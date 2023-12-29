Глава НСПК Владимир Комлев, покидающий свой пост с 2024 года, в интервью телеканалу РБК рассказал об обстоятельствах отставки, бессмысленности продажи НСПК и создания ее конкурента, а также почему зовет всех на Кубу

Владимир Комлев (Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости)

«Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше»

— Ваша отставка с 1 января с поста главы НСПК стала для рынка шоком. Можете раскрыть причины такого решения? Чье это было решение?

— Наверно, оно действительно было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти десять лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное, продуманное, взвешенное решение.

Видеоверсия интервью выйдет на телеканале РБК в 7:08 мск 29 декабря.

НСПК — созданный в 2014 году, после первых крупных санкций, оператор карт «Мир» и (в дальнейшем) Системы быстрых платежей, Комлев возглавлял ее с момента основания. За счет перевода процессинга всех платежей в России в НСПК карты Visa и Mastercard продолжили работать в стране даже после ухода этих платежных систем. Об отставке Комлева Центробанк, контролирующий НСПК, сообщил 18 декабря. При этом «вектор развития [компании] останется тем же самым», говорила в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Я очень благодарен акционеру [ЦБ] и председателю Банка [России] Эльвире Набиуллиной за ту возможность, которая у многих людей бывает раз в жизни. Мне такая возможность представилась. И совместно с Центральным банком за эти девять с половиной лет, мне кажется, сделано действительно очень много. Я счастлив тем, что отработал эти годы, и тем, что удалось сделать.

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— У вас были какие-то расхождения во взглядах с регулятором на то, как должны развиваться карта «Мир», НСПК? Как бы в целом вы описали ваши отношения на протяжении этого времени?

— Это отношения абсолютно конструктивного рабочего сотрудничества. Сказать, что не было никогда обсуждений, даже споров подчас, — конечно, нет, такие споры были. И разные были взгляды на какую-то проблематику. Другое дело, что это всегда был конструктивный, очень продуктивный, хороший диалог. Мы старались слышать регулятора. Кажется, и регулятор слышал нас. Как говорится, в споре рождается истина. Мне кажется, это был очень правильно выстроенный баланс мнений и принятия решений. И в самом начале нашей деятельности регулятор выступал как зонтик, защищая нас от государственных механизмов, [бюрократических] машин, проверок и так далее, давая нам возможность первые годы без оглядки на какую-то серьезную бюрократию нормально, динамично развиваться.

— Вам давали больше свободы, больше самостоятельности?

— Да, у нас недостатка в свободе не было эти годы. Это совершенно точно.

— Сейчас карта «Мир» практически безальтернативна, вы растете сумасшедшими темпами. Чисто по-человечески не обидно бросать вот именно на таком подъеме?

— Я не знаю, правильно или неправильно сейчас уходить. Для меня это вполне естественная ситуация, взвешенная, продуманная. Я, скажем так, не бросаю НСПК. Не в том смысле, что я буду продолжать что-то именно в НСПК делать, нет. Я понимаю, что те люди, которые остаются, обеспечивают максимально полную гарантию того, что НСПК, как такая мощная инфраструктурная государственная компания, останется, будет развиваться. Какого-то разворота нет. Мы продолжаем двигаться в тех же направлениях по тем же принципам и установкам, которые совместно прорабатывали. Я не бросаю НСПК в этом смысле. Я его оставляю в надежных, хороших руках.

«Я не считаю нужным продавать НСПК»

— За эти девять с половиной лет вы выступали за продажу НСПК?

— Нет.

— Может, за частичную хотя бы?

— Никогда. Здесь есть два момента. Первый: когда и зачем, кому и как продавать. Это в первую очередь решает регулятор, исходя из более далекого горизонта и более комплексного понимания стратегических задач и рыночных, как ему видится эта потребность. Сегодня ЦБ является стопроцентным собственником [НСПК]. И какие-то обсуждения о продаже сегодня мне неизвестны.

Второй момент такой, что я сам лично, если бы меня спрашивали, не считаю нужным сегодня продавать НСПК, акционировать его и каким-то образом размывать долю. Но это, опять же, мое частное мнение.

— А почему?

— Я не понимаю, что от этого изменится и в какую сторону.

— То есть речь не идет о том, что частный собственник, может, более эффективно будет управлять, больше денег начнет вкладывать в развитие?

— НСПК с точки зрения своих финансовых показателей достаточно устойчивая и хорошая развивающаяся компания. Говорить о том, что нам, может быть, не хватает денег на какие-то инфраструктурные новые проекты, так [вопрос] не стоит. Все, что нужно делать в рамках нашего развития, финансируется нами самостоятельно, и у нас здесь проблем не возникает.

Владимир Комлев (Фото: РБК)

«Шаг в сторону может стать вдруг не совсем правильным»

— Определено уже, кто сменит вас на этом посту?

— Исполняющий обязанности генерального директора. Это будет руководитель нашего организационно-правового департамента, член правления Тишаков Олег Иванович. Человек, который тоже с первого дня практически работает в НСПК. Прекрасно знает все нюансы — от организационно-правовых, разумеется, до технологий и взаимодействия с партнерами. А вот кто придет уже полноценным генеральным директором новым на смену мне, я пока не знаю.

— С вами не советовались по этому поводу?

— Нет, я честно скажу, я не знаю, кто это будет. И это действительно решение, которое должен принять акционер.

— Чем вам дальше интересно было бы заняться?

— Мне интересно заниматься тем, в чем я разбираюсь как-то и что у меня получается. Бывает иногда, шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо может стать вдруг не совсем правильным. Поэтому я всю жизнь, начиная с начала 1990-х, так или иначе в финтехе, в платежах. Чем дальше заниматься — думаю. Что-то все-таки будет вокруг платежных, финансовых проектов, систем, сервисов.

— Если вокруг платежных, то не в России?

— Слушайте, я не знаю, где не в России. Для меня, кроме России, нет ничего.

— Если к вам обратятся или уже обращались кто-то из коммерческих банков, которые в альянс собирались объединиться, чтобы создать коммерческого конкурента платежной системы «Мир», собственную платежную систему, то вы согласитесь?

— Ко мне не обращались. Очень непростая такая тема — строить конкурента тому, что сам создавал, своими руками предыдущие почти десять лет. Я не очень хорошо понимаю смысл. Для меня очень важен именно смысл, что и ради чего делается, что хочется получить. Я пока с кем бы из банков ни общался, я так и не смог ни от одного из них, которые выступают за создание этой новой платежной системы, [получить ответ и] понять, чем они движимы. Вот где та благая цель, ради которой [создается платежная система]? Такое ощущение иногда, что альтернативные платежные системы [создаются] ради того, просто из принципа, чтобы было. Вот так же, как с акционированием, «давайте акционировать НСПК». А зачем?

— Предложения [о работе] есть уже конкретные?

— Нет, никаких. Пока нет. Надеюсь, что какие-то будут. Но, честно сказать, мне бы сейчас хотелось первое время провести больше с семьей. Внуков и детей почти не вижу. Очень хочу.

Комлев с сентября 2022 года находится под блокирующими санкциями США, которые предполагают блокировку активов в американской юрисдикции. До прихода в НСПК Комлев возглавлял процессинговую компанию объединенных кредитных карточек (UCS). В ней он работал с 1995 года. UCS предоставляет банкам услуги по выпуску карт, эквайринга и т.п. На вопрос о том, чем он планирует заниматься дальше, Комлев ответил, что пока думает, но так или иначе останется в сфере платежных и финансовых проектов. Предложений о работе пока не поступало, уточнил он. По первому образованию Комлев является инженером-электромехаником (автоматические системы и робототехника), выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Затем он окончил Московскую школу экономики по специальности «бухучет в банке» и Финансовую академию при правительстве России по специальности «финансы и кредит». Также обучался в Страсбурге в Международном космическом университете на факультете «Бизнес и менеджмент» и в Гарвардской школе бизнеса.

«Я, бывало, по поводу вопроса об ошибках рефлексировал»

— Что бы вы назвали своим личным главным успехом и победой, а что главной неудачей или главной ошибкой?

— На первый вопрос я знаю ответ. Главное, что удалось сделать, — это собрать вот ту самую команду одновременно и единомышленников, которые верили так же, как я, в важность и возможность создания того, что было сделано. И сочетали в себе профессионализм. По дороге встречались люди, которые либо с шашкой наголо, но совершенно не понимают, что [делать]. Либо те, которые профессионалы, [но] их какие-то установки и целеуказания внутренние немножко отличались от нашего. Они очень быстро отваливались, хотя приходили вроде в компанию с правильными словами и с правильными [посылами]. Костяк команды, команды 2014–2015 годов, он до сих пор сейчас в основном весь в НСПК работает. Интересно, когда люди, которые из-за бешеного темпа в какой-то момент выгорали, уходили, очень многие через год-полтора возвращались. И перезарядившись, продолжают сейчас работать и по-прежнему составляют действительно такое ядро.

— Что не получилось или где ошиблись?

— Вот на этот вопрос у меня нет ответа. У нас все получилось. Я, правда, на этот вопрос как-то, бывало, рефлексировал. Думаю, а где то, что сделать надо было бы иначе, по-другому. В каких-то мелочах, может быть, но это несущественно. Мне кажется, что в основном все то, что НСПК демонстрировала, является доказательством того, что каких-то ошибок [не было].

«Ребята, езжайте на Кубу»

— Насколько за этот год удалось продвинуться в расширении географии карты «Мир»?

— Куба — полностью, рекомендую всем: ребята, езжайте на Кубу, там классно. Везде — и в POS-терминалах, и в банкоматах карты «Мир» принимаются по всей стране. Венесуэла: крупные POS-терминальные сети. Тоже можно ехать в эту страну. И продолжаем там работать над расширением сети.

У нас есть целый ряд [стран] в Юго-Восточной Азии, с которыми сейчас начинаем сотрудничество. Где-то уже практически заканчиваются тестирования, надеемся, что сейчас уже раскатка сети пройдет. Например, Лаос. Еще есть целый ряд стран, про которые пока [рано говорить]. Мы не любим говорить до того, как оно произошло. Потому что в международном развитии, к сожалению, зависит многое не от тебя. Очень много зависит, конечно, от тех партнеров, с кем приходится работать.

То количество, несмотря ни на что, поездок, которые пришлось делать в 2023 году, встречаясь с главами центральных банков, руководителями правительств в каких-то странах, обсуждая моменты, которые чувствительны для них, которые важны для нас, это был очень длинный список.

— При этом в некоторых странах прием карты «Мир» держится на отдельных банках, так? Здесь вы видите возможности масштабирования системы?

— Мы рассказывали о финтех-решениях, которые появляются естественным коммерческим образом. Кроме того, появляются новые игроки на этих рынках, которые говорят: «Так, нам вот все эти международные расчеты, зависимость от Америки, они нам не нужны. Мы видим колоссальную возможность развивать сеть терминальную внутри своей страны, и пускай против нас вводят санкции». Такие игроки начали появляться.

— При условии, что регуляторы этих стран позволяют такой практике развиваться?

— А регуляторам важно, что тот игрок, который берет на себя этот риск, им не очень системно важен.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

— На «Мир» сейчас приходится больше половины всего платежного рынка в России. Возможно ли и нужно ли дальнейшее существенное увеличение этой доли?

— Да, есть куда расти. По состоянию на третий квартал было 52%. Новых карт Visa и Mastercard в стране не выпускается. Старые естественным образом выбывают. Поэтому это не тот процесс, в который мы вкладываем целенаправленно средства сейчас, как это было раньше.

Действительно, одна платежная система осталась. Она должна обеспечить естественный переход с выбывающих карт международных платежных систем, что и происходит, и давать определенную финансовую хорошую стабильную бизнес-модель для банков, которые эти карты выпускают. Это все есть, а продвигать это мы не собираемся. И все те программы, которые мы делаем в поддержку держателей карт «Мир», носят социальный характер. Это небольшой кешбэк, в размере 1–2%, на общественный транспорт, на ЖКХ, на электричество, на газ.

— Видите ли вы со стороны платежных систем дружественных стран желание заходить в Россию? Видите ли вы с нашей стороны, со стороны регулятора желание их сюда пускать?

— А они сюда заходят через нас же. «Белкарт», «АрКа», «ЭлКарт». Белоруссия, Армения и Киргизия, ряд других стран. Они выпускают карты свои национальные в сотрудничестве с «Миром».

— Список этих стран может расширяться? Условно, Китай может когда-нибудь зайти в такую программу?

— Я бы с удовольствием китайцев в эту программу принял. Но здесь требуется взаимность, чтобы и наши карты принимались тогда точно так же везде на территории Китая.

Мы общались с кубинскими коллегами, обсуждая возможность начала эмиссии карт «Мир» на Кубе. У них есть платежная система RED S.A. Там технологии немножко пока не те. Но мы точно так же готовы с ними поделиться своими стандартами, форматами, системами, для того чтобы они могли выпускать тоже чиповые карты, контакты.

— Чтобы кубинцы приезжали в Россию и здесь расплачивались?

— Да, в том числе.

— Какие-то возможности и варианты для развития трансграничных платежей вы видите сейчас?

— Я вижу, что сейчас очень хорошо развиваются темы, связанные с «трансграном» по Системе быстрых платежей. И не только в плане с2с-переводов. Здесь достаточно сильно нарастает и объем, и поток, и количество банков-партнеров, и стран, с которыми идет взаимодействие.

Есть понимание, как работать по с2b-платежам так, чтобы можно было по QR-коду в этих странах тоже расплачиваться. И чтобы это был взаимный прием QR-платежей. Потому что если взять, например, такие страны, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, там QR-платежи как раз живут достаточно хорошо. И вопрос некой унификации правил и создание некого механизма, который позволял бы разным QR между собой «дружить», мне кажется, очень интересная позитивная задача на самое ближайшее время.