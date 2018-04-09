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Лабораторная работа
Газета № 062 (2786) (0904) 06 апр, 22:49
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Лабораторная работа
Великобритания назвала Шиханы местом производства использованного в «деле Скрипаля» газа
The Times сообщила о саратовском происхождении «Новичка» — вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. При этом Британия все еще не попросила ОЗХО провести проверку в лаборатории в Шиханах
Исследовательская база в закрытом городе Шиханы под Саратовом (Фото: Wojtek Laski / Getty Images)

Шиханский след

В пятницу, 6 апреля, отравленный бывший офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщили РБК в больнице Солсбери. Врачи​ не смогли уточнить, пришел ли Скрипаль в сознание. Накануне медики сообщили об улучшении состояния его дочери Юлии Скрипаль, которая пришла в себя, поговорила с родственниками по телефону и выступила с заявлением.

Кроме того, в пятницу газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», примененное, по версии британских властей, против Скрипалей, было разработано на военной исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом представители британской разведки рассказали на закрытом брифинге для стран-союзников, сообщила газета.

Разработчик «Новичка» рассказал об испытаниях газа на полигоне Минобороны
Политика

Участник программы разработки отравляющих веществ Вил Мирзаянов сообщил РБК, что «Новичок» (А-232) был разработан в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии), а его испытания проводились на полигоне 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны. Это головной испытательный институт Министерства по проблемам радиационной, химической и биологической защиты, говорил в 2008 году начальник института, полковник Сергей Кухоткин. В мартовском интервью «РИА Новости» участник группы по разработке «Новичка» Леонид Ринк рассказывал, что он работал именно в лаборатории ГосНИИОХТа в Шиханах.

В ГосНИИОХТе от комментариев отказались, Минобороны на запрос РБК не ответило.

Что такое ГосНИИОХТ

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии — головной разработчик всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химического оружия, по данным официального сайта.

​Институт был основан в 1924 году, когда появилась первая специальная лаборатория. Во время Великой Отечественной войны ​институт выпускал противотанковые бутылки с зажигательной самовоспламеняющейся жидкостью КС. В послевоенные годы в составе института насчитывалось шесть филиалов: Дзержинский, Волгоградский, Вольский, Бориславский, Саратовский и Чебоксарский. Позднее они превратились в самостоятельные химические научно-производственные центры.

Сейчас у ГосНИИОХТа два филиала — «Шиханы» и Обособленный завод № 4 (в Новочебоксарске, в Чувашии), а также отделение «Лебедянь» (пос. Большие Избищи Липецкой области).

Доступный ​​«Новичок»

По словам бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, ГосНИИОХТ участвовал в разработке «Новичка», но испытаний химического оружия в Шиханах около 30 лет уже не ведется. Полигон в Шиханах законсервирован, нарабатывались опытные партии вещества в Узбекистане на предприятии под городом Нукусом.

«В конце 1990-х британцы в рамках конвенции о химическом оружии утилизировали предприятие в Узбекистане, где производили опытную партию бинарного нервно-паралитического газа. В СССР эта программа называлась «Фолиант», разновидности бинарного газа имели аббревиатуры А-232 и А-234. В отчете британцы написали, что не обнаружили токсичных веществ, но тут же внесли бинарный нервно-паралитический газ в реестр особо опасных веществ», — сообщил Никулин. По мнению ученого, это косвенно подтверждает, что американцы и британцы все-таки нашли следы вещества, а потом их засекретили. В Великобритании работами в этой области занимались в лаборатории Портон-Даун, которая давно сотрудничает с Пентагоном, утверждает Никулин.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Экс-руководитель центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов рассказал РБК, что в Шиханах Саратовской области находится полигон для уничтожения химических отравляющих веществ. «Этот полигон был под контролем международных организаций», — отметил Михайлов. По его мнению, формула «Новичка» давно известна. «С ней знакомы эксперты организации по запрету химоружия», — добавил Михайлов.

О том, что формулу знают на Западе, сообщал и Вил Мирзаянов. «Британцы получили образцы русского газа, которые мы производили», — сообщил участник программы по разработке вещества. Он отметил, что обмен данными происходил в рамках конвенции (Конвенция ООН о запрещении химического оружия), согласно которой были уничтожены все запасы химоружия.

Игра с высокими ставками

По данным источников The Times, обнаруженные в Шиханах запасы «Новичка» были недостаточными для ведения боевых действий. Из этого британские эксперты сделали вывод, что он предназначался «для целенаправленных убийств». Times объясняет обнародование этой информации на брифинге с союзниками тем, что британские спецслужбы, недовольные «превосходством Москвы в пропагандистской войне», убедили правительство Великобритании раскрыть больше информации о своих доказательствах.

Обычно правительство убеждает спецслужбы поделиться секретными данными, чтобы аргументировать свою публичную позицию, но не наоборот, отмечает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Появление же публикации в Times эксперт объясняет тем, что Лондону требуется ответ на растущее раздражение союзников отсутствием прямых доказательств против России.

Например, премьер-министр немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и один из лидеров правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС во вторник заявил в своем Twitter: «Когда ты принуждаешь почти все страны НАТО к солидарности, разве у тебя на руках не должно быть железных доказательств?» Заявление Лашета появилось после того, как руководство лаборатории Портон-Даун заявило, что ее эксперты не установили страну происхождения «Новичка».

Как отмечает эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин, согласно Конвенции по запрещению химического оружия (КХО) Великобритания должна в таких случаях обратиться в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая, в свою очередь, ​ может потребовать от Москвы обеспечить доступ своим инспекторам для проведения проверки предполагаемого места производства отравляющего вещества — в данном случае в лаборатории «Шиханы».

По словам эксперта, это «особая инспекция», в рамках которой ОЗХО обладает уникальными правами: Россия не может отказать Великобритании в проверке любого подозреваемого объекта, на который Лондон укажет, если такой запрос был направлен через ОЗХО. «Проверят все там досконально, возьмут любые пробы, прочитают любую документацию, переговорят с любым персоналом​», — рассказал РБК Уткин.

Версии отравления Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. За отравление власти Великобритании возлагают ответственность на Россию, в Москве отрицают факт причастности к нападению.

  • Британская полиция подозревает, что отравляющее вещество могло содержаться в подарках, которые Юлия передала своему отцу, в частности в гречневой каше.
  • По версии британских спецслужб, «Новичок» был ввезен в Великобританию из России в чемодане Юлии Скрипаль. Компонентами отравляющего вещества были пропитаны вещи девушки.
  • Участник программы разработки нервно-паралитического газа Вил Мирзаянов сообщил, что вещество было распространено аэрозольным методом. «Могли распылить вещество в автомобиле или в квартире Скрипаля», — говорил РБК Мирзаянов.
Авторы: Инна Сидоркова, Дмитрий Серков, Анжелика Басисини, Георгий Макаренко.
При участии: Александр Атасунцев.
Теги: Сергей Скрипаль , Минобороны
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