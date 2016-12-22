Инфляция в декабре достигла максимума за полгода

По оценке Росстата, за последний месяц 2017 года потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года — на 2,5%

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Месячная инфляция в России ускорилась до максимума за полгода, свидетельствуют данные Росстата. По предварительной оценке ведомства, за декабрь 2017 года потребительские цены в стране выросли в среднем на 0,4%, что стало наибольшим показателем с июня 2017 года.

При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6%, на непродовольственные товары и услуги — 0,3%. В целом за 2017 год уровень инфляция составил, по оценке Росстата, 2,5 против 5,4% годом ранее.

Окончательные данные об уровне инфляции в декабре 2017 года Росстат планирует объявить 10 января 2018 года.

В ноябре 2017 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о снижении прогноза по уровню инфляции в текущем году до 2,5–2,8%. Вскоре после этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о выходе инфляции на «цивилизованный уровень», назвав это «важнейшим достижением последних лет, если не десятилетий».

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что выход инфляции на самый низкий в истории России уровень свидетельствует о «хороших базисных основах сегодняшней российской экономики».

В конце 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что слишком низкая инфляция может создать новые трудности для «формирующейся экономики» России.

Впрочем, по данным ЦБ, большинство россиян пока не верят в то, что инфляция в стране замедлилась до 3% в год и даже сильнее. Проведенный по заказу Банка России опрос показал, что 75% россиян уверены, что на самом деле в предыдущие 12 месяцев цены росли не медленнее или даже быстрее, чем раньше.