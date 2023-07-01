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Суд Норвегии отменил оправдательный вердикт сыну экс-главы РЖД Якунину

Суд Норвегии отменил оправдательный вердикт по делу сына экс-главы РЖД Якунина
В начале декабря Якунина освободили из-под ареста по делу о запуске дрона в нарушение запрета для россиян об использовании беспилотников в Норвегии. Верховный суд отменил это решение, окружной суд вернется к рассмотрению дела
Суд Норвегии отменил оправдательный вердикт сыну экс-главы РЖД Якунину

Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор окружного суда в Тромсё соучредителю фонда Venture Investments & Yield Management Андрею Якунину, которого в прошлом году задержали за фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене, передает NRK.

Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина задержали 17 октября по обвинению в нарушении закона о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии. Сторона обвинения требовала для него 120 дней тюремного заключения, однако в начале декабря суд в Тромсё решил, что запрет не распространяется на малогабаритные дроны и освободил Якунина из-под ареста.

Но Верховный суд постановил, что запрет все же затрагивает беспилотники, поскольку они попадают в категорию «летательные аппараты». Решение было принято голосование: вердикт поддержали три судьи, двое проголосовали против него.

Теперь окружной суд вернется к рассмотрению дела. Адвокат Якунина Кристиан Элден в сообщении на сайте Elden Advokatfirma отметил, что постановлением Верховного суда дело не оканчивается.

«Они не рассмотрели другие юридические вопросы по делу, например, распространяются ли правила санкций на людей с двойным гражданством или может ли норвежское правительство дискриминировать русских на Шпицбергене в соответствии со Шпицбергенским трактатом. Теперь эти вопросы должны быть полностью рассмотрены окружным судом», — приводятся его слова в пресс-релизе.

Согласно подписанному в 1920 году Шпицбергенскому трактату, над архипелагом, считавшимся ранее свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Россия в числе других стран является участницей соглашения.

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Сам Якунин подчеркнул, что приехал в Норвегию как британский гражданин, а для них запрета на использование беспилотников нет. Об этом он говорил и раньше.

В то же время первый прокурор Ян Фредрик Глент заявил NRK, что в решении Верховного суда говорится, что полеты дронов являются незаконными для всех, кто имеет российское гражданство. «Это касается и тех, кто имеет двойное норвежско-российское гражданство», — пояснил Глент.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Норвегия Верховный суд беспилотники Шпицберген Андрей Якунин
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