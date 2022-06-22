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Война санкций ,  
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В сервисных центрах Apple сообщили о дефиците запчастей для iPhone

Ремонт смартфонов, который прежде осуществляли в день обращения, теперь может занять неделю. В основном нехватка затронула экраны и аккумуляторы
Apple AAPL $131,58 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России не хватает запчастей для iPhone, сообщили «Известиям» в авторизованных сервисных центрах Apple.

Наиболее остро стоит проблема нехватки экранов и аккумуляторов: именно их клиенты хотят заменить чаще всего. Если раньше такой ремонт выполняли в день обращения, то теперь приходится ждать неделю, а иногда можно вообще не получить услугу, пишет газета.

В «НБ Сервисе» изданию сообщили, что аккумуляторов для серии iPhone 12 сейчас нет в наличии, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней. Для этого смартфон отправляют непосредственно в представительство Apple. Нет аккумуляторов и в центре re: Store, там срок ожидания составляет пять–семь рабочих дней (и тот неокончательный), увеличились сроки и по некоторым другим видам ремонтов. В «Твоем мобильном сервисе» на фоне отсутствия батарей все работы осуществляют исключительно по страховке.

В сервисном центре «М.Видео» все запчасти оформляют под заказ. В McLabs сообщили, что не могут оперативно заменить экран.

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Фото:Ng Han Guan / AP

Информацию о нехватке запчастей и трудностей с их заменой «Известиям» подтвердили эксперты рынка — аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По мнению последнего, проблема будет сохраняться в ближайшие два месяца.

Гарантия вендора на товары, которые ввезли в Россию с использованием механизма параллельного импорта, не распространяется. Однако это не освобождает российских ретейлеров от обязанностей перед потребителями, отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. По его словам, проблема с отсутствием запчастей для смартфонов, ввезенных без согласия производителя, — проблема продавца. Потребитель может потребовать замены товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков другим сервисом или возврата уплаченной за смартфон суммы.

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В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Известиям» заявили, что все представленные в магазинах сети товары имеют гарантийную поддержку и компания отвечает перед потребителями за качество продаваемой техники. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подчеркнул, что клиенты покупают смартфоны с гарантиями и обслуживанием, включая устройства, поступившие по каналам параллельного импорта.

В техподдержке Apple вопросы по смартфонам, ввезенных путем параллельного импорта, рекомендовали задать авторизованным сервисным центрам.

Apple в апреле ввела для России ограничения из-за военной операции на Украине. Официальный интернет-магазин компании перестал работать на территории страны. В мае в России закрылись несколько магазинов re: Store, а также сервисных центров iPort.

Минпромторг на фоне западных санкций опубликовал список товаров, которые можно ввозить без согласия правообладателя. В число доступных для серого импорта брендов электроники вошел Apple.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Apple iPhone дефицит сервисный центр

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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