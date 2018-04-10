Тулеев возвращается в политику

Уступил кресло
В понедельник, 9 апреля, глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил о своем досрочном уходе с этого поста. Это решение он объяснил тем, что считает правильным, чтобы во главе совета на оставшиеся до выборов пять месяцев встал Аман Тулеев, сложивший полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унесшего десятки жизней. Синицын напомнил, что Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России» на выборах в облсовет и партия получила свыше 86% голосов (44 места из 46).
Утверждение нового спикера Совета народных депутатов Кемеровской области пройдет на внеочередной сессии во вторник, сообщила пресс-служба областного совета.
Алексей Синицын — профессиональный юрист и преподаватель — стал спикером областного парламента в октябре 2016 года. Его кандидатуру на эту должность вносил Тулеев. Синицын с 2002 года представлял интересы органов власти области в судах, после выборов 2013 года возглавлял в областном совете комитет по вопросам госустройства и местного самоуправления, в 2015 году возглавил региональное отделение «Единой России». В своем аккаунте в Facebook 9 апреля Синицын отметил, что у него «были две любимые профессии — адвокатская деятельность и преподавание» — и он намерен к ним вернуться.
Выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области, как и выборы нового губернатора области, должны пройти в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Инициатива с московскими корнями
5 апреля член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что семь депутатов нижней палаты парламента от Кемеровской области обратились к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера облсовета. «Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — говорилось в опубликованном Горелкиным тексте запроса.
Не все в Думе согласились с этим предложением. «Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция «Единой России») 6 апреля «Интерфаксу». Позже в Facebook он добавил: «И это мое личное мнение. Потому что Тулеев — целая эпоха».
«Передача мандата депутата Совета народных депутатов Кемеровской области бывшему губернатору Тулееву и его избрание на должность главы этого совета — это полное попрание всех демократических основ нашего государства и избирательного законодательства в частности», — написал у себя в Twitter другой вице-спикер Думы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.
Риски конфликта
Возвращение Тулеева в политику создает риски конфликта с его преемником, полагают опрошенные РБК эксперты.
Тулеев действует «в логике лидера регионального авторитарного режима», заявила РБК руководитель аналитической фирмы R.Politik Татьяна Становая. По ее мнению, экс-губернатор захочет сохранить за собой рычаги влияния и гарантии безопасности своего «клана». Решение Тулеева стать спикером областного парламента она называет «амбициозным и опасным решением». «Пока неясно, будет ли Тулеев вести какую-то активную политику или для него важно всего лишь обеспечение своих минимальных интересов, — рассуждает Становая. — Но потенциально здесь закладывается конфликт, в какой-то степени вызов для администрации президента, потому что в конечном счете разруливать придется им».
Приход Тулеева на пост спикера связан с его желанием найти «достойную синекуру», поскольку он из тех людей, которые «работают, пока живы», полагает Андрей Колядин, экс-начальник департамента региональной политики управления президента по внутренней политике. Если же Тулеев начнет вмешиваться в действия нового главы региона Цивилева, между ними возможен конфликт, считает политолог. «Если у Тулеева хватит такта и опыта не лезть в исполнительную власть и принятие кадровых назначений, все будет спокойно. Если же желание «приобнять» нового губернатора и стать ему отцом родным, мешая принимать самостоятельные решения, перевесит, то конфликт возможен», — предположил Колядин.
Политконсультант Дмитрий Фетисов называет «очень высокой» вероятность конфликта между Цивилевым и Тулеевым. «Кремль готовил Цивилева к региону, полагая, что он серьезно изменит сложившийся при Тулееве в регионе порядок, — объяснил свою точку зрения Фетисов. — Тулеев же, показывающий, что ни при каких обстоятельствах не готов терять контроль над регионом, тем самым будет противостоять Цивилеву и мешать ему работать». Желание Тулеева занять кресло спикера облсовета связано «как с его личной жаждой власти, так и с расчетливым планом по «шантажу» федерального центра», предположил Фетисов. По его мнению, Тулеев показывает Кремлю, что имеет огромное влияние в регионе и готов его применить в случае проявления интереса силовиков к его окружению.
Ушел, чтобы вернуться
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию 31 марта. «Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил он в видеообращении к жителям Кузбасса. Инициатором отставки был сам Тулеев, сказал РБК источник, близкий к Кремлю. В Кремле, по словам федерального чиновника, понимали, что для Тулеева пришло время уходить, но предполагалось, что «он уйдет в мае».
Решение уйти Тулеев принял после пожара в ТРК «Зимняя вишня», при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После пожара в регион приехал Владимир Путин, был объявлен национальный траур. Тулеев через два дня после видеообращения получил вакантный мандат депутата Кемеровского областного совета народных депутатов.
До отставки Тулеев был самым возрастным главой региона в России: 13 мая ему исполнится 74 года. В мае 2017 года он перенес в Германии операцию на позвоночнике, после этого прошел постоперационную реабилитацию в кемеровской больнице, затем был переведен в Москву и только в августе вернулся в Кемерово.
Преемником Тулеева на посту главы области стал Сергей Цивилев — партнер бизнесмена Геннадия Тимченко по якутской угольной компании «Колмар», «варяг» для региона, в начале марта ставший вице-губернатором области. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что у возможного преемника Тулеева нет опыта административной работы в политике и он практически не связан с кузбасскими финансово-промышленными группами и элитами.