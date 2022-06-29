Когда кончатся запасы Apple, Samsung и других брендов, кто сможет их заменить и что будет с ценами на технику, в интервью РБК рассказал глава дистрибьютора Merlion Дмитрий Виноградов

Дмитрий Виноградов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Об изменениях, произошедших с февраля

— Военная операция на Украине сильно повлияла на бизнес: сократился портфель вендоров, нарушились логистические цепочки. В прошлом достаточно существенный объем продукции даже из Юго-Восточной Азии и Китая шел через Европу. Сейчас транзит через Европу невозможен, и мы занимаемся выстраиванием новых маршрутов через иные транзитные хабы, как год назад после аварии в Суэцком канале. Только вместо временной проблемы имеем дело с долгосрочной тенденцией. Второй существенный момент — многие производители, к сожалению, заявляют о полном и окончательном уходе с рынка. Часть находится в стадии паузы, то есть не совершает отгрузок, но окончательно об уходе не заявила.

По словам Дмитрия Виноградова, основные задачи компании сейчас — поиск новых логистических маршрутов вместе с существующими партнерами-вендорами, вывод новых на российский рынок для замены ушедших и увеличение присутствия собственных торговых марок в разных категориях. При этом особое внимание уделяется товарам российских производителей ИТ-оборудования, программного обеспечения и некоторой продукции из сектора бытовой электроники. За последние месяцы Merlion подписала «десятки новых контрактов с российскими ИТ-вендорами». Всего до 24 февраля у компании на складе было 920 брендов ИТ-продукции, электроники и программного обеспечения, сейчас — 936, рассказал Виноградов.

— Традиционно самые продаваемые категории — это смартфоны и телевизоры. К сожалению, ряд вендоров достаточно быстро принял решение об остановке поставок, поэтому продукции привычных нам производителей уже практически нет. Это касается Apple, HP, Dell, Samsung, LG и др.

Новые бренды Merlion ищет во всех регионах, в первую очередь в странах, «которые не приняли политических решений не сотрудничать»: в Китае, Вьетнаме, Индии, Турции и др. При этом новых А-брендов на замену ушедшим торговым маркам, по словам Виноградова, в России пока не появилось.

— На мой взгляд, понятие А-бренда относительно условное, потому что в Китае и Европе в определенных категориях это неожиданно окажется не одним и тем же. С точки зрения общеизвестных в западном мире брендов пока никто не пришел, и сейчас производители второго эшелона могут использовать момент, когда рынок свободен и нет давления А-брендов.

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Дмитрий Виноградов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О будущем

По словам Виноградова, компании не пришлось глобально отказываться от каких-то планов, но Merlion все еще оценивает ситуацию. Глава дистрибьютора ожидает «некую турбулентность и изменение покупательского спроса как у корпоративных, так и у розничных заказчиков».

— Самый негативный сценарий — наверно, полная блокада России в части экспорта и импорта и, возможно, полная блокировка работы банков на территории России. Но даже в этом случае уверен, что какие-то варианты будут найдены. В марте—апреле рассматривали достаточно большое количество сценариев, но обстановка менялась так быстро, что приходилось постоянно их корректировать. Часть вендоров, к сожалению, поменяли ранее принятые решения.

В то же время Виноградов подчеркнул, что дистрибуция — это «довольно эффективная коммерческая структура с невысокой долговой нагрузкой, поэтому даже если предположить существенное падение рынков, то это не грозит устойчивости бизнеса компании». По его словам, как правило, дистрибуция живет на оборачиваемости порядка двух-трех месяцев. Сейчас, с учетом нарушения выстроенных цепочек поставки, этот срок может немного вырасти, но в целом «в стране не было overstock (излишнего запаса. — РБК)».

— В марте был повышенный спрос, что опустошило склады как у дистрибуции, так и у розницы. На сегодня мы видим, так сказать, «товарную яму», ассортимент сокращается. На поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических цепочек требуется время. Из Европы сейчас практически ничего не поступает, в основном поставки идут из Юго-Восточной и Средней Азии, Китая. В июле начнет поступать первая продукция новых поставщиков.

После роста спроса на фоне увеличения курса и попыток «поймать старые цены» в следующие месяцы спрос снизился, рассказал Виноградов, поскольку «в феврале—марте было продано то, что должно было продаваться в апреле и мае».

— Но пока сильной безработицы в стране нет, курс вернулся, даже стал ниже, чем в начале года, поэтому, думаю, потребительский спрос возвратится в течение лета и осенью. Корпоративное потребление также, скорее всего, начнет восстанавливаться в третьем квартале.

В 2021 году на дистрибуцию приходилось почти 60% выручки Merlion, общий размер которой составил 430 млрд руб. (+3,9%). Около 9% принесли продажи товаров под собственными торговыми марками: компьютеры и телефоны Digma; бытовая техника и ТВ Starwind; клавиатуры, мыши, наушники «Оклик»; канцелярские товары Silwerhof; товары для офиса Buro, аксессуары PC Pet и др.; остальное принесли принадлежащие Merlion розничные сети «Ситилинк» и «Позитроника», офисная мебель «Бюрократ» и ряд других развивающихся проектов.

Дмитрий Виноградов не стал прогнозировать, какой будет выручка Merlion в 2022 году, указав, что в оптимистичном сценарии с восстановлением потребительского спроса в третьем-четвертом кварталах мы сможем повторить выручку 2021 года. Пессимистичный сценарий говорит о вероятном снижении на пару десятков процентов относительно прошлогоднего результата, но это не катастрофа. В пандемию весной спрос падал так же, однако потом все очень быстро восстановилось. Сейчас, думаю, восстановление будет дольше, но мы в любом случае настроены оптимистично.

О влиянии уголовного дела на Merlion

В октябре 2020 года трое совладельцев Merlion — Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев — были задержаны по подозрению в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Их обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенных из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 167 УК), а также по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По этому же делу был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин, который входил в совет директоров банка «Реалист», также принадлежащего Абрамову, Мангутову и Карчеву.

Как сообщал «Коммерсантъ», еще в 2015 году один из участников боевых действий в Донбассе написал явку с повинной, сообщив, что получил предложения о вознаграждении от Левина и вместе с сообщником поджег дом Симоненко. Последний не пострадал, поскольку ночевал в соседнем недостроенном доме и позже смог отбиться от нападавших. Как утверждал Симоненко, конфликт с топ-менеджерами Merlion мог возникнуть после того, как те отказались возвращать ему накопленные за его карьеру на счетах компании $4,5 млн.

Впоследствии дело против Абрамова, Мангутова и Карчева было прекращено за отсутствием состава преступления, а Симоненко был задержан в рамках уголовного дела о фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

Как рассказал Дмитрий Виноградов, обвинения против совладельцев Merlion «были замечены многими участниками рынка». Некоторые партнеры, по его мнению, «проявили излишнюю осторожность в этот период в работе с компанией». Если бы не это событие, выручка за 2021 год, по мнению Виноградова, могла бы быть больше.

Об уходе брендов

— Некоторые бренды, приостановившие поставки, продолжают вести, например, сервисное обслуживание. Общение есть, работа продолжается, но каких-то прогнозов в части возобновления поставок нет. Если говорить о моем впечатлении: никто не хочет терять рынок, подавляющее большинство хотели бы восстановить работу в России. Можно сколько угодно говорить, что Россия — это 1,5% от общемирового рынка, незначительный объем. Но в каких-то сегментах для определенных компаний российский рынок более чем значим. У нашей компании порядка 9 тыс. компаний-клиентов, и доля крупнейшей составляет единицы процентов. Но мы к каждому клиенту относимся трепетно, не станем игнорировать средних или небольших партнеров. Уверен, что производители относятся к нашему рынку так же.

Дмитрий Виноградов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По словам Виноградова, Merlion потеряла возможность работать с зарубежными поставщиками через ряд банков, попавших под санкции, но проблемы с оплатой сейчас нет. Проблемы с авиасообщением, которые существовали в марте—апреле, начали решаться: появляются новые сервисы взамен ушедших. Они «не настолько оптимизированы», поэтому обходятся «немного дороже», но расходы на логистику выросли не драматически. То, что раньше доставлялось морем через Европу, теперь едет напрямую в Россию через Дальний Восток, а дальше железной дорогой.

Глава Merlion говорит, что они намерены использовать параллельный импорт (ввоз без разрешения правообладателя), ищут поставщиков товаров из тех категорий, которые не попали под санкции. При этом он сомневается, что такой ввоз повлечет иски от вендоров: «Думаю, иск можно предъявить, если защита торговой марки действует. Законодательные акты закрепили снятие защиты, поэтому мы не опасаемся исков. С теми вендорами, кто не ушел и находится на паузе, мы обсуждаем сложившуюся ситуацию». Не согласен Виноградов и с мнениями отдельных экспертов о том, что параллельный импорт приведет к росту доли контрафакта на рынке.

— Практически уверен, что контрафакта не будет. Некоторые линейки или товары никогда не были сертифицированы производителями для ввоза в Россию. Дистрибьюторы сами занимались сертификацией. Уверен, что сейчас вся продукция будет поставляться оригинальной и качественной. Наша экспертиза как дистрибьютора и состоит в том, чтобы находить поставщиков хорошего качественного товара и не краснеть потом перед потребителями и партнерами, которым мы будем поставлять эту продукцию. Мы несем на себе всю ответственность за обеспечение сервисного обслуживания, и такие компетенции у нас крайне сильны. Найти поставщика качественного товара — это компетенция, с которой дистрибуция, собственно говоря, и началась.

Дмитрий Виноградов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О ценах

— На цену влияет масса вещей, в том числе логистика, а также стоимость и доступность кредитования от банков. Когда в феврале поставщики сократили кредитные линии, а ЦБ поднял ставку до 20%, это, по сути, в разы увеличило стоимость денег, вкладываемых дистрибьютором в закупку товаров. С некоторыми поставщиками мы перешли на работу по предоплате, что также не может не отразиться на цене товара. Новые поставщики пока не вступили в активную борьбу за освободившийся рынок и не демпингуют. Сейчас снизился как курс доллара, так и ставка. Надеюсь, и банки начнут активнее кредитовать дистрибуцию и ретейл и стоимость рабочего капитала в канале поставок начнет снижаться. Если далее не будет драматических изменений в курсе, то цены начнут снижаться совсем скоро. По моей оценке, это может произойти уже в третьем квартале.

При этом Дмитрий Виноградов сомневается, что цены вернутся к уровню до 24 февраля. Он напомнил, что раньше российский рынок достаточно сильно поддерживался присутствовавшими здесь зарубежными вендорами. Они боролись за долю рынка, что в итоге приводило к тому, что цены в России на многие продукты были ниже, чем, например, у наших соседей в Европе, Средней Азии, Турции. Из-за этого и серого рынка как такового было немного. Сейчас этого давления и борьбы за долю нет, поэтому, скорее всего, цены станут несколько выше, чем в среднем по Европе, но не драматически, прогнозирует Виноградов.

О расширении ассортимента своих брендов

— С точки зрения возможностей, как уже упомянул, видим вывод на рынок собственных торговых марок и новых брендов, которые раньше не хотели или не могли присутствовать в стране. Теперь они смогут занять освободившееся место.

По словам Виноградова, за прошедшие месяцы 2022 года продажи телевизоров и крупной бытовой техники выросли на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, ноутбуков — в два раза, мелкой техники — на 30%. Он прогнозирует ту же динамику до конца года.

Дмитрий Виноградов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)