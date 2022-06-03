Ретейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники

Ретейлеры фиксируют сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. В итоге место на рынке занимают китайские и турецкие бренды

Фото: lg.com

Продавцы бытовой техники и электроники фиксируют сокращение ассортимента на фоне заявлений ряда зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих.

Как рассказал РБК коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. По его словам, в большей степени это характерно для категории смартфонов и планшетов, в частности, брендов Samsung и Apple.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что они «делают все возможное, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент и привлекательные цены на бытовую технику и электронику». По его словам, техника большинства привычных для россиян брендов представлена в магазинах, в то же время появляются новые или расширяют свое присутствие уже знакомые бренды, в частности растет спрос на собственные торговые марки этого ретейлера — Hi и Novex. Представители «Ситилинка», МТС и AliExpress отказались от комментариев.

Что влияет на проблему

По словам Погудалова, в части случаев сокращение ассортимента было связано с полной остановкой поставок. «В остальных случаях это проблемы на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности найти обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции», — сообщил он.

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После того как Россия начала спецоперацию на Украине, США ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию и ряд других санкций. Они не касались потребительской техники, но из-за возникших проблем с логистикой, валютных колебаний и давления со стороны зарубежной общественности ряд брендов заявил о приостановке работы в России или полном уходе. ЕС, в свою очередь, наложил ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, а также электронных устройств для записи видео или звука стоимостью более €1 тыс.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) оценивала, что в России производится 90% продаваемых здесь стиральных машин и холодильников, 85–90% жидкокристаллических телевизоров и значительная часть компьютеров. Но, как рассказали РБК несколько источников на рынке бытовой техники, российский завод бытовой техники LG в поселке Дорохово Рузского района Подмосковья столкнулся с нехваткой комплектующих. По словам одного из них, обычно на заводе держат запас запчастей на два месяца, и он уже закончился. Другой источник РБК утверждает, что у LG оставались комплектующие для производства холодильников до конца мая, а для стиральных машин — примерно до середины июля. По словам третьего собеседника, ни у одного бренда, имеющего производственные мощности в России, кроме китайских и турецких компаний, нет стопроцентной локализации производства. «Проблемы возникли с наличием основных компонентов, которые или уникальны, или им нельзя быстро найти замену: это двигатели для стиральных машин, матрицы для телевизоров, чипы, платы и пр. Без этого нельзя собрать готовый продукт, в итоге возник дефицит по ассортименту», — указал он.

LG объявила о приостановке поставок на территорию России в середине марта. Тогда же издание The Korea Times писало, что фабрика в Рузе продолжает работать, но, если приостановка поставок затянется и запас ключевых деталей будет исчерпан, то сбои «будут неизбежны». Представитель администрации Рузского городского округа сообщил, что не знает о ситуации на заводе, посоветовав обратиться к LG. РБК направил запрос представителю этого производителя.

Ранее с аналогичными проблемами столкнулись Whirlpool и Samsung. Первому принадлежит «Индезит Интернэшнл», которая владеет двумя заводами в Липецке по производству холодильников, морозильников и стиральных машин под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. В начале марта представитель этой компании заявил о приостановке производства, говорилось в сообщении на инвестиционном портале Липецкой области. Это было сделано «исходя из расчета запасов произведенной продукции»: «ситуация с продажами произведенной продукции изменилась», а склады завода в Липецке оказались переполнены. Работников перевели на оплату в две трети средней заработной платы. РБК направил запрос в Whirlpool и управление инвестиций и инноваций Липецкой области.

Samsung в начале марта приостановил поставку своей продукции в Россию, а в середине того же месяца в оплачиваемый отпуск с сохранением двух третей зарплаты были отправлены сотрудники завода этого производителя в Калужской области, писали местные СМИ. В качестве причины называлась нехватка комплектующих из-за нарушения логистических цепочек на фоне специальной военной операции на Украине. На этой фабрике производится большая часть всех продаваемых в России телевизоров Samsung, а также мониторы и стиральные машины. Компания ранее сообщала, что продукция завода поступает в страны СНГ, а стиральные машины также в Латвию, Словакию, Венгрию, Италию и другие страны Европы. Представитель Samsung отказался от комментариев. РБК направил запрос в администрацию Калужской области.

Какими будут последствия

По словам Алексея Погудалова, сокращение ассортимента «смягчили имеющийся у магазинов запас техники и отрицательная динамика спроса на электронику». «На сегодняшний день освободившиеся места активно занимают китайские и турецкие производители. И как мы все знаем, на территорию России уже пришли первые машины с продукцией из разрешенного списка параллельного импорта (ввоз товаров без разрешения правообладателя. — РБК), часть из них мы уже видим на полке», — также отметил представитель «Холодильник.ру».

Замдиректора по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Станислав Солтицкий говорит, что многие годы рынок крупной бытовой техники был очень стабилен с точки зрения брендов, и еще год назад полки были «закрыты» для многих вендоров, которые были не готовы инвестировать большие средства в продвижение, чтобы получить заметную долю российского рынка. «Сейчас присутствие западных брендов значительно сокращается, а значит, для китайских производителей техники открылось окно возможностей», — указал Солтицкий.

Источник РБК в одной из торговых компаний указал, что только у LG общие продажи в России в апреле сократились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 27,2 тыс. холодильников и 64,4 тыс. стиральных машин до 13,6 тыс. и 25,3 тыс. соответственно. Глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier Group) Глеб Мишин отметил, что LG долгое время занимала первое место на рынке стиральных машин, но в феврале уступила его Haier Group. У последней в январе—апреле было 22%, тогда как у LG — 20%, у Whirlpool — порядка 17%, а у Samsung — порядка 9%. Долю последних трех, по прогнозу Мишина, могут занять китайские и турецкие бренды. «Это уже происходит. Совокупно ограничившие поставки бренды с начала года уже потеряли примерно 10% рынка, но этот процесс ускоряется из-за недопоставок», — отметил он.

Еще один собеседник РБК сообщил, что все производители столкнулись с нарушением логистических цепочек и что из-за санкций им приходится переключаться с европейских поставщиков на китайских и менять маршруты доставки продукции в Россию, что приводит к удорожанию как самой доставки, так и конечного продукта. «В том числе из-за этого цены не меняются, несмотря на падение курса доллара. В среднем себестоимость продукции российского производства вне зависимости от уровня локализации увеличилась на 15–18%», — указал этот собеседник.