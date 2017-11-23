Сочинский триумвират

О каком мире в Сирии договорились Россия, Турция и Иран

Президенты России, Турции и Ирана обсудили в Сочи будущее Сирии. Сначала в Сочи пройдет конгресс всех сторон сирийского конфликта, они обсудят новую Конституцию страны, после чего в Сирии должны пройти выборы под контролем ООН

Хасан Роухани, ​Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Переход к миру

22 ноября в Сочи прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции. В таком формате Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган встретились впервые, хотя сам формат «тройки» заработал в конце прошлого года, когда странам удалось согласовать параметры перемирия в Сирии.

Выступая перед прессой в перерыве переговоров, Путин назвал разговор, продлившийся почти два часа и проходивший в санатории «Русь», содержательным и результативным. Констатировав существенные успехи в борьбе против терроризма в Сирии, президент России заявил о необходимости политического урегулирования: «Успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом». Об этом же говорили президенты Ирана и Турции.

Три страны поддержали проведение конгресса сирийского национального диалога, который должен создать условия для написания новой Конституции Сирии и проведения после ее принятия выборов под контролем ООН, сообщил Путин. Президент подчеркнул, что проведение конгресса соответствует всем договоренностям, принятым ранее на международном уровне в ходе переговоров в Женеве и резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (см. справку).

На конгресс, по словам российского президента, должны собраться делегаты от различных сирийских политических партий, внутренней и внешней оппозиции, разных этнических и конфессиональных групп. Конгресс пройдет в Сочи, дату и состав участников согласуют министерства иностранных дел, оборонные ведомства и спецслужбы трех стран.

Путин также раскрыл подробности своих переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, которые прошли в Сочи 20 ноября. По словам российского президента, сирийская сторона готова провести конституционную реформу и организовать свободные выборы, подконтрольные ООН.

До встречи в Сочи президент Турции выступал против участия в конгрессе курдов. Анкара рассматривает военизированные отряды сирийских курдов как террористическую организацию, угрожающую границам страны. Выступая перед журналистами, Эрдоган неоднократно повторил, что борьба с террористами в Сирии должна быть продолжена, однако названий террористических организаций он не привел. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на уточняющий вопрос журналистов в Сочи об участии курдов в конгрессе ответил, что вопрос обсуждался. «Оно инклюзивным должно быть», — сказал Песков (цитата по ТАСС).​​

По итогам переговоров президенты также приняли заявление, в котором обязались продолжить трехстороннюю работу на поддержание мира в Сирии и указали, что готовы и впредь проводить встречи в подобном формате. ​

Правила перехода Резолюция Совета Безопасности ООН № 2254 была принята в 2015 году и стала главным результатом женевских переговоров, в которых участвуют представители всех видов сирийской оппозиции и Дамаска. Документ предписывает сторонам сирийского конфликта после заключения перемирия в течение шести месяцев создать легитимное, инклюзивное и светское правительство, которое должно подготовить новую Конституцию, после чего через 18 месяцев должны последовать президентские выборы.

Форум победителей

К саммиту в Сочи Россия, Иран и Турция подошли в роли победителей в сирийском конфликте, указывает Bloomberg. «Будущее Сирии в значительной степени находится в руках этого триумвирата, доминирующего на поле боя и в дипломатии», — цитирует агентство слова Эмиля Хокайема, старшего научного сотрудника в Международном институте стратегических исследований (IISS).

Накануне трехсторонней встречи в Сочи Роухани в эфире национального телевидения объявил о победе над террористами «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии и Ираке: по его словам, армии обеих стран и их союзники выдавили боевиков из всех опорных пунктов. Путин на встрече с Асадом был более осторожен в оценках уничтожения ИГ. Путин отметил «постепенное приближение окончательного неизбежного разгрома террористов», тогда как Асад упомянул лишь о достижении некоторых побед над ИГ и об «успехах в борьбе с террористами», благодаря которым была освобождена значительная территория.

Успехи «тройки» В конце 2016 года Россия, Иран и Сирия договорились о режиме прекращения огня в Сирии. В начале мая на конференции в Астане, где присутствовали представители сирийского правительства, различных групп оппозиции и трех стран-гарантов, было принято решение создать четыре зоны деэскалации в районах соприкосновения правительственных войск Сирии и отрядов вооруженной оппозиции. Окончательно оформлены зоны были к шестой встрече в Астане в середине сентября. На период формирования зон порядок на их границах поддерживает российская военная полиция в статусе наблюдателей. Кроме того, с начала октября на севере самой крупной из зон, в Идлибе, дислоцированы турецкие войска. Официально правительство Турции объяснило ввод войск поддержкой безопасности в регионе, отметив, что процесс координируется с Москвой. ​Впоследствии Эрдоган признал, что одной из целей операции должно стать наступление на занятую сирийскими курдами территорию вокруг соседнего города Африн.

Никто из лидеров, выступавших в Сочи, не затрагивал вопроса о том, останется ли Башар Асад президентом Сирии. Опрошенные РБК эксперты уверены, что успехи армии Асада при поддержке союзников практически гарантируют ему сохранение власти — он может принять участие в выборах и обладает значительной поддержкой внутри страны. Последние сражения с террористами в Сирии приведут к совершенно иному исходу, чем тот, который можно было ожидать по итогам международных переговоров, проходивших до 2015 года, указывает старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению Ближнего Востока Езид Саигх.​ «Предыдущие договоренности предусматривали дипломатический процесс, ведущий к формальному разделению власти между сирийским правительством и оппозицией под международной эгидой. Но в Дамаске не будет разделения власти или политического перехода, и Асад не покинет свой пост», — уверен он.

«Вопрос о «сдаче» Асада, возможно, имел какую-то перспективу до начала российской кампании. А зачем это делать сейчас, когда он фактически победил в войне? А самое главное, какие основания у тех, кто этого требует, если они не смогли этого добиться, когда он дышал на ладан?» — согласен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Наличие преимущества у Асада и его союзников в Сирии не избавит страну от тех противоречий, которые привели к гражданской войне, говорит старший преподаватель кафедры общей политологии ВШЭ Леонид Исаев. «Неважно, с чьей помощью победил Асад — с нашей, с иранской, нарушая или не нарушая международные нормы, — он победил. И заставить теперь его пойти на уступки крайне сложно, а национальный диалог предполагает компромиссы», — объясняет эксперт. Положения резолюции ООН если и будут соблюдены, то только формально: «Пока нет силы, которая бы заставила сирийское правительство идти на уступки». Влияние Москвы на Асада также ограничено, ведь, если Асад откажется от исполнения обязательства, Россия все равно не откажет ему в поддержке, считает Исаев.

Дипломатический марафон

К встрече «тройки» Россия подготовилась основательно. Помимо того, что в Сочи 20 ноября побывал Башар Асад (до этого он был в России осенью 2015 года, во время начала российской военной операции в Сирии), президент Путин провел серию телефонных переговоров с основными странами, вовлеченными в сирийский конфликт.

21 ноября он обсудил свою встречу с Асадом с лидерами Египта, Саудовской Аравии, Израиля и США. За день до этого созвонился с эмиром Катара. «Тот факт, что Путин, пообщавшись с Асадом и в преддверии встречи с иранцами и турками, обзвонил лидеров остальных региональных держав плюс США, показывает серьезность намерений», — говорит Лукьянов. США, по его словам, вряд ли сейчас могут сыграть продуктивную роль в мирном процессе, однако они могут сохранить нейтралитет. Об отсутствии у США четкой стратегии и возможности сейчас кардинально влиять на ситуацию в Сирии указывают и Саигх с​ Хокайемом. Однако США останутся важным игроком, учитывая, что возглавляемая Вашингтоном коалиция продолжает военные действия против террористов в Сирии и официальные представители Пентагона указывали, что никуда уходить из Сирии не собираются, обращает внимание Bloomberg.

Все вопросы, касающиеся будущего Сирии, будут идти в русле женевских переговоров, в рамках ООН, указывали участники встречи в Сочи. «Кроме ООН, нет такой организации, которая бы придала мирному процессу должный авторитет», — говорит Лукьянов. Москва, по его мнению, хочет остаться гарантом мирного процесса, но переложить основную нагрузку его поддержания на Дамаск. «Скорее всего, именно об этом и говорили Путин с Асадом. Теперь ответственность сирийского президента значительно выросла», — говорит эксперт.