Бизнесмен и сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, за поимку которого в Америке назначили награду, передал через адвоката ответы на вопросы РБК о побеге из-под ареста и обвинениях в «заговоре» со стороны США

Артём Усс (Фото: из личного архива)

Дело в США и побег из Италии: чем известен Артем Усс 40-летний сын на тот момент губернатора Красноярского края (сейчас сенатора) Александра Усса бизнесмен Артем Усс был задержан в Италии осенью 2022 года по запросу США. Месяц спустя его отправили под домашний арест, который бизнесмен отбывал на вилле в муниципалитете Базильо. По версии американского Минюста, Усс и еще несколько россиян участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют. Власти США также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). В России против Усса-младшего также заведено дело об отмывании денег; после задержания предпринимателя в Милане МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал. Когда Усс вернулся, меру пресечения ему сменили на подписку о невыезде. В марте 2023-го, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию россиянина в США, он бежал и вернулся в Россию. 5 декабря Госдеп США назначил награду в $7 млн за сведения, которые позволят задержать Усса.

О побеге, спецслужбах и мемах о волшебнике

Я бизнесмен, а не герой «бондианы». У меня первое образование — юридическое, и я видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе. Кроме того, явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения также внушали оптимизм мне и моим адвокатам. В тот день у меня была с ними продолжительная встреча, так как предстоял следующий этап — кассация в Верховном суде Рима, а на следующий день планировалась встреча с российским консулом.

До возможной экстрадиции в США были еще долгие месяцы. Были слухи, что меня якобы попытаются незаконно вернуть в тюрьму для оказания давления, однако я им, конечно, не верил. Удивительно, но эти слухи впоследствии действительно были публично подтверждены в заявлениях официальных лиц Италии, включая премьер-министра. Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями. Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые аналогично США вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует.

В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России. Заявления о том, что «услуги по побегу» были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны.

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Что касается истинных организаторов или участия государственных спецслужб, я не буду комментировать домыслы, поскольку и так публично было сказано достаточно. Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным? Пусть западные правоохранители устанавливают истину, хотя я думаю, как и в моем деле, она им не нужна абсолютно. Своей главной цели — превратить мою историю в масштабное политическое шоу и навешать лапши доверчивому западному обывателю — они успешно добились. Лишь в итальянской части интернета гуляют теории заговора о русских шпионах и олигархах, видео ток-шоу и шутливые мемы в стиле песни о волшебнике и его голубом вертолете — в этом есть и доля юмора, и поневоле чувствуешь себя звездой.

Что американские и итальянские силовики сообщали о побеге В декабре 2023 года Европол провел в Италии, Хорватии и Словении операцию по задержанию подозреваемых в содействии побегу Усса. В числе подозреваемых отец и сын боснийского происхождения Владимир и Борис Йованчичи, сербы Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матей Янезич. Йованчичи были задержаны. По версии американских следователей, «Йованчич и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой, были завербованы Уссом». Йованчич встретился с женой Усса в отеле в Милане, она заплатила ему €10 тыс., считает американское следствие.



Босниец сначала приходил к Уссу, находящемуся под домашним арестом, под видом доставки, утверждает следствие. В день побега Йованчич «сопроводил Усса в машину и снабдил его кусачками для болтов», которые россиянин использовал, чтобы избавиться от электронного браслета слежения. Затем Усса, как считают американские следователи, отвезли в Словению. В течение нескольких дней группа находилась там, в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а затем пересекли границу Сербии. В аэропорту Сербии перед вылетом Усс выплатил Йованчичу еще €40 тыс., говорят следователи.

На чем основано обвинение в «заговоре»

Случившееся стало для меня неожиданностью. Делами немецкой компании занимался управляющий партнер Юрий Орехов, который в 2016–2017 годы пригласил меня стать ее вторым акционером. Насколько я знаю, компания была в последние годы техническим банкротом, и ее делами я практически не интересовался.

Юрий Орехов (Фото: из личного архива)

Основной предъявленный мне эпизод — платежи неких дубайских фирм в Гонконге, где на этапе транзакции указана конвертация в доллары, послужившая тем самым US Nexus. При этом из текста обвинения видно, что данные фирмы не имели ко мне отношения. США использовали специфическую для их правовой системы и популярную конструкцию Conspiracy («заговор»). Она значительно отличается от нашей организованной группы: доказывать практически ничего не надо, и достаточно личного знакомства заговорщиков. В целом текст обвинения даже по американским меркам необычен и представляет собой скорее криминальный роман. Умению натягивать сову на глобус у американских коллег стоит поучиться, а расщепление в моем случае одного пункта обвинения в четыре самостоятельных — это вообще высший пилотаж.

Если отбросить иронию, то большая часть наших граждан, выезжая сейчас в Европу, не осознает, что подвергает себя колоссальной опасности и игнорирует крайнюю степень геополитической напряженности с Западом, а также многократно возросшие риски уголовных дел и арестов.

О других обвиняемых и уголовном деле в России

В действительности подавляющую часть указанных в обвинении лиц я вообще не знаю. Обвинение с использованием формулировки Сonspiracy это и предполагает. Точно знаю, что Орехов находится на свободе как минимум с августа прошлого года и Германия отказала в его экстрадиции США.

Я при этом исключаю слухи о якобы его сделке с американским правосудием о признании вины, так как с точки зрения юридического процесса в США это формализованная процедура, как правило, невозможна без участия в очных судебных заседаниях на территории страны. На самом деле суд в Германии, несмотря на давление, вероятно, проявил более высокие правовые стандарты и отказал США в экстрадиции в силу низкого качества доказательств и отсутствия двойной криминализации. Германия — одно из немногих государств ЕС с высокой правовой культурой и реальным юридическим суверенитетом. Кроме того, согласно Конституции, граждане Германии защищены от выдачи иностранным государствам.

Полагаю, информация об этом факте умышленно скрывается и не публикуется, дабы не дискредитировать позицию США. При этом в немецком реестре компаний доступны данные о недавнем выходе Орехова из состава акционеров немецкой компании и снятия с себя полномочий директора. Это легко объясняется отсутствием его в санкционных списках ЕС и возможностью в отличие от меня осуществлять юридически значимые действия и сделки. Я не буду здесь обвинять Совет ЕС в двойных стандартах — у них своя особенная политическая логика, хотя для меня очевидно, что ни Орехов, ни я в этих списках быть не должны.

Расследование уголовного дела в России, насколько мне известно, продолжается, но я не имею права раскрывать каких-либо деталей предварительного расследования.

О готовности «куска пирога»

К подобному развитию событий невозможно подготовиться. Вы никогда не узнаете о непубличном федеральном уголовном обвинении, которое утвердили американские присяжные на основе пары смайлов в WhatsApp, домыслов и красноречивой речи прокурора на закрытом заседании где-то в Восточном округе Нью-Йорка или в другом месте, где вы даже никогда не были.

При этом квалифицированных специалистов по данной проблематике в России практически нет, а на Западе лишь единичные фирмы согласятся работать с русскими клиентами из-за той же санкционной политики, ограничивающей даже фундаментальное право на юридическую защиту по уголовному обвинению.

Как говорят в США, «выдвинуть федеральное обвинение просто — как получить кусок пирога». Доказательства против себя вы сами кропотливо соберете в Apple iCloud, WhatsApp и Google docs. Вас не защитит 4-я поправка Конституции США. Если вы не граждане США, вся IT-инфраструктура, как и ваша личная информация, хранящаяся на ней, является их собственностью. Президент Байден продлил действие закона FISA о слежке за иностранными гражданами, в открытых источниках говорят минимум о сотнях тысяч объектов наблюдения ежегодно, но, по-видимому, многие путешествующие россияне наивно полагают, что речь не про них.

В текущих реалиях практически любой гражданин России может представлять интерес для задержания в рамках «формирования обменного фонда». А поводом для этого может стать родство с политически значимым лицом (PEP), работа в госсекторе или крупной компании, бизнес за рубежом, особенно в сфере внешней торговли, а тем более если вы заняты в параллельном импорте.

О задержании в аэропорту и итальянской тюрьме

Задержание произошло в аэропорту Мальпенса в зоне дьюти-фри еще до паспортного контроля и посадки на рейс в Стамбул. Подошла группа из пяти человек с просьбой проверить документы, при этом двое были в полицейской форме. После предъявления паспорта попросили пройти для беседы, а уже в отдельном кабинете надели наручники и после обыска ручной клади отвезли в тюрьму.

Зона дьюти фри в аэропорту Мальпенса (Фото: elesi / Shutterstock)

В процессе был предъявлен краткий ордер на итальянском языке, где я понял лишь название компании и что запрос исходит от США. Примерно спустя неделю я смог получить оригинальные документы, понять, в чем конкретно меня обвиняют, и встретился с адвокатами. В первый момент я подумал о похищении, так как слышал о многочисленных случаях экстрадиции в США именно в подобном незаконном формате.

В тюрьме, особенно в первые дни, была полная неопределенность, по-английски даже сносно никто не говорил. Установить мое местонахождение не могли в течение нескольких дней, и, судя по всему, российского консула инициативно никто не уведомил.

О сокамерниках

В тюрьме было много выходцев из мусульманских стран, но были и бывшие граждане СНГ, включая украинцев. Коренных итальянцев в тюрьмах на севере Италии значительно меньше, что является отражением миграционного кризиса. Сокамерниками были ливиец и сенегалец. Заключенные тюрьмы и даже некоторые приставы высказывали мне поддержку и сочувствие, в отношении России в основном высказывались положительно. У многих было искреннее любопытство, некоторые, с кем я смог объясняться, были шокированы, что у меня нет яхты и что я управлял Ducati Hypermotard, а на море пользовался 4-местным RIB (жестко-надувная лодка) фирмы BWA.

Об «устрашении элит» и «обменном фонде» детей

В судебных документах раскрыта часть экстренных запросов от дипломатических служащих США с уведомлением о факте моего въезда и выезда из Италии и требованием об аресте. Полагаю, что отследили меня через систему бронирования и оформления билетов «Турецких авиалиний». Эта система у многих авиакомпаний единая и американская — Amadeus. Конкретные даты поездки мной не планировались, билеты приобретались в последний момент без предварительной регистрации, не было с собой багажа, а о самой поездке и планах я практически никому не говорил.

Межведомственная американская группа Kleptocapture была создана в марте 2022 года. В августе появилась статья в издании «Важные истории» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией и запрещено), посвященная мне и членам моей семьи, а уже в сентябре в спешке было оформлено американское обвинение, засекреченное до момента моего задержания. Далее последовал громкий пресс-релиз Минюста США и интервью пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер с комментариями о необходимости жесткого диалога с русскими для обмена заключенных и прямой ссылкой на мою ситуацию.

Убежден, что основным мотивом был захват заложника, что, по мнению США, якобы заставит пойти наше государство на какие-то уступки, по крайней мере в деле обмена американских граждан, задержанных в России. Однако планировавшие эту акцию явно просчитались и показали плохое знание истории России. Такие действия, конечно, не должны и не могут приводить к изменению позиций, ну или, наоборот, только к ее ужесточению. На территории ЕС факультативными целями стали устрашение российских элит в рамках политики санкций, а также проверка нового правительства Италии на лояльность Вашингтону и политическая мобилизация ЕС в целом. Я стал для США легитимной целью и информационным поводом, оказавшись не в то время и не в том месте.

Сейчас можно практически еженедельно слышать о задержании российских граждан или связанных с нашей страной иностранцев. Но на тот момент это был один из первых чисто санкционных кейсов. Почти одновременно со мной по надуманному основанию в Норвегии был задержан Андрей Якунин (бизнесмен, сын экс-главы РЖД Владимира Якунина). Существует мнение, что в процессе пытались что-то найти, но в итоге его отпустили.

Как итальянский суд принимал решение о домашнем аресте и экстрадиции

Эмоциональным фоном было понимание, что, вероятно, долгие годы не увижу семью. Безусловно, злость на незаконное задержание и острое разочарование в итальянцах, устроивших по заказу «юридическое сафари» на своей территории. Думаю, учитывая масштабы гонений на русский бизнес и частные инвестиции в Италии, нечто похожее почувствовали многие.

Пресс-конференция в итальянской прокуратуре после задержания фигурантов побега Артема Усса, прокурор Милана Марчелло Виола (в центре) (Фото: Stefano Porta / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сам процесс экстрадиции сопровождался очевидными процессуальными аномалиями и негативной накачкой темы в СМИ с момента задержания. После меры о домашнем аресте был заменен судейский состав, к делу подключилась главный прокурор Милана, приезжавшая в сопровождении охраны. Перед решением суда был проведен обыск с участием guardia finanza (близкий аналог ФБР), вероятной целью которых было скомпрометировать домашний арест и обосновать повторное заключение в тюрьму.

Помимо публично доступного обвинения власти США на протяжении месяцев так и не направили ни одного дополнительного документа или доказательства, но прокурор и суд посчитали возможным рассматривать заявление о выдаче. Суд проигнорировал собственный запрос по гарантиям прав и тюрьмам — ответ США был пренебрежительный из серии «вы смеете сомневаться?». Суд также полностью отверг позицию миланского прокурора, не поддержавшего основной пункт обвинения США, связанный с нарушением санкций, что для суда процессуально допустимо, но в целом уникально.

Сам текст решения суда, который мы обязательно опубликуем, выглядит как оксюморон и ссылается не на итальянское законодательство, а на резолюцию ЕС, содержащую ссылки на новые санкции против России, которые не имеют никакого отношения к делу. Весь процесс сопровождался колоссальным информационным и дипломатическим давлением. Представители США с момента моего задержания постоянно забрасывали письмами и требованиями итальянский Минюст. В СМИ одновременно была развязана информационная кампания по моей дискредитации.

Было ощущение грамотно организованного политического шоу, где даже про официальный текст обвинений США при всей его тенденциозности умышленно забыли. Это шоу продолжается до сих пор. Его эпизоды включают анекдотичный арест имущества, которое мне, кстати, не принадлежало, по закону о противодействии терроризму (при этом итальянские власти публично признались в попытках найти любые допустимые уловки для подобного ареста), обсуждение в парламенте и публичные извинения премьер-министра и министра юстиции, беспрецедентное для Италии наказание судей (по слухам их якобы даже уволили и пытались обвинить в коррупции), конечно, недавнее также беспрецедентное требование экстрадиции в США еще и вероятных организаторов моего так называемого побега, а также объявление Госдепартаментом $7 млн за помощь в моем задержании. Не исключаю, что эта история еще не раз станет элементом внешнеполитической повестки.

При этом для сравнения: киллер Надрагенты Массимилиано Сестино убил полицейских и дважды убегал из-под домашнего ареста. В 2013 году его задержали в плавках загорающим на пляже в провинции Салерно, а в период моего ареста он после очередного побега пользовался документами брата, но был схвачен из-за неосторожной переписки с девушкой в соцсетях. Сама по себе эта демократичная мера ограничения буквально каждую неделю проходит испытание на прочность в Италии, однако подобной истерической реакции не вызывает.

Об обвинениях за использование доллара в расчетах

В логике санкционной политики Запада любая внешнеэкономическая деятельность с участием России и ее граждан должна быть прекращена, а Россия — погрузиться в глубочайший экономический кризис, который вызовет социальную напряженность и развал страны. Об этом давно и прямо заявляют политики высочайшего уровня в Евросоюзе и США.

Весь параллельный импорт продукции, а также экспорт российских товаров и сырья на внешний рынок, по сути, провозглашен Западом организованной преступной деятельностью, уголовное наказание закреплено в США в постоянно расширяемой кодификации IEEPa с санкцией до 20 лет тюрьмы, а с декабря 2022 года также в Евросоюзе — до пяти лет тюрьмы. IEEPa — это не что иное, как завуалированная декларация об объявлении войны противникам Америки, где Россия занимает одно из центральных мест.

Торговля с дружественными странами, которые не поддерживают санкции, может быть также объявлена США преступлением, если в сделках будет найден минимальный юрисдикционный крючок, так называемый US Nexus. Многие профессиональные юристы до сих пор ошибочно понимают под ним наличие бизнеса или резидентства в США.

На самом деле достаточно провести платеж или конвертацию в долларах, приобрести товар, компоненты, которого произведены в США, или провести сделку с юрлицом контрагентом, где есть долевое участие американцев. Учитывая колоссальный размер экономики США и обширные финансовые и корпоративные связи, наличие этого элемента повсеместно, и вы можете об этом даже не знать. Более того, в отсутствие даже минимальной юрисдикционной связи федеральные суды США все равно могут обвинить любую компанию или человека, используя универсальную формулировку об угрозе национальным интересам США. Подобные прецеденты также существуют, и люди по ним отбывают сроки.

Артем Усс (Фото: state.gov)

О причинах, по которым в США заинтересовались Уссом

У меня есть пара версий, органично дополняющих друг друга. Мой бизнес-партнер долгое время проживал на Западе и активно занимался внешней торговлей. Возможно, какие-то его прежние контракты ранее заинтересовали американцев и он находился в поле их зрения на момент нашего с ним знакомства. События 2022 года спровоцировали желание найти любые основания уже для моего задержания, и прежние оперативные разработки были замешены с новыми обвинениями.

Вторая версия, и она особо удручающая, — это получение или компрометация данных обо мне из России. Возможно, определенные недоброжелатели смогли получить, систематизировать информацию и передать ее американским спецслужбам, по сути, подсказав идею моего задержания. Очевидно также, что отдельные региональные интернет-СМИ, специализирующиеся на спекуляциях, компромате и заказных дискредитирующих материалах, за последние годы подогрели интерес ко мне своими публикациями: значительная часть из них, например, послужила для обоснования включения меня в санкции ЕС.

Обоснования для санкций зачастую — это спекуляции на просторах российского интернета, вбросы анонимных телеграмм-каналов и т.д. Даже минимальную достоверность этой информации на Западе никто не проверяет.

О российских дипломатах и подвалах посольства США

Россия вообще отличается тем, что, как и США, на высоком уровне стремится обеспечить защиту прав задержанных граждан, используя, кстати, и словесные интервенции высших должностных лиц. Странам ЕС в подобных ситуациях собственные граждане безразличны. Сотрудники консульства России в Милане неоднократно были у меня с визитом и помогали с различными вопросами.

Однако необходимо реально оценивать дипломатические возможности России на территории Евросоюза. Они были ограничены в прошлом и сократились до минимальных в настоящее время. В Италии официально размещены американские войска, а американские правоохранители, по сути, свободно действуют на территории страны. У России в Милане дипкорпус сравнительно небольшой, у США — это 7-этажное здание, вероятно, еще и с подвалами, напичканными спецсредствами и всеми иными атрибутами американской дипломатии. Сейчас дипломатический обмен с Россией, особенно в части правового взаимодействия, практически заморожен, и от этого, безусловно, выигрывает только организованная преступность. Лица, в преследовании которых не может быть даже признака политической мотивации, включая обвиняемых по насильственным преступлениям, могут чувствовать себя в Италии в относительной безопасности в случае запросов из России.

Возвращение в Россию и планы

Для меня было большое человеческое счастье вернуться на Родину и увидеть семью и близких. Тем более вся эта история затевалась, чтобы оказывать давление на них и мою страну неопределенное время. Я, безусловно, буду доказывать свою правоту в Европейском суде и пытаться организовывать свою долгосрочную юридическую защиту в США, хотя прекрасно понимаю, что в текущих геополитических условиях это будет невероятно сложно. Что касается работы и бизнеса, заниматься есть чем.

Артем Усс (Фото: из личного архива)

При этом я бы однозначно хотел поделиться своими личными наблюдениями о совершенно ином, чем принято считать, устройстве западного мира — уникальным юридическим опытом и компетенцией, которую я приобрел таким неординарным способом. Быть может, это поможет кому-то в подобной ситуации. Вы будете удивлены, но один из знакомых иностранных адвокатов лично пережил экстрадицию в США, а теперь успешно оказывает правовую помощь по данному направлению.

Я надеюсь, что те многие наши граждане, которые были незаконно осуждены в США, смогут вернуться на родину. Наше государство делает многое для этого, и можно сделать гораздо больше, объединив усилия еще и неравнодушных людей, получивших неоценимый опыт в этой области. Это позволит добиться существенных результатов по облегчению участи попавших в похожие ситуации, в том числе для честного и равнозначного обмена заключенных.