Путин обсудил с главой Египта проекты в атомной энергетике

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Главы государств обсудили Сирию и крупные совместные проекты, в том числе в сфере атомной энергетики, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, а также вопросы, связанные с проведением 22 ноября в Сочи встречи на высшем уровне государств — гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции», — сообщили в Кремле.

Президент Египта, в свою очередь, «высоко оценил роль ВКС России в разгроме формирований международных террористов на территории Сирии». Ас-Сиси поддержал российские дипломатические и гуманитарные усилия России в вопросе сирийского урегулирования.

Также темой переговоров стало экономическое сотрудничество двух государств. В частности, президенты обсудили реализацию совместных проектов, в том числе в сфере атомной энергетики.

Ранее стало известно о телефонных переговорах Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз Аль Саудом. Их российский президент также информировал о своей встрече с Башаром Асадом.