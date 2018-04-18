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Алюминий застыл на путях
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Алюминий застыл на путях
Газета № 069 (2793) (1804) 17 апр, 18:19
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Алюминий застыл на путях
СанкцииUC Rusal частично приостановила поставки за рубеж
UC Rusal приостановила отгрузку алюминия на экспорт через оператора «Трансконтейнер», на который приходится 25% ее поставок. Компания консультируется с юристами о том, как дальше работать с контрагентами
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Груз не уплыл

Попавшая 6 апреля в санкционный список Минфина США (Spе​cially Designated Nationals List, SDN) UC Rusal Олега Дерипаски приостановила как минимум четверть всех своих отгрузок на экспорт.

«Они [UC Rusal] пока не знают, что у них происходит, поэтому все перевозки приостановлены», — рассказал гендиректор «Трансконтейнера» Петр Баскаков на брифинге во вторник, 17 апреля. Он уточнил, что речь идет только об экспортных перевозках продукции компании. В пресс-службе UC Rusal на запрос РБК не ответили.

Закон CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года, отразился на всех, кто работает с российскими компаниями и гражданами, попавшими в SDN: если раньше запрет на взаимодействие с ними распространялся только на граждан и компании США, то теперь вторичным санкциям могут быть подвергнуты любые «иностранные лица» (физические и юридические), задействованные в «существенных транзакциях» (significant transactions) с такими лицами и компаниями, в данном случае — с Олегом Дерипаской и UC Rusal. Российские компании тоже попали под риск вторичных санкций.

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По словам Баскакова, сейчас «Трансконтейнер» «прорабатывает с UC Rusal различные варианты дальнейшего взаимодействия». Те контейнеры, которые прибыли в порт, остаются в порту, а контейнеры, которые только собирались отправить на экспорт, разгружаются в местах отправки (преимущественно на заводах. — РБК), уточнил представитель. Он также добавил, что сейчас «Трансконтейнер» будет консультироваться с юристами, специализирующимися «в области последствий санкционного воздействия». «И только после этого мы будем уже окончательно согласовывать схемы и принимать решения о дальнейшем взаимодействии», — сказал он.

Баскаков отметил, что UC Rusal не расторгла контракт и все объемы поставок металла на май согласованы. По словам Баскакова, в среднем в месяц «Трансконтейнер» отправлял чуть больше 2 тыс. контейнеров с грузами UC Rusal. По оценке Баскакова, перевозки «Трансконтейнером» составляют около 25% от общего объема всех грузов UC Rusal. Всего железнодорожный оператор перевозит 120 тыс. контейнеров ежемесячно.

У UC Rusal есть собственный перевозчик, который может перевозить металл в крытых вагонах до порта, далее он следует в трюмах сухогрузов. Отгрузка в контейнерах лишь дань моде, которая еще и обходится дороже, пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Второй крупный российский перевозчик грузов UC Rusal — Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина, сообщили РБК два источника в других железнодорожных компаниях. Представитель ПГК на запрос РБК не ответил.

Изоляция продолжается

На днях мировой лидер контейнерных перевозок датская Moller Maersk также уведомила клиентов, что не будет принимать платежи за перевозку грузов UC Rusal, сообщил Bloomberg. У UC Rusal с Moller Maersk действовал трехлетний контракт до 2019 года, который предусматривал перевозки 10 тыс. контейнеров алюминия в год. Maersk заменят мелкими экспедиторами либо китайскими компаниями-контейнеровозами, полагает Худалов.

Санкции тяжело ударили по бизнесу UC Rusal, второму крупнейшему поставщику алюминия в мире: потребители объявляют форс-мажор по контрактам с ней, сырьевые биржи отказываются от торгов ее продукцией.

В пятерку крупнейших потребителей российской компании входили Glencore, самарский завод американской Arconic, японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. На их долю приходилось 38% всех продаж UC Rusal за девять месяцев 2017 года, согласно отчету алюминиевой компании. Glencore, по данным Bloomberg, уже объявила форс-мажор по контрактам с российской компанией, Rio Tinto сообщила, что готовится его объявить. К тому же во вторник, 17 апреля, стало известно, что крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались от покупки металла у UC Rusal.

Во вторник Лондонская биржа металлов официально прекратила торги алюминием под брендами UC Rusal​. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

На фоне опасений возникновения дефицита алюминия цены на него резко возросли. 12 апреля стоимость тонны алюминия на LME впервые с марта 2012 года превысила $2300. 16 апреля цена тонны алюминия впервые с сентября 2011 года поднялась выше $2400.


Авторы: Василий Маринин, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
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