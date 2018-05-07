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РЖД сообщили о сокращении UC Rusal экспорта алюминия на 70% за месяц
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РЖД сообщили о сокращении UC Rusal экспорта алюминия на 70% за месяц
Газета № 078 (2802) (0705) 04 мая, 14:44
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РЖД сообщили о сокращении UC Rusal экспорта алюминия на 70% за месяц
По сравнению с мартовскими показателями попавшая под американские санкции компания Олега Дерипаски сократила экспорт алюминия на 70%, по данным РЖД. Компании пока не удалось переориентировать сбыт на новые рынки
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заводы российской алюминиевой компании UC Rusal Олега Дерипаски за месяц сократили экспорт алюминия на 70%, следует из материалов РЖД. С этими данными ознакомился «Интерфакс». По сравнению с апрелем 2017 года экспорт алюминия UC Rusal сократился на 68%.

В то же время отгрузка алюминия с заводов компании Дерипаски по России в апреле 2018 года по сравнению с мартом возросла на 25% на фоне падения экспорта, замечает агентство. Импорт глинозема увеличился на 5%.

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После введения американских санкций 6 апреля Rusal предупредил об угрозе технического дефолта по кредитам. Международные трейдеры 9 апреля перестали закупать у Rusal алюминий, а западные биржи приостановили торги его продукцией. Вместе с тем жесткие меры против России вызвали недовольство некоторых компаний в Европе, в частности из сферы автопрома, для которых санкции оказались связаны с угрозой прекращения поставок сырья из России. Как сообщала WSJ, в связи с этим во время визита в Вашингтон глава Минфина Германии Олаф Шольц обратился к руководству США с просьбой освободить федеративную республику от действия санкций.

Гендиректор подконтрольного РЖД «Трансконтейнера» Петр Баскаков 17 апреля заявил, что UC Rusal приостановила как минимум четверть всех своих отгрузок на экспорт в апреле. Представитель ПГК Владимира Лисина от комментариев отказался.

Баскаков тогда пояснил, что «они [UC Rusal] пока не знают, что у них происходит, поэтому все перевозки приостановлены». Наиболее вероятным планом действий для UC Rusal в такой ситуации эксперты считали переориентацию поставок в Китай.

На это же рассчитывали и представители UC Rusal. Они провели серию переговоров с китайскими компаниями и трейдерами в надежде наладить сбыт алюминия и закупку глинозема, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Но переговоры оказались безуспешными: крупные трейдеры не пошли им навстречу и отказались покупать алюминий у компании Дерипаски, сообщали аналитики отраслевого агентства CRU со ссылкой на свои источники. Топ-менеджер крупнейшей государственной Aluminum Corp. of China Ltd 24 апреля заявил агентству Bloomberg, что в настоящее время у компании нет возможности работать с UC Rusal.

«Уверен, что американские санкции не спугнут китайцев. Отказ работать с UC Rusal и Дерипаской может быть продиктован либо невыгодными условиями, предложенными российской стороной, либо негативным отношением к компании или владельцу», — сказал РБК президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

После того как 6 апреля Rusal оказался под санкциями Минфина США, правительство России не исключило, что окажет поддержку российской компании. В числе прочих мер глава Минпромторга Денис Мантуров допустил вероятность закупки алюминия у Rusal. В то же время министр отметил, что пока такой потребности не возникло, так как отгрузка алюминия на экспорт продолжается. «Будет возникать соответствующий запрос, будем рассматривать оперативно», — говорил Мантуров.

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Санкции США подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и счетов физических и юридических лиц на территории Америки, обязанность для американских граждан до 5 июня разорвать контракты с санкционными компаниями.​ Однако позднее санкции в отношении UC Rusal были смягчены. 23 апреля Минфин США объявил, что ограничения в отношении российского производителя алюминия могут быть сняты, если контроль над компанией утратит Дерипаска. Кроме того, ведомство также выпустило генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям завершить исполнение существующих контрактов с UC Rusal до 23 октября. 27 апреля стало известно о том, что Дерипаска планирует снизить свою долю в En+, крупнейшем акционере UC Rusal.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко, Георгий Тадтаев, Светлана Бурмистрова.
Теги: Rusal , Санкции , Экспорт
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