой версии закона сохраняются льготы по НДС. Под пониженную ставку в размере 10% по-прежнему подпадают товары социального назначения, а именно продовольственные (за исключением деликатесных) и детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Силуанов посчитал приемлемой инфляцию из-за повышения НДС
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Законопроект о повышении НДС правительство внесло в Госдуму 16 июня вместе с документом о повышении пенсионного возраста. Ранее глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов указывал, что увеличение НДС приведет к росту инфляции на 1–1,5%. По его словам, подобное повышение цен не отразится на благосостоянии россиян.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Госдума России , НДС , повышение налогов
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