Правозащитники рассказали о задержании на пикете в поддержку Титиева

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина были задержаны в ходе пикета в поддержку главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева в Москве. Об этом РБК рассказала Ганнушкина.

​По ее словам, их привели в ОВД «Китай-город», но потом отпустили. «Составили протокол о нарушении статьи 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение участником установленного порядка проведения акции)», — отметила Ганнушкина.

В ОВД «Китай-город» РБК подтвердили, что Орлов и Ганнушкина были отпущены из отделения.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что им не поступала информация о задержаниях активистов в центре Москвы во время пикета.

Пикет проходил на Манежной площади, отмечает «Интерфакс». Орлов и Ганнушкина ​развернули плакат в поддержку Титиева, а их коллега раздавал информацию о правозащитнике. Таким образом правозащитники хотели привлечь внимание к первому дню суда над Титиевым. Ранее Верховный суд Чечни отказался переносить в другой регион рассмотрение дела главы грозненского отделения «Мемориала».

Титиева задержали 9 января, в его машине были обнаружены наркотики. 16 января Титиев написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором рассказал о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, также он заявлял, что на него оказывается давление.