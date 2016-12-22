Путин рассказал королю Саудовской Аравии о встрече с Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии ​Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Российский президент рассказал королю о прошедшей накануне встрече с сирийским лидером Башаром Асадом, говорится в сообщении Кремля.

Основной темой разговора Путина и короля Саудовской Аравии стало сирийское урегулирование.

«На фоне успехов в борьбе против террористических группировок в Сирии рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив долгосрочного урегулирования конфликта», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин выразил надежду, что Конгресс национального диалога, организуемый в Сочи, сможет дать импульс попыткам мирного урегулирования конфликта. «Была высказана надежда, что этим целям послужит и встреча сирийской оппозиции в Эр-Рияде 22–24 ноября», — сообщили в Кремле.

Владимир Путин проинформировал короля о повестке саммита России, Ирана и Турции, который должен пройти в Сочи 22 ноября.

Ранее стало известно о состоявшейся 21 ноября телефонной беседе Владимира Путина и Дональда Трампа, которая также была посвящена вопросу сирийского урегулирования и ряду иных международных проблем. Длительность разговора лидеров двух стран составила около часа.