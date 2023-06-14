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Греф заявил о необходимости создания конкурента оператору карт «Мир»

Глава «Сбера» Герман Греф: Банки обсуждают создание конкурента оператору карт «Мир»
Банки обсуждают возможность создания конкурента для оператора карт «Мир» — НСПК, сообщил РБК глава «Сбера» Герман Греф. По его словам, сам Сбербанк вряд ли сможет создать такую альтернативу: нужна установка со стороны государства
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Участники финансового рынка обсуждают создание альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), сообщил в интервью РБК глава Сбербанка Герман Греф. После ухода из России весной прошлого года Visa и Mastercard НСПК стала оператором и банковских карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками.

«Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция», — подчеркнул Греф. «Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — добавил он.

По словам главы «Сбера», сейчас конкретных планов пока нет. «Мы просто все осознаем, что было бы неплохо иметь конкуренцию», — указал Греф, предложив два варианта развития событий: «Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование».

Создание новой платежной системы вряд ли возможно в рамках Сбербанка, отметил Греф: «Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, потому что сейчас многие механизмы уже созданы под одного игрока. Так что я не верю, что мы [«Сбер»], если захотим, сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства».

Как сейчас устроены платежи в России

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК была создана в 2014 году, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии карты «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий.

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НСПК была создана как акционерное общество, 100% акций в настоящее время принадлежат Банку России. Из закона «О национальной платежной системе» следует, что акции могут быть проданы, но доля участия ЦБ в уставном капитале не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В ноябре 2022 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор пока не готов снижать долю в НСПК и может вернуться к этому вопросу через два года.

В марте 2022 года из России ушли платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Но российские карты продолжают действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются через НСПК. «То, что у нас в такие сроки появилась НСПК, — это очень здорово. Благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли «пластик»: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК», — подчеркнул Греф.

Сейчас в России остается две платежные системы — российская «Мир» и китайская UnionPay, но их карты работают в ограниченном числе стран и торговых точек. Кроме того, из-за риска санкций возникли сложности с продвижением карт «Мир» за рубежом. В сентябре 2022 года Минфин США выпустил предупреждение для иностранных банков, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК. После этого ряд банков в нескольких странах перестали принимать карты «Мир» или ограничили их работу. Например, в Турции, Узбекистане, Вьетнаме и т.д.

По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходилось 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт. Остальную долю между собой делили в основном Visa и Mastercard. В четвертом квартале 2022 года доля «Мир» в общем объеме операций составила уже 41,3%, за год увеличившись на 15,6 п.п. Эмиссия карт «Мир» за год увеличилась в 1,6 раза и на начало 2023 года составила 182,3 млн карт. На каждого жителя России приходилось 1,3 карты «Мир», следует из годового отчета Банка России.

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Карты «Мир» НСПК Сбербанк Герман Греф Банк России
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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