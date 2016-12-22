Москалькова — РБК: «Голодовка — не единственный способ отстаивания прав»

Омбудсмен Татьяна Москалькова после визита на Украину рассказала в интервью РБК об обмене российских и украинских осужденных, ситуации с бегством гомосексуалистов из Чечни, делах о пытках в СИЗО и подготовке паспортной амнистии

Татьяна Москалькова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Генерал-майор милиции Татьяна Москалькова уже более двух лет занимает пост уполномоченного по правам человека в России. В интервью РБК омбудсмен рассказала, каких полномочий не хватает для защиты прав человека, о состоянии голодающего Олега Сенцова и о том, почему ее украинскую коллегу не пустили навестить режиссера, а также прокомментировала дела о пытках в СИЗО и при задержании активистов.

Обменять нельзя задерживать

— Давайте начнем с темы Украины, откуда вы вернулись в конце июня. ОБСЕ ответила на ваше письмо о судьбе российских журналистов на Украине. В частности — главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого Киев подозревает в измене. В ОБСЕ вам обещали помогать. Что конкретно значат эти договоренности?

— Надеюсь, что ОБСЕ будет готова потребовать от украинской стороны прекратить дальнейшее уголовное преследование Кирилла Вышинского и освободить его из-под стражи. Думаю, что позиция этой уважаемой международной организации не может быть проигнорирована. Для нас совершенно очевидно, что этот человек невиновен и пострадал за свою приверженность свободе слова. Скорее всего, истинной причиной его ареста было желание создать ситуацию, при которой можно было бы поставить вопрос об обмене российского журналиста на осужденных граждан Украины. В цивилизованном обществе с позиций прав человека это совершенно недопустимо. При таком подходе любой невиновный человек может оказаться за решеткой.

— Вы упомянули обмен. Вы можете участвовать в его организации? Насколько я понимаю, ваш мандат не предполагает таких полномочий.

— Это действительно так. Однако если моя помощь потребуется компетентным органам при обмене осужденных, являющихся гражданами России и другого государства, сделаю все возможное, чтобы способствовать этому процессу. Усилия государства по поводу возвращения своих граждан на родину всегда заслуживают самой высокой оценки со стороны общества.

— А с вами администрация президента обсуждала вопрос об обмене?

— Нет. Это не моя компетенция.​ Обращались родственники осужденных, которые оказались в местах заключения на Украине, и их близкие.

— То есть обмен российскими и украинскими заключенными, по вашему мнению, возможен?

— Думаю, да. Было бы желательно, если бы органы власти смогли достигнуть компромисса и вернуть людей к себе на родину. Со своей стороны я обратилась к властям с просьбой содействовать возвращению с Украины наших рыбаков с сейнера «Норд» и помочь в возвращении граждан Украины с судна ЯМК0041, задержанных нашей погранслужбой за браконьерство. Они не являются осужденными, но и тут и там их удерживают.

Кирилл Вышинский (Фото: РИА Новости)

Украинским рыбакам инкриминируется незаконный лов рыбы, а в отношении наших граждан сложилась парадоксальная история, потому что им ничего не инкриминировали. Их паспорта граждан России признаны законными и легитимными судом Украины. Киевский суд также установил, что они не являются гражданами Украины.

Обмен рыбаками Весной украинские пограничники задержали у берегов Крыма российский траулер «Норд». Команду корабля обвинили в нарушении правил пересечения госграницы и составили административные протоколы, так как не признают полуостров территорией России, а против капитана судна завели уголовное дело и взяли под стражу. ФСБ возбудила дело против украинских пограничников. В середине мая в Азовском море российские пограничники задержали другую группу рыбаков — с Украины. Ранее об их пропаже заявляли начавшие поиски украинские спасатели. Украинцев в России обвиняют в браконьерстве, против них возбуждено уголовное дело.

— Идет ли разговор о возвращении крымского режиссера Олега Сенцова, который в России осужден на 20 лет по обвинению в терроризме, и Вышинского?

— Сложность в решении этого вопроса заключается в том, что оба они де-факто имеют два гражданства: российское и украинское. А согласно Конституции граждане России не могут быть выданы другому государству. Аналогичная ситуация складывается и по Конституции Украины.

Аналогично с Дмитрием Штыбликовым, который отбывает наказание в Омске. У него в личном деле паспорт гражданина России, но есть где-то и украинский паспорт. Эта ситуация в нынешних правовых реалиях практически делает невозможным решение вопроса о его передаче для дальнейшего отбывания на Украину.

В связи с этим, думаю, должно быть заключено специальное российско-украинское соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами, предусматривающее решение вопроса и о передаче их в страну постоянного проживания, и о консульском посещении.

Украинец Дмитрий Штыбликов был задержан в ноябре 2016 года вместе с Алексеем Бессарабовым и Владимиром Дудкой. Их заподозрили в планировании «диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым». Штыбликов был осужден на пять лет лишения свободы.

— Какая ваша оценка ситуации с Сенцовым? Он голодает уже 73 дня, требуя освобождения «всех украинских политзаключенных в России». Его адвокат Дмитрий Динзе говорил в интервью, что вы постоянно озвучиваете «противоречивые данные», что вас дезинформируют о состоянии Сенцова.

— Напротив, это украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Олега Сенцова. И уж совсем возмутительной была недавняя информация, распространенная в некоторых украинских СМИ, о его смерти. Я лично посещала Олега Сенцова, мы разговаривали с ним почти час. Он ходит, читает газеты, смотрит телевизор, пишет сценарий.

— Как он выглядит?

— Более-менее нормально. Он находится в медицинском отделении под постоянным наблюдением врачей, два раза в день получает питательные смеси.

Я просмотрела его медицинскую карту от корки до корки. В начале июня у Сенцова был криз, его доставили в городскую больницу, где врачи объяснили ему необходимость принимать питание хотя бы в виде питательных смесей, которые назначают больным после операций. Он согласился. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше.

Я понимаю, что все равно какая-то твердая пища-то должна поступать, поэтому нельзя сказать, что это безоблачная ситуация, она опасна для жизни. Врачи его наблюдают, ведут ежедневный отчет. Они говорят, что не допустят, чтобы человек погиб.

Олег Сенцов (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

— То есть они допускают насильственное кормление в случае, если ситуация перестанет быть стабильной?

— Надеюсь, до этого дело не дойдет. Голодовка — не единственный способ отстаивания прав. Есть и другие, более эффективные. Правда, на эту тему разговор с ним у нас не получился. Может быть, маме и его близким: сестре, жене, детям — удастся его убедить.

С мамой он на связи, она живет в Крыму. Олег ведет с ней электронную переписку. Он сказал, что ему также звонят друзья, дети. 5 июля его посетила сестра Наталья Костнева.

— Жалобы у Сенцова были?

— Он сказал, что сотрудники колонии и медперсонал относятся хорошо. У Олега больничная палата 14 м, где он находится один. Два окна без решеток, с форточками, форточки открываются.

— Почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой вы не устроили, допустим, видеосвязь или в порядке исключения не допустили к Сенцову?

— А почему вы не спрашиваете, отчего меня не допустили к Максиму Одинцову, Кириллу Вышинскому или беременной Елене Одновол, которые находятся в украинских СИЗО? Ответить на этот вопрос украинской стороне гораздо тяжелее, чем мне. Законодательство Украины позволяет моей коллеге Людмиле Денисовой взять с собой в учреждение пенитенциарной системы Украины любого человека, включая иностранного гражданина. Этим правом пользовалась ее предшественница Валерия Лутковская, что позволило нам оказать помощь многим людям, попавшим в трудное положение. По российскому законодательству уполномоченный по правам человека вправе только обратиться за разрешением вопроса в компетентные органы. Положительного решения пока по этому вопросу не вынесено с учетом наличия российского гражданства у Олега Сенцова.

Людмила Денисова была проинформирована на этот счет. Поэтому ее поездка в колонию в Салехард была заведомо нерезультативна, а с учетом тех фото и комментариев, что были размещены в соцсетях, и провокационна. В тех случаях, когда омбудсмен не может осуществить свои полномочия по защите соотечественников на территории другой страны в силу действующего национального законодательства, он обращается за содействием к своему зарубежному коллеге. Это общая практика. И в связи с письмами в мой адрес Людмилы Денисовой Олега Сенцова посетили и я, и мой коллега, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолий Сак.

20 июля я беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека.

Дела о пытках

— Вы следите за громкими делами петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного и топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые погибли в СИЗО?

Как погибли Пшеничный и Евдокимов Бизнесмен Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО в Санкт-Петербурге 5 февраля. В январе 2018 года он был арестован по делу о хищении 100 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны. Как сообщили сразу после смерти бизнесмена во ФСИН, Пшеничный пытался покончить с собой. В середине апреля «Новая газета» со ссылкой на данные экспертизы рассказала о том, что на теле Пшеничного были найдены следы пыток, а его смерть могла быть насильственной. После этого ФСИН возобновила проверку обстоятельств смерти бизнесмена. Позже версию о самоубийстве бизнесмена подтвердили в СК Санкт-Петербурга. Исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова заключили под стражу в декабре 2016 года по обвинению в хищении имущества корпорации «МиГ» на 200 млн руб. В марте прошлого года его тело с тремя колото-резаными ранениями обнаружили в камере следственного изолятора. Изначально сообщалось, что это было самоубийство. Позже СКР возбудил дело по ст. 105 УК (убийство).

— По факту их смерти прокуратурой и Следственным комитетом проводится проверка, в том числе и по моему запросу. После ее окончания можно будет делать какие-либо выводы. Точку в этих делах я для себя не поставила и проверку не закончила.

Установить истину в значительной степени помогают записи видеорегистраторов. Однако по техническим причинам они хранятся непродолжительное время. Поэтому я обратилась к директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой, чтобы видеозаписи хранились не месяц, как сейчас, а год. В целом он отнесся к этому предложению положительно.

— На этой неделе появилось видео пыток и в другом учреждении ФСИН, Ярославской колонии ИК № 1, как будете реагировать на ситуацию?

— Я направила обращение в Следственный комитет и попросила СКР проинформировать меня о результатах проверки как можно в более короткие сроки.

Исправительная колония №1 в Ярославле (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

— У нас есть ощущение, что в последнее время стали гораздо реже выносить решения об УДО. Например, журналист РБК Александр Соколов обращался за УДО несколько раз. Олег Навальный, который только что вышел на свободу, тоже много раз обращался с просьбой об УДО, и ему отказывали. Следили ли вы за этими ситуациями?

— Действительно, до 2015 года существовала ярко выраженная тенденция к уменьшению числа осужденных, освобождавшихся условно-досрочно. Но после принятия постановления пленума Верховного суда России 2015 года картина несколько изменилась.

В постановлении было четко указано, что тяжесть совершенного преступления и наличие взысканий у осужденного не могут сами по себе становиться причиной отказа в УДО. Напротив, наличие у заключенного заболевания, препятствующего отбытию наказания, должно стать основным фактором при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. К сожалению, эти указания суды на местах иногда не принимают во внимание.

Александр Соколов и Олег Навальный ко мне по поводу УДО не обращались. А без официального ходатайства о защите прав уполномоченный, согласно закону, не вправе принимать какие-либо меры.

— Весной появились жалобы фигурантов дела движения «Сеть» на пытки при задержании.

— Я встречалась с родителями задержанных по этому делу и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку в порядке надзора.

— Информация о пытках подтверждается?

— Проверка еще не закончена. Я получила один ответ о том, что факты применения насилия и других незаконных мер при допросах обвиняемых не подтвердились, и направила еще один запрос в вышестоящую инстанцию.

— Похожая история была с участниками движения «Новое величие». По материалам дела, на которые ссылалась «Новая газета», инициаторами создания движения фактически были оперативник Центра «Э» МВД и два его агента. Матери двух арестованных по делу «Нового величия» девушек — 17-летней Анны Павликовой и 20-летней Марии Дубовик — записали видеообращение к президенту, где потребовали прекратить преследование своих дочерей. Были также обращения с просьбой сменить им меру пресечения.

— Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Люди без паспортов, телефон президента и права гомосексуалистов в Чечне

— Вы выступали в защиту людей без гражданства, предлагали создать комиссию для решения этой проблемы. Что сейчас с этой инициативой?

— Речь шла о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 1990-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники. К сожалению, работа над реестром данных лиц не завершена, и их точное число пока не известно. Справедливым было бы, думаю, рассмотреть вопрос о проведении паспортной амнистии в отношении добропорядочных граждан.

Мы ставим перед законодателями и ведомствами вопрос о создании подзаконной базы, разрешающей этот вопрос. Правоохранительные органы видят его многогранно, потому что мы не можем поощрять нарушителей. Но мне кажется, что вполне можно было бы применить паспортную амнистию к таким гражданам, подойдя очень дифференцированно и исследовав каждый случай.

— А сколько таких случаев? Назывались цифры от 20 тыс. до миллиона.

— Никто не может точно назвать цифру. Как образуются миллион и 20 тыс.? 20 тыс. — сведения, которые есть в ФМС: столько было аннулировано паспортов. Но при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов, удостоверяющих личность, но почему у этих граждан нет паспортов — трудно сказать: утеряли, забыли сменить. Вместе с правозащитниками мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы найти механизмы создания реестра, который даст более точное представление об этой проблеме, как глобальной, так и государственной.

— А у вас есть возможность инициативы обсуждать напрямую с президентом? Как вы к нему обращаетесь — с помощью запроса или у вас есть прямая связь? И что с ним обсуждаете?

— Рабочие встречи с президентом проходят при представлении ежегодного доклада о моей деятельности. На этих же встречах удается обсудить наиболее сложные вопросы, которые требуют вмешательства главы государства. Если есть необходимость попасть на прием к президенту, обращаюсь к руководителю аппарата президента. Одни из последних обращений были связаны с просьбой о содействии в возвращении рыбаков с сейнера «Норд» на родину, к семьям, а также о поручении правительству рассмотреть вопрос о нормативном закреплении ответственности работодателя за невыплату заработной платы работникам обанкротившегося предприятия. В отношении последнего президент дал поручение Минтруду создать рабочую группу и проработать данное предложение.

Несколько раньше обращалась к Путину с просьбой поручить сформировать специальную программу об оказании помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с получением валютной ипотеки под залог квартир. В связи с резким изменением курса доллара многие не смогли погасить долг и на основании судебных решений подлежали выселению из жилья. Для тех, кто ко мне обратился, в большинстве случаев единственного жилья. Такая программа по указанию президента была сформирована, из федерального бюджета выделены необходимые финансовые средства, и несколько тысяч людей в буквальном смысле слова были спасены.

Еще один вопрос, с которым я обращалась к президенту, поскольку он требовал его вмешательства, касался Крыма, где бывшие украинские военнослужащие, проживавшие на территории военных городков, были лишены регистрации, потому что военные городки стали российскими. По законодательству в них не могут проживать гражданские лица. И что с ними делать?

Я вела прием граждан в Севастополе. Люди пришли в орденах, медалях, в форме, говорят: «Ну как? Мы стояли в очереди на получение жилья, теперь приняли гражданство России, хотим жить в России. Как нам теперь поступить? У нас другого жилья нет!» По поручению президента и председателя правительства вопрос был решен: были восстановлены регистрация и очередь на жилье.

— Недавно правозащитников Олега Орлова и Светлану Ганнушкину задержали за пикеты по делу Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Как вы относитесь к этому делу? Правозащитники просили забрать дело на рассмотрение из Чечни в суд другого региона.

— Думаю, что такая позиция имеет под собой основания. Мною на этот счет было направлено обращение в МВД России с просьбой о передаче расследования уголовного дела в отношении Оюба Титиева в следственные органы СКФО в целях полной объективности. В результате было принято решение перевести расследование преступления в центральный орган следствия Чеченской Республики. Продолжаем держать дело на контроле.

Оюб Титиев (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

— Появляются ли новые истории с ущемлением прав гомосексуалистов в Чечне?

— Да, есть одно такое обращение. Но я пока о нем не могу рассказать из этических соображений.

— Недавно появилась информация о том, что готовится смягчение 282-й статьи — по ней, в частности, был осужден на два года тверской инженер Андрей Бубеев — за два репоста на странице во «ВКонтакте». Вы поддерживаете эту инициативу?

— Такая инициатива заслуживает поддержки. Переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, в чем ее общественная опасность, повлечет ли она отрицательные последствия.​

— Каких полномочий на посту омбудсмена вам не хватает для того, чтобы сделать работу эффективнее?

— Я очень заинтересована в том, чтобы компетенция уполномоченного была расширена. В первую очередь чтобы уполномоченный мог поручить сотруднику аппарата участвовать в проверке. Сейчас в законе прописано, что уполномоченный имеет право посетить колонию, быть в любом органе власти, провести проверку, ознакомиться с материалами уголовного дела и т.д. Но только уполномоченный. Однако часто у меня на это не хватает времени. Обращений очень много, территория страны огромная, но уполномоченный не может поручить своему представителю поехать.