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Украинского диверсанта приговорили к пяти годам строгого режима
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Украинского диверсанта приговорили к пяти годам строгого режима
Политика, 16:16
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Украинского диверсанта приговорили к пяти годам строгого режима

Предполагаемый сотрудник украинских спецслужб Дмитрий Штыбликов приговорен за попытку диверсии на стратегических объектах Крыма к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

С учетом года, проведенного Штыбликовым под стражей во время следствия, срок заключения составит четыре года. По словам представителя Севастопольского городского суда, дело рассматривалось в особом порядке, Штыбликов признал свою вину по всем пунктам обвинения.

Приговор вынесен по статьям о незаконном хранении оружия и приготовлении к диверсии, совершенном организованной группой.

Штыбликов и его сообщники Алексей Бессарабов и Владимира Дудка были задержаны ФСБ 9 ноября 2016 года. Российские спецслужбы считают их сотрудниками Главного управления разведки Украины (ГУР), однако организация отрицает это. В августе того же года задержали еще двух подозреваемых — жителя Крыма Андрея Захтея и сотрудника ГУР Евгения Панова. Штыбликов и Захтей заключили со следствием соглашение о сотрудничестве.

Теги: суд , Украина , Крым , диверсант
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