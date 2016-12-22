ПФР назвал сумму маткапитала после «разморозки» индексации

Размер маткапитала с 2020 года будет проиндексирован и превысит 470 тыс. руб., следует из проекта бюджета ПФР. Расходы бюджета на индексацию составят 440 млрд руб.

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Правительство вернет индексацию материнского капитала с 1 января 2020 года, которая была заморожена с 2016 года. Размер маткапитала будет повышен на уровень инфляции и увеличится с 453 026 до 470 241 руб., следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (есть у РБК). В 2021 году маткапитал увеличится до 489 051 руб. По прогнозу Минэкономразвития, рост инфляции в 2020 году составит 3,8%, в 2021 году — 4%.

Трансферт федерального бюджета Пенсионному фонду на предоставление маткапитала в 2020 году составит 440 млрд руб., в 2021 году — 451 млрд руб.

Программа материнского капитала, право на получение которого имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, была запущена в 2007 году. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования для детей на территории России или формирование накопительной трудовой пенсии матери (можно распределить одновременно по нескольким направлениям). Изначальный размер маткапитала составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно индексировалась и к 2015 году выросла до 453 тыс. руб., однако в декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке индексации этой суммы до 1 января 2020 года.

В июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал вернуть индексацию маткапитала с 2020 года. В ноябре прошлого года Путин заявил о необходимости «перезагрузки» политики демографического развития страны. Срок действия программы маткапитала решением президента был продлен до конца 2021 года, а семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из маткапитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет, а ее размер зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 23 мая в отделения Пенсионного фонда поступило 7,7 тыс. заявлений на ежемесячную выплату средств маткапитала в связи с рождением второго ребенка. Семьи, в которых в 2018–2022 годах родится второй или третий ребенок, смогут гасить льготную ипотеку (ставка 6% годовых) средствами маткапитала.