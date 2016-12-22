В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 21 ноября, который продлился более часа. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

По данным ведомства, лидеры двух стран подтвердили поддержку совместного заявления США и России, которое было выпущено на саммите АТЭС 11 ноября. Также Путин и Трамп подчеркнули важность осуществления резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

В связи с этим оба президента отметили необходимость поддержки ООН в процессах мирного урегулирования конфликта в Сирии, прекращения гуманитарного кризиса в республике, предоставления сирийским беженцам возможности вернуться на родину. «Следует обеспечить стабильность единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и убежищ для террористов», — отметили лидеры двух стран.

Президенты также подтвердили важность борьбы с терроризмом на всей территории Ближнего Востока и Центральной Азии. Путин и Трамп согласились изучать дальнейшие пути сотрудничества в борьбе с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Талибан».

Кроме того, лидеры России и США обсудили возможность установления мира на Украине, необходимость продолжения международного давления на КНДР с целью остановить развитие ее программы ядерного вооружения.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что Путин проинформировал Трампа о своей встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в Москве 20 ноября. Также был сделан акцент на предстоящих 22 ноября трехсторонних переговорах в Сочи, в которых примут участие президенты России, Турции и Ирана. На переговорах лидеры трех стран обсудят политическое урегулирование в Сирии.

Обсуждая конфликт на юго-востоке Украины, Путин обратил внимание Трампа на «отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений». Также президенты России и США обсудили обстановку в Афганистане, где обеспокоенность вызывают рост террористической активности и торговля наркотиками.

Кроме того, Путин и Трамп затронули тему ядерной программы Ирана. «При этом отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий», — отмечается в сообщении Кремля.