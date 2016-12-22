Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Стороны обменялись мнениями по проблемам ситуации в регионе Персидского залива и по обстановке в Сирии «с учетом нынешних успехов в борьбе с террористическими группировками и перспектив политического урегулирования в этой стране», отметили в пресс-службе.
Кроме того, российский лидер проинформировал Аль Тани о ходе подготовки к трехстороннему саммиту в Сочи руководителей стран — гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана.
В ходе разговора Путин и Аль Тани дали положительную оценку сотрудничества между Россией и Катаром, а также выразили заинтересованность в его «дальнейшем углублении в самых различных областях», добавили в пресс-службе.
В январе 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана состоялись мирные переговоры в Астане. Цель — завершение войны в Сирии. В переговорах, помимо трех стран, приняли участие делегации США и ООН, а также две стороны — представители правительства Сирии и спикеры вооруженных группировок, оппозиционных по отношению к сирийскому президенту Башару Асаду.