Тулеев возвращается в политику

Для экс-губернатора освободили место спикера кемеровского областного совета

Аман Тулеев возглавит Совет народных депутатов Кемеровской области. Его решение вернуться в политику после отставки с поста губернатора вызвало неоднозначную реакцию — эксперты говорят о рисках конфликта с новым главой региона

Аман Тулеев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Уступил кресло

В понедельник, 9 апреля, глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил о своем досрочном уходе с этого поста. Это решение он объяснил тем, что считает правильным, чтобы во главе совета на оставшиеся до выборов пять месяцев встал Аман Тулеев, сложивший полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унесшего десятки жизней. Синицын напомнил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России» на выборах в облсовет и партия получила свыше 86% голосов (44 места из 46).

Утверждение нового спикера Совета народных депутатов Кемеровской области пройдет на внеочередной сессии во вторник, сообщила пресс-служба областного совета.

Алексей Синицын — профессиональный юрист и преподаватель — стал спикером областного парламента в октябре 2016 года. Его кандидатуру на эту должность вносил Тулеев. Синицын с 2002 года представлял интересы органов власти области в судах, после выборов 2013 года возглавлял в областном совете комитет по вопросам госустройства и местного самоуправления, в 2015 году возглавил региональное отделение «Единой России». В своем аккаунте в Facebook 9 апреля Синицын отметил, что у него «были две любимые профессии — адвокатская деятельность и преподавание» — и он намерен к ним вернуться.

Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области, как и выборы нового губернатора области, должны пройти в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Инициатива с московскими корнями

5 апреля член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что семь депутатов нижней палаты парламента от Кемеровской области обратились к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера облсовета. «Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — говорилось в опубликованном Горелкиным тексте запроса.

Не все в Думе согласились с этим предложением. «Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция «Единой России») 6 апреля «Интерфаксу». Позже в Facebook он добавил: «И это мое личное мнение. Потому что Тулеев — целая эпоха».

«Передача мандата депутата Совета народных депутатов Кемеровской области бывшему губернатору Тулееву и его избрание на должность главы этого совета — это полное попрание всех демократических основ нашего государства и избирательного законодательства в частности», — написал у себя в Twitter другой вице-спикер Думы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

Риски конфликта

Возвращение Тулеева в политику создает риски конфликта с его преемником, полагают опрошенные РБК эксперты.

Тулеев действует «в логике лидера регионального авторитарного режима», заявила РБК руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. По ее мнению, экс-губернатор захочет сохранить за собой рычаги влияния и гарантии безопасности своего «клана». Решение Тулеева стать спикером областного парламента она называет «амбициозным и опасным решением». «Пока неясно, будет ли Тулеев вести какую-то активную политику или для него важно всего лишь обеспечение своих минимальных интересов, — рассуждает Становая. — Но потенциально здесь закладывается конфликт, в какой-то степени вызов для администрации президента, потому что в конечном счете разруливать придется им».

Приход Тулеева на пост спикера связан с его желанием найти «достойную синекуру», поскольку он из тех людей, которые «работают, пока живы», полагает Андрей Колядин, экс-начальник департамента региональной политики управления президента по внутренней политике. Если же Тулеев начнет вмешиваться в действия нового главы региона Цивилева, между ними возможен конфликт, считает политолог. «Если у Тулеева хватит такта и опыта не лезть в исполнительную власть и принятие кадровых назначений, все будет спокойно. Если же желание «приобнять» нового губернатора и стать ему отцом родным, мешая принимать самостоятельные решения, перевесит, то конфликт возможен», — предположил Колядин.

Политконсультант Дмитрий Фетисов называет «очень высокой» вероятность конфликта между Цивилевым и Тулеевым. «Кремль готовил Цивилева к региону, полагая, что он серьезно изменит сложившийся при Тулееве в регионе порядок, — объяснил свою точку зрения Фетисов. — Тулеев же, показывающий, что ни при каких обстоятельствах не готов терять контроль над регионом, тем самым будет противостоять Цивилеву и мешать ему работать». Желание Тулеева занять кресло спикера облсовета связано «как с его личной жаждой власти, так и с расчетливым планом по «шантажу» федерального центра», предположил Фетисов. По его мнению, Тулеев показывает Кремлю, что имеет огромное влияние в регионе и готов его применить в случае проявления интереса силовиков к его окружению.