Сочинский триумвират

Переход к миру
22 ноября в Сочи прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции. В таком формате Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган встретились впервые, хотя сам формат «тройки» заработал в конце прошлого года, когда странам удалось согласовать параметры перемирия в Сирии.
Выступая перед прессой в перерыве переговоров, Путин назвал разговор, продлившийся почти два часа и проходивший в санатории «Русь», содержательным и результативным. Констатировав существенные успехи в борьбе против терроризма в Сирии, президент России заявил о необходимости политического урегулирования: «Успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом». Об этом же говорили президенты Ирана и Турции.
Три страны поддержали проведение конгресса сирийского национального диалога, который должен создать условия для написания новой Конституции Сирии и проведения после ее принятия выборов под контролем ООН, сообщил Путин. Президент подчеркнул, что проведение конгресса соответствует всем договоренностям, принятым ранее на международном уровне в ходе переговоров в Женеве и резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (см. справку).
На конгресс, по словам российского президента, должны собраться делегаты от различных сирийских политических партий, внутренней и внешней оппозиции, разных этнических и конфессиональных групп. Конгресс пройдет в Сочи, дату и состав участников согласуют министерства иностранных дел, оборонные ведомства и спецслужбы трех стран.
Путин также раскрыл подробности своих переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, которые прошли в Сочи 20 ноября. По словам российского президента, сирийская сторона готова провести конституционную реформу и организовать свободные выборы, подконтрольные ООН.
До встречи в Сочи президент Турции выступал против участия в конгрессе курдов. Анкара рассматривает военизированные отряды сирийских курдов как террористическую организацию, угрожающую границам страны. Выступая перед журналистами, Эрдоган неоднократно повторил, что борьба с террористами в Сирии должна быть продолжена, однако названий террористических организаций он не привел. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на уточняющий вопрос журналистов в Сочи об участии курдов в конгрессе ответил, что вопрос обсуждался. «Оно инклюзивным должно быть», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
По итогам переговоров президенты также приняли заявление, в котором обязались продолжить трехстороннюю работу на поддержание мира в Сирии и указали, что готовы и впредь проводить встречи в подобном формате.
Правила перехода
Резолюция Совета Безопасности ООН № 2254 была принята в 2015 году и стала главным результатом женевских переговоров, в которых участвуют представители всех видов сирийской оппозиции и Дамаска. Документ предписывает сторонам сирийского конфликта после заключения перемирия в течение шести месяцев создать легитимное, инклюзивное и светское правительство, которое должно подготовить новую Конституцию, после чего через 18 месяцев должны последовать президентские выборы.
Форум победителей
К саммиту в Сочи Россия, Иран и Турция подошли в роли победителей в сирийском конфликте, указывает Bloomberg. «Будущее Сирии в значительной степени находится в руках этого триумвирата, доминирующего на поле боя и в дипломатии», — цитирует агентство слова Эмиля Хокайема, старшего научного сотрудника в Международном институте стратегических исследований (IISS).
Накануне трехсторонней встречи в Сочи Роухани в эфире национального телевидения объявил о победе над террористами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии и Ираке: по его словам, армии обеих стран и их союзники выдавили боевиков из всех опорных пунктов. Путин на встрече с Асадом был более осторожен в оценках уничтожения ИГ. Путин отметил «постепенное приближение окончательного неизбежного разгрома террористов», тогда как Асад упомянул лишь о достижении некоторых побед над ИГ и об «успехах в борьбе с террористами», благодаря которым была освобождена значительная территория.
Успехи «тройки»
В конце 2016 года Россия, Иран и Сирия договорились о режиме прекращения огня в Сирии. В начале мая на конференции в Астане, где присутствовали представители сирийского правительства, различных групп оппозиции и трех стран-гарантов, было принято решение создать четыре зоны деэскалации в районах соприкосновения правительственных войск Сирии и отрядов вооруженной оппозиции. Окончательно оформлены зоны были к шестой встрече в Астане в середине сентября.
На период формирования зон порядок на их границах поддерживает российская военная полиция в статусе наблюдателей. Кроме того, с начала октября на севере самой крупной из зон, в Идлибе, дислоцированы турецкие войска. Официально правительство Турции объяснило ввод войск поддержкой безопасности в регионе, отметив, что процесс координируется с Москвой.
Впоследствии Эрдоган признал, что одной из целей операции должно стать наступление на занятую сирийскими курдами территорию вокруг соседнего города Африн.
Никто из лидеров, выступавших в Сочи, не затрагивал вопроса о том, останется ли Башар Асад президентом Сирии. Опрошенные РБК эксперты уверены, что успехи армии Асада при поддержке союзников практически гарантируют ему сохранение власти — он может принять участие в выборах и обладает значительной поддержкой внутри страны. Последние сражения с террористами в Сирии приведут к совершенно иному исходу, чем тот, который можно было ожидать по итогам международных переговоров, проходивших до 2015 года, указывает старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению Ближнего Востока Езид Саигх. «Предыдущие договоренности предусматривали дипломатический процесс, ведущий к формальному разделению власти между сирийским правительством и оппозицией под международной эгидой. Но в Дамаске не будет разделения власти или политического перехода, и Асад не покинет свой пост», — уверен он.
«Вопрос о «сдаче» Асада, возможно, имел какую-то перспективу до начала российской кампании. А зачем это делать сейчас, когда он фактически победил в войне? А самое главное, какие основания у тех, кто этого требует, если они не смогли этого добиться, когда он дышал на ладан?» — согласен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
Наличие преимущества у Асада и его союзников в Сирии не избавит страну от тех противоречий, которые привели к гражданской войне, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии ВШЭ Леонид Исаев. «Неважно, с чьей помощью победил Асад — с нашей, с иранской, нарушая или не нарушая международные нормы, — он победил. И заставить теперь его пойти на уступки крайне сложно, а национальный диалог предполагает компромиссы», — объясняет эксперт. Положения резолюции ООН если и будут соблюдены, то только формально: «Пока нет силы, которая бы заставила сирийское правительство идти на уступки». Влияние Москвы на Асада также ограничено, ведь, если Асад откажется от исполнения обязательства, Россия все равно не откажет ему в поддержке, считает Исаев.
Дипломатический марафон
К встрече «тройки» Россия подготовилась основательно. Помимо того, что в Сочи 20 ноября побывал Башар Асад (до этого он был в России осенью 2015 года, во время начала российской военной операции в Сирии), президент Путин провел серию телефонных переговоров с основными странами, вовлеченными в сирийский конфликт.
21 ноября он обсудил свою встречу с Асадом с лидерами Египта, Саудовской Аравии, Израиля и США. За день до этого созвонился с эмиром Катара. «Тот факт, что Путин, пообщавшись с Асадом и в преддверии встречи с иранцами и турками, обзвонил лидеров остальных региональных держав плюс США, показывает серьезность намерений», — говорит Лукьянов. США, по его словам, вряд ли сейчас могут сыграть продуктивную роль в мирном процессе, однако они могут сохранить нейтралитет. Об отсутствии у США четкой стратегии и возможности сейчас кардинально влиять на ситуацию в Сирии указывают и Саигх с Хокайемом. Однако США останутся важным игроком, учитывая, что возглавляемая Вашингтоном коалиция продолжает военные действия против террористов в Сирии и официальные представители Пентагона указывали, что никуда уходить из Сирии не собираются, обращает внимание Bloomberg.
Все вопросы, касающиеся будущего Сирии, будут идти в русле женевских переговоров, в рамках ООН, указывали участники встречи в Сочи. «Кроме ООН, нет такой организации, которая бы придала мирному процессу должный авторитет», — говорит Лукьянов. Москва, по его мнению, хочет остаться гарантом мирного процесса, но переложить основную нагрузку его поддержания на Дамаск. «Скорее всего, именно об этом и говорили Путин с Асадом. Теперь ответственность сирийского президента значительно выросла», — говорит эксперт.