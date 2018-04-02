Почему арестовали братьев Магомедовых

Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовали по подозрению в создании преступной группировки. В обстоятельствах первого после ареста Михаила Ходорковского столь масштабного дела против крупного бизнеса разбирался РБК

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Гордеев / ТАСС)

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал на два месяца владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, занявшего в 2017 году 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,4 млрд. Он подозревается в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с миллиардером взяты под стражу его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и глава компании «Интэкс», входящей в структуру «Суммы», Артур Максидов. В компаниях группы по всей стране от Якутии до Дагестана продолжаются различные следственные действия.

Организованное бизнес-сообщество

Все арестованные — подозреваемые по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

«Банда» братьев Магомедовых действовала по меньшей мере с 2010 года, следует из документов, которые были оглашены в субботу в Тверском суде. 2,5 млрд руб., которые Магомедовы, по данным МВД, похитили из федерального и региональных бюджетов, были переведены на счета офшорных компаний, утверждал на заседании следователь Николай Будило. Часть этих денег впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций. У подозреваемых обширные связи «в криминальных и политических кругах», — отметил полковник МВД.

Дело о создании ОПС в отношении Магомедовых и Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Активные следственные действия по делу начались около полугода назад, рассказал в суде следователь Будило.

Два источника РБК в следственном департаменте МВД отмечают, что в сборе информации на братьев Магомедовых помогли власти Дагестана. «У Магомедовых амбиции в Дагестане», — отмечает один из собеседников РБК (родовым гнездом братьев считается Дербент, они выделяли деньги на реконструкцию города). Источник РБК отмечает, что «целенаправленная работа по поискам материалов» на Зиявудина Магомедова проводилась в Дагестане с санкции новых властей региона.

Защита Зиявудина и Магомеда Магомедовых предложила за их свободу рекордный залог — по 2,5 млрд руб.

Активы «Суммы» Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания Fesco (32,5%, капитализация головной компании «Дальневосточное морское пароходство» на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%). В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. ​Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис» и строительные «Стройновация» и «Интекс» реализует более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в «Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются. В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63 место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes. Помимо «Суммы», Зиявудин Магомедов также владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Caspian Venture Capital вложил в проект свыше $100 млн.

Адвокат Алексей Мельников обращает внимание на то, что впервые в российской практике следствие рассматривает бизнес как преступное сообщество. «Есть ощущение, что следователи намеренно стремились сделать обвинение максимально жестким, — говорит он. — В том числе потому, что «предпринимательский» состав преступления сложнее использовать для ареста». Опасность в том, продолжает адвокат, что ответственность наступает уже по факту участия в преступном сообществе независимо от совершения каких-либо преступлений.

Битва за Дагестан

Источники РБК утверждают, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции. «Экономических интересов у них в республике практически нет, но на местах много лояльных Магомедову людей», — объясняет один из собеседников РБК.

Поводом же для преследования предпринимателя могла стать история вокруг Новороссийского морского торгового порта — «Сумма» владеет контрольным пакетом НМТП вместе с государственной «Транснефтью». В 2013 году госмонополия заявила, что менеджмент порта не учитывает интересы компании, и потребовала сменить председателя совета директоров Марата Шайдаева (был номинирован «Суммой») и гендиректора Радо Антоловича. В отношении Антоловича Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В итоге топ-менеджер покинул страну и был объявлен в международный розыск.

Акционеры НМТП публично заявляли о разделе бизнеса: «Транснефть» хотела забрать наливные терминалы, а «Сумма» — «сухие». Однако раздела не случилось и конфликт удалось уладить: совет директоров компании возглавил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. В 2015 году Гришанин заявил, что конфликт исчерпан и вопрос о разделе закрыт.



Следственные действия в отношении Магомедова совпали с обострением ситуации вокруг НМТП. В этот раз «Сумма», не видя перспектив по приватизации госпакета, решила продать свою долю «Транснефти». Госкомпания уже поставила гендиректором порта своего представителя. «Мне кажется, это (претензии к владельцам «Суммы. — РБК) — часть «переговоров» [по цене пакета в НМТП]», — заявил РБК знакомый Магомедова. Связаться с представителем «Транснефти» в воскресенье не удалось.



Как утверждает источник, близкий к «Сумме», есть «определенная напряженность» вокруг сделки по продаже группой своего пакета в НМТП. По версии собеседника РБК, переговоры о его стоимости продолжались вплоть до недавнего времени. «Магомедов мог настаивать на пересмотре условий этой сделки», — отмечает собеседник РБК.

Политический удар

Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, — заявил РБК основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

«Активы группы «Сумма» в итоге окажутся у государства и конкурентов», — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Думаю, за группу «Сумма» взялись всерьез, власти показывают, что настроены жестко и решительно», — согласен директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Опрошенные РБК эксперты также уверены, что арест Магомедовых ослабит близкие к ним фигуры премьер-министра Дмитрия Медведева и его заместителя Аркадия Дворковича. В правительстве Дворкович курирует ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — те направления, с которыми связаны разнообразные активы группы «Сумма». Зиявудин Магомедов и будущий вице-премьер окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. О личном знакомстве с Дворковичем со студенческих времен Магомедов рассказывал «Ведомостям». В президентство Дмитрия Медведева состояние Зиявудина Магомедова, по оценкам журнала «Финанс», выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов — в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний.

Политолог Миронов видит за ударом по группе «Сумма» начало выборочной «деолигархизации», при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. «Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы», — рассуждает Миронов.