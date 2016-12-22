Песков раскрыл подробности встречи Путина и Асада в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности переговоров главы государства и его сирийского коллеги Башара Асада, прошедших накануне в Сочи. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время встречи, которая, по словам Пескова, продлилась четыре часа, обсуждались возможные варианты разрешения кризиса в Сирии. На вопрос, был ли разговор о возможной отставке Асада, кремлевский спикер ответил, что решать это может только Сирия. «Роль Асада может видеть только сирийский народ», — подчеркнул он.

На вопрос, как сам сирийский лидер видит свою дальнейшую судьбу, Песков ответил: «Этого я не могу вам сейчас сказать».

Песков добавил, что на 21 ноября у Путина запланирован телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. «И можно ожидать, что Путин своего саудовского коллегу проинформирует о вчерашнем визите Асада», — сказал он.

Встреча Путина и Асада состоялась в Сочи 20 ноября. В ходе переговоров президент России заявил, что победа над терроризмом в Сирии состоится уже в ближайшее время. Он добавил, что по результатам переговоров намерен провести телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом.

Нынешний визит Асада в Россию стал первым за два года: предыдущая поездка состоялась в октябре 2015 года.